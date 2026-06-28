https://sarabic.ae/20260628/قوة-دفاع-البحرين-منظومات-الدفاع-الجوي-اعترضت-عددا-من-الاعتداءات-الجوية-الإيرانية-الغادرة-1114775265.html

قوة دفاع البحرين: منظومات الدفاع الجوي اعترضت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة

قوة دفاع البحرين: منظومات الدفاع الجوي اعترضت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة

سبوتنيك عربي

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت عددا من الصواريخ والطائرات المسيّرة التي قالت إن إيران أطلقتها باتجاه أراضي... 28.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-28T06:02+0000

2026-06-28T06:02+0000

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وقالت القيادة، في بيان لها، إن الهجمات تمثل استمرارًا لما وصفته بـ"النهج العدائي الممنهج" الذي تنتهجه إيران، مشيرة إلى أن الاعتداءات استهدفت المدنيين داخل المملكة.وأكدت أن وحدات الدفاع الجوي تعاملت مع الهجمات بكفاءة عالية، في ظل جاهزية قتالية متقدمة واستعداد دائم لحماية البحرين والدفاع عن أراضيها.ودعت القيادة العامة المواطنين والمقيمين إلى توخي الحذر وعدم الاقتراب أو لمس أي أجسام غريبة أو مشبوهة قد تكون من مخلفات الهجمات، مطالبة بالإبلاغ عنها فورًا للجهات المختصة. وأوضحت أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية على أهبة الاستعداد للتعامل الفني الآمن مع تلك المخلفات، بما يضمن الحفاظ على السلامة العامة.واعتبرت القيادة أن استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، مجددة إشادتها بما وصفته بالجاهزية واليقظة العالية التي يبديها أفراد قوة دفاع البحرين في أداء مهامهم لحماية الوطن.وأعربت وزارة الخارجية البحرينية، في وقت سابق، عن إدانتها الشديدة لتجدد الهجوم الإيراني على أراضي المملكة، بعد استهدافها مجددًا بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، معتبرة أن الهجوم يمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا متكررًا لسيادة البحرين وأمنها.وقالت الخارجية البحرينية، في بيان لها، إن تكرار الهجمات يؤكد أن ما تقوم به طهران ليس حادثًا معزولًا، وإنما نهجًا ممنهجًا يستهدف أمن المملكة وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مشيرة إلى أن البحرين سبق أن أدانت الاعتداءات الإيرانية وحذرت من استمرارها.وفي وقت سابق من فجر اليوم الأحد، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن القوات الأمريكية شنت ضربات إضافية عقب أحدث هجوم إيراني على سفينة تجارية.ونشرت "سنتكوم" بيانا لها أوضحت من خلالها أنه "عقب الضربات الأمريكية التي نُفذت بالأمس ردا على الهجوم الإيراني على السفينة إيفر لوفلي (M/V Ever Lovely)، أُتيحت لإيران فرصة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، إلا أنها اختارت عدم القيام بذلك".من جانبه، أعلن الحرس الثوري الإيراني، استهدافه 8 مواقع للجيش الأمريكي في قاعدة علي سالم بالكويت والأسطول الخامس بالبحرين.وشدد على أن "القواعد الأمريكية في المنطقة ستشهد جحيما خلال هذه الأيام، وعمليتنا هي رد حازم على العدوان الأمريكي الذي استهدف 5 مواقع ساحلية جنوبي البلاد".وذكر الحرس الثوري في بيانه أن "أي انتهاك لوقف إطلاق النار سيوقف كل العمليات الجارية تماما وأي عدوان من العدو سيلقى ردا ساحقا، كما أن انتهاك وقف إطلاق النار يخالف المادة الأولى من مذكرة التفاهم وسيؤدي لتوقف كامل للمسار".يُذكر أن إيران والولايات المتحدة وقعتا عن بُعد، ليلة 18 يونيو/حزيران، مذكرة تفاهم تنص على وقف إطلاق النار على جميع الجبهات، بما في ذلك العملية الإسرائيلية في لبنان، كما تحدد جدولًا زمنيًا لرفع الحصار البحري واستئناف الملاحة عبر مضيق هرمز.

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