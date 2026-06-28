https://sarabic.ae/20260628/الجيش-الإيراني-سيطرتنا-على-مضيق-هرمز-قد-تؤدي-إلى-إخراج-أمريكا-من-المنطقة---عاجل-1114775532.html
الجيش الإيراني: سيطرتنا على مضيق هرمز قد تؤدي إلى إخراج أمريكا من المنطقة - عاجل
الجيش الإيراني: سيطرتنا على مضيق هرمز قد تؤدي إلى إخراج أمريكا من المنطقة - عاجل
سبوتنيك عربي
نقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، عن الجيش الإيراني، قوله أن سيطرته على مضيق هرمز يمكن أن تشكل آلية أمنية تؤدي تدريجيا إلى إخراج أمريكا من المنطقة. 28.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-28T06:15+0000
2026-06-28T06:15+0000
2026-06-28T06:22+0000
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كما أفادت وكالة رويترز، نقلاً عن قناة "إس إن إن" الإيرانية، أن الحرس الثوري الإيراني صرّح بأن "طهران سترد بقوة أكبر على أي انتهاكات أخرى لوقف إطلاق النار من جانب الولايات المتحدة".
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
الجيش الإيراني: سيطرتنا على مضيق هرمز قد تؤدي إلى إخراج أمريكا من المنطقة - عاجل
06:15 GMT 28.06.2026 (تم التحديث: 06:22 GMT 28.06.2026)
يتبع
نقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، عن الجيش الإيراني، قوله أن سيطرته على مضيق هرمز يمكن أن تشكل آلية أمنية تؤدي تدريجيا إلى إخراج أمريكا من المنطقة.
كما أفادت وكالة رويترز، نقلاً عن قناة "إس إن إن" الإيرانية، أن الحرس الثوري الإيراني صرّح بأن "طهران سترد بقوة أكبر على أي انتهاكات أخرى لوقف إطلاق النار من جانب الولايات المتحدة".