https://sarabic.ae/20260628/الخارجية-الإيرانية-تدين-الغارات-الأمريكية-وتتهم-واشنطن-بانتهاك-اتفاق-إنهاء-الحرب-1114774316.html

الخارجية الإيرانية تدين الغارات الأمريكية وتتهم واشنطن بانتهاك اتفاق إنهاء الحرب

الخارجية الإيرانية تدين الغارات الأمريكية وتتهم واشنطن بانتهاك اتفاق إنهاء الحرب

سبوتنيك عربي

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، الغارات الجوية التي شنها الجيش الأمريكي، فجرا، على عدد من منشآت الرصد والمراقبة الواقعة على الساحل الجنوبي للبلاد،... 28.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-28T05:36+0000

2026-06-28T05:36+0000

2026-06-28T05:36+0000

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وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان لها، إن "الهجمات تمثل انتهاكًا للمادة (2/4) من ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك للفقرة الأولى من مذكرة التفاهم الخاصة بإنهاء الحرب، المؤرخة في 18 يونيو/حزيران 1405 وفق التقويم الإيراني".وأضاف البيان، أن "الهجمات تعكس، عدم التزام الولايات المتحدة بتعهداتها"، معتبرًا أن "نقض الوعود جزء لا يتجزأ من طبيعة هذا النظام".كما دعت الخارجية الإيرانية، مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة إلى الاضطلاع بمسؤولياتهما في حفظ السلم والأمن الدوليين، مؤكدة أن إيران ستواصل الدفاع عن سيادتها الوطنية وسلامة أراضيها في مواجهة العدوان العسكري الأمريكي، وذلك استنادًا إلى المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على حق الدول في الدفاع عن النفس. وفي وقت سابق من فجر اليوم الأحد، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن القوات الأمريكية شنت ضربات إضافية عقب أحدث هجوم إيراني على سفينة تجارية.ونشرت "سنتكوم" بيانا لها أوضحت من خلالها أنه "عقب الضربات الأمريكية التي نُفذت بالأمس ردا على الهجوم الإيراني على السفينة إيفر لوفلي (M/V Ever Lovely)، أُتيحت لإيران فرصة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، إلا أنها اختارت عدم القيام بذلك".من جانبه، أعلن الحرس الثوري الإيراني، استهدافه 8 مواقع للجيش الأمريكي في قاعدة علي سالم بالكويت والأسطول الخامس بالبحرين.وشدد على أن "القواعد الأمريكية في المنطقة ستشهد جحيما خلال هذه الأيام، وعمليتنا هي رد حازم على العدوان الأمريكي الذي استهدف 5 مواقع ساحلية جنوبي البلاد".وذكر الحرس الثوري في بيانه أن "أي انتهاك لوقف إطلاق النار سيوقف كل العمليات الجارية تماما وأي عدوان من العدو سيلقى ردا ساحقا، كما أن انتهاك وقف إطلاق النار يخالف المادة الأولى من مذكرة التفاهم وسيؤدي لتوقف كامل للمسار".يُذكر أن إيران والولايات المتحدة وقعتا عن بُعد، ليلة 18 يونيو/حزيران، مذكرة تفاهم تنص على وقف إطلاق النار على جميع الجبهات، بما في ذلك العملية الإسرائيلية في لبنان، كما تحدد جدولًا زمنيًا لرفع الحصار البحري واستئناف الملاحة عبر مضيق هرمز.

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