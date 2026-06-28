عربي
قوة دفاع البحرين: منظومات الدفاع الجوي اعترضت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
استقالات في الهيئة الناظمة للكهرباء في لبنان... الغاز اللبناني، كيف تحوّل إلى جزء من الصراع الجيوسياسي؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت وموسكو
أوروبا عقبة بوجه السلام... الاتفاق الإيراني - الأميركي في دوامة الجدل، فهل يصمد؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
09:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق... والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي "إيبولا"
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
10:03 GMT
11 د
نبض افريقيا
جنوب السودان تعلن موعد 22 ديسمبر لإجراء أول انتخابات رئاسية في تاريخ البلاد رغم المعوقات
10:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
10:44 GMT
15 د
خطوط التماس
الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان ونهضة الامارات
11:03 GMT
46 د
مساحة حرة
مصر.. جدل واسع بعد ارتفاع نسب الرسوب في "مواد الهوية" بالمدارس الدولية
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:33 GMT
6 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:39 GMT
15 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
إلى ماذا تستند المخاوف الإسرائيلية من تعرض مدينة إيلات لهجوم مباغت؟ يجيب خبير
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
16:34 GMT
16 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
موسكو: تصريحات روبيو حول عدم التوصل إلى اتفاق في ألاسكا حول أوكرانيا "تثير التساؤلات"
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إصرار إيران على إدارة مضيق هرمز.. هل يهدد الاتفاق مع واشنطن؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تحذيرات دولية: 4 دول عربية في بؤر الجوع العالمية
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
08:30 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر.. جدل واسع بعد ارتفاع نسب الرسوب في "مواد الهوية" بالمدارس الدولية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
خطوط التماس
الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان ونهضة الامارات
10:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
10:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
إصرار إيران على إدارة مضيق هرمز.. هل يهدد الاتفاق مع واشنطن؟
11:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
12:28 GMT
32 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
16:03 GMT
11 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260628/قوة-دفاع-البحرين-منظومات-الدفاع-الجوي-اعترضت-عددا-من-الاعتداءات-الجوية-الإيرانية-الغادرة-1114775265.html
قوة دفاع البحرين: منظومات الدفاع الجوي اعترضت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة
قوة دفاع البحرين: منظومات الدفاع الجوي اعترضت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة
سبوتنيك عربي
أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت عددا من الصواريخ والطائرات المسيّرة التي قالت إن إيران أطلقتها باتجاه أراضي... 28.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-28T06:02+0000
2026-06-28T06:20+0000
البحرين
أخبار إيران
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/09/1111256590_0:244:3072:1972_1920x0_80_0_0_f4015cf51450f95a08fee99b4881c0a0.jpg
