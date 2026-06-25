قاليباف يهاجم خطة واشنطن لاستخدام الأموال الإيرانية في شراء محاصيل أمريكية
12:48 GMT 25.06.2026 (تم التحديث: 12:52 GMT 25.06.2026)
© AP Photo / Bilal Husseinرئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف
© AP Photo / Bilal Hussein
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صرّح رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم الخميس، بأن "الادعاءات الأمريكية بشأن تخصيص الأصول الإيرانية المفرج عنها لشراء منتجات زراعية أمريكية تمثل محاولة لتضليل الرأي العام"، مؤكدًا أن ما حصدته الولايات المتحدة من سياساتها تجاه إيران، هو "عقود من انعدام الثقة" بين الشعب الإيراني وواشنطن.
وكتب قاليباف عبر منصة "إكس": "يبدو أن أمريكا لا تصدّر سوى فول الصويا المعدّل وراثيًا والوعود الكاذبة والتصريحات الجوفاء".
America falsely claims our unfrozen assets will buy their agriculture. Interesting. The only crop we're harvesting is what you planted: decades of mistrust. It's organic, abundant, and homegrown. But apparently the US only exports GMO soybeans, broken promises and trash talks.— محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) June 25, 2026
وجاءت تصريحات قاليباف، ردًا على إعلان الإدارة الأمريكية عن آلية مقترحة تتيح لإيران الاستفادة من جزء من أصولها المجمّدة عبر توجيهها لشراء منتجات زراعية أمريكية، بدلًا من الحصول على الأموال مباشرة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال إن "الأموال المفرج عنها ستُستخدم حصرًا لشراء منتجات غذائية من المزارعين الأمريكيين"، فيما أوضح نائبه جي دي فانس، أن "الآلية تهدف إلى ضمان توجيه الأموال لخدمة الشعب الإيراني ومنع استخدامها في أنشطة أخرى".
22 يونيو, 20:43 GMT
وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف يونيو/ حزيران الجاري، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا، حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.
وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.