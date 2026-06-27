https://sarabic.ae/20260627/ترامب-طائرات-أمريكية-قصفت-مواقع-تخزين-صواريخ-ومسيرات-ومحطات-رادار-إيرانية---عاجل-1114772689.html

ترامب: طائرات أمريكية قصفت مواقع تخزين صواريخ ومسيرات ومحطات رادار إيرانية - عاجل

ترامب: طائرات أمريكية قصفت مواقع تخزين صواريخ ومسيرات ومحطات رادار إيرانية - عاجل

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، بأن طائرات أمريكية قصفت للتو مواقع تخزين صواريخ ومسيرات ومحطات رادار ساحلية إيرانية. 27.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-27T23:37+0000

2026-06-27T23:37+0000

2026-06-27T23:45+0000

دونالد ترامب

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وأوضح ترامب، عبر منصة "تروث سوشيال"، فجر اليوم الأحد، أن "القصف الجوي الأمريكي الجديد جاء ردا على انتهاك إيران لاتفاق وقف