وقالت القيادة، في بيان لها، إن الهجمات تمثل استمرارًا لما وصفته بـ"النهج العدائي الممنهج" الذي تنتهجه إيران، مشيرة إلى أن الاعتداءات استهدفت المدنيين داخل المملكة.وأكدت أن وحدات الدفاع الجوي تعاملت مع الهجمات بكفاءة عالية، في ظل جاهزية قتالية متقدمة واستعداد دائم لحماية البحرين والدفاع عن أراضيها.ودعت القيادة العامة المواطنين والمقيمين إلى توخي الحذر وعدم الاقتراب أو لمس أي أجسام غريبة أو مشبوهة قد تكون من مخلفات الهجمات، مطالبة بالإبلاغ عنها فورًا للجهات المختصة. وأوضحت أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية على أهبة الاستعداد للتعامل الفني الآمن مع تلك المخلفات، بما يضمن الحفاظ على السلامة العامة.واعتبرت القيادة أن استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، مجددة إشادتها بما وصفته بالجاهزية واليقظة العالية التي يبديها أفراد قوة دفاع البحرين في أداء مهامهم لحماية الوطن.وأعربت وزارة الخارجية البحرينية، في وقت سابق، عن إدانتها الشديدة لتجدد الهجوم الإيراني على أراضي المملكة، بعد استهدافها مجددًا بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، معتبرة أن الهجوم يمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا متكررًا لسيادة البحرين وأمنها.وقالت الخارجية البحرينية، في بيان لها، إن تكرار الهجمات يؤكد أن ما تقوم به طهران ليس حادثًا معزولًا، وإنما نهجًا ممنهجًا يستهدف أمن المملكة وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مشيرة إلى أن البحرين سبق أن أدانت الاعتداءات الإيرانية وحذرت من استمرارها.وفي وقت سابق من فجر اليوم الأحد، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن القوات الأمريكية شنت ضربات إضافية عقب أحدث هجوم إيراني على سفينة تجارية.ونشرت "سنتكوم" بيانا لها أوضحت من خلالها أنه "عقب الضربات الأمريكية التي نُفذت بالأمس ردا على الهجوم الإيراني على السفينة إيفر لوفلي (M/V Ever Lovely)، أُتيحت لإيران فرصة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، إلا أنها اختارت عدم القيام بذلك".من جانبه، أعلن الحرس الثوري الإيراني، استهدافه 8 مواقع للجيش الأمريكي في قاعدة علي سالم بالكويت والأسطول الخامس بالبحرين.وشدد على أن "القواعد الأمريكية في المنطقة ستشهد جحيما خلال هذه الأيام، وعمليتنا هي رد حازم على العدوان الأمريكي الذي استهدف 5 مواقع ساحلية جنوبي البلاد".وذكر الحرس الثوري في بيانه أن "أي انتهاك لوقف إطلاق النار سيوقف كل العمليات الجارية تماما وأي عدوان من العدو سيلقى ردا ساحقا، كما أن انتهاك وقف إطلاق النار يخالف المادة الأولى من مذكرة التفاهم وسيؤدي لتوقف كامل للمسار".يُذكر أن إيران والولايات المتحدة وقعتا عن بُعد، ليلة 18 يونيو/حزيران، مذكرة تفاهم تنص على وقف إطلاق النار على جميع الجبهات، بما في ذلك العملية الإسرائيلية في لبنان، كما تحدد جدولًا زمنيًا لرفع الحصار البحري واستئناف الملاحة عبر مضيق هرمز.
https://sarabic.ae/20260628/الخارجية-الإيرانية-تدين-الغارات-الأمريكية-وتتهم-واشنطن-بانتهاك-اتفاق-إنهاء-الحرب-1114774316.html
https://sarabic.ae/20260627/ترامب-طائرات-أمريكية-قصفت-مواقع-تخزين-صواريخ-ومسيرات-ومحطات-رادار-إيرانية---عاجل-1114772689.html
https://sarabic.ae/20260628/البحرين-تطالب-باجتماع-عاجل-لمجلس-الأمن-بشأن-الهجمات-الإيرانية-على-أراضيها-1114774673.html
البحرين
أخبار إيران
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/09/1111256590_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_a52aa28ed02c8928ad97cfc9e5b065c7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
البحرين, أخبار إيران, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم
البحرين, أخبار إيران, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم

قوة دفاع البحرين: منظومات الدفاع الجوي اعترضت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة

06:02 GMT 28.06.2026 (تم التحديث: 06:20 GMT 28.06.2026)
© AP Photo / Alireza Sotakbarتغطية مباشرة للحرب على إيران
تغطية مباشرة للحرب على إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2026
© AP Photo / Alireza Sotakbar
تابعنا عبر
أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت عددا من الصواريخ والطائرات المسيّرة التي قالت إن إيران أطلقتها باتجاه أراضي المملكة، مؤكدة استمرار جاهزيتها للتصدي لأي تهديدات تستهدف أمن البلاد.
وقالت القيادة، في بيان لها، إن الهجمات تمثل استمرارًا لما وصفته بـ"النهج العدائي الممنهج" الذي تنتهجه إيران، مشيرة إلى أن الاعتداءات استهدفت المدنيين داخل المملكة.
