https://sarabic.ae/20260629/الرئيس-الإيراني-سيتم-الإفراج-عن-6-مليارات-دولار-من-أصولنا-المجمدة-في-قطر-1114801297.html

الرئيس الإيراني: سيتم الإفراج عن 6 مليارات دولار من أصولنا المجمدة في قطر

الرئيس الإيراني: سيتم الإفراج عن 6 مليارات دولار من أصولنا المجمدة في قطر

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، اليوم الاثنين، عن بدء الإفراج عن جزء من الأصول الإيرانية المجمدة، موضحًا أنه سيتم وفق الخطط الموضوعة تحرير 6 مليارات دولار... 29.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-29T08:50+0000

2026-06-29T08:50+0000

2026-06-29T08:50+0000

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وجاء ذلك خلال لقاء بزشكيان بالمرجع الديني الأعلى، شبيري زنجاني، الذي أشاد بدوره بصمود الشعب الإيراني في مواجهة الضغوط والتهديدات، مؤكدا أن إيران تمكنت خلال الحرب الأخيرة من الدفاع عن نفسها بقوة، رغم ما وصفه بسقوط شخصيات بارزة من وزراء وقادة ونخب وطلاب، لافتا إلى أن الشعب والقوات المسلحة والحكومة حالوا دون تحقيق أهداف الأعداء، وفقا لوكالة أنباء "إرنا" الإيرانية.وكان رئيس الفريق الإيراني المفاوض، محمد باقر قاليباف، أعلن خلال الشهر الجاري، أن المادة 11 من مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن لوقف الحرب، نصت على الإفراج عن دفعتين بقيمة 6 مليارات دولار لكل منهما، مشيرًا إلى أنه جرى توقيع نهائي بالإفراج عن 12 مليار دولار خلال الاجتماعات التي عُقدت في سويسرا.واختُتمت الجولة الأولى من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، الأسبوع الماضي، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام غربية نقلا عن مصدر مقرب من فريق المفاوضين.وأفاد التلفزيون الإيراني، بأن الوفد المفاوض برئاسة رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، غادر سويسرا إلى طهران بعد 18 ساعة من المفاوضات المكثفة.وأفادت تقارير إعلامية بأن الجلسة الافتتاحية لم تتطرق إلى ملف البرنامج النووي الإيراني، بحسب ما ذكره التلفزيون الإيراني.وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف حزيران/يونيو الجاري، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 شباط/فبراير، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا، حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.

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