وأكدت أن وحدات الدفاع الجوي تعاملت مع الهجمات بكفاءة عالية، في ظل جاهزية قتالية متقدمة واستعداد دائم لحماية البحرين والدفاع عن أراضيها.
الخارجية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2026
الخارجية الإيرانية تدين الغارات الأمريكية وتتهم واشنطن بانتهاك اتفاق إنهاء الحرب
05:36 GMT
ودعت القيادة العامة المواطنين والمقيمين إلى توخي الحذر وعدم الاقتراب أو لمس أي أجسام غريبة أو مشبوهة قد تكون من مخلفات الهجمات، مطالبة بالإبلاغ عنها فورًا للجهات المختصة.
وأوضحت أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية على أهبة الاستعداد للتعامل الفني الآمن مع تلك المخلفات، بما يضمن الحفاظ على السلامة العامة.
واعتبرت القيادة أن استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، مجددة إشادتها بما وصفته بالجاهزية واليقظة العالية التي يبديها أفراد قوة دفاع البحرين في أداء مهامهم لحماية الوطن.
وأعربت وزارة الخارجية البحرينية، في وقت سابق، عن إدانتها الشديدة لتجدد الهجوم الإيراني على أراضي المملكة، بعد استهدافها مجددًا بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، معتبرة أن الهجوم يمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا متكررًا لسيادة البحرين وأمنها.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2026
ترامب: طائرات أمريكية قصفت مواقع تخزين صواريخ ومسيرات ومحطات رادار إيرانية
أمس, 23:37 GMT
وقالت الخارجية البحرينية، في بيان لها، إن تكرار الهجمات يؤكد أن ما تقوم به طهران ليس حادثًا معزولًا، وإنما نهجًا ممنهجًا يستهدف أمن المملكة وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مشيرة إلى أن البحرين سبق أن أدانت الاعتداءات الإيرانية وحذرت من استمرارها.
وفي وقت سابق من فجر اليوم الأحد، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن القوات الأمريكية شنت ضربات إضافية عقب أحدث هجوم إيراني على سفينة تجارية.
ونشرت "سنتكوم" بيانا لها أوضحت من خلالها أنه "عقب الضربات الأمريكية التي نُفذت بالأمس ردا على الهجوم الإيراني على السفينة إيفر لوفلي (M/V Ever Lovely)، أُتيحت لإيران فرصة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، إلا أنها اختارت عدم القيام بذلك".
من جانبه، أعلن الحرس الثوري الإيراني، استهدافه 8 مواقع للجيش الأمريكي في قاعدة علي سالم بالكويت والأسطول الخامس بالبحرين.
البحرين - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2026
البحرين تطالب باجتماع عاجل لمجلس الأمن بشأن الهجمات الإيرانية على أراضيها
05:41 GMT
وشدد على أن "القواعد الأمريكية في المنطقة ستشهد جحيما خلال هذه الأيام، وعمليتنا هي رد حازم على العدوان الأمريكي الذي استهدف 5 مواقع ساحلية جنوبي البلاد".
وذكر الحرس الثوري في بيانه أن "أي انتهاك لوقف إطلاق النار سيوقف كل العمليات الجارية تماما وأي عدوان من العدو سيلقى ردا ساحقا، كما أن انتهاك وقف إطلاق النار يخالف المادة الأولى من مذكرة التفاهم وسيؤدي لتوقف كامل للمسار".
يُذكر أن إيران والولايات المتحدة وقعتا عن بُعد، ليلة 18 يونيو/حزيران، مذكرة تفاهم تنص على وقف إطلاق النار على جميع الجبهات، بما في ذلك العملية الإسرائيلية في لبنان، كما تحدد جدولًا زمنيًا لرفع الحصار البحري واستئناف الملاحة عبر مضيق هرمز.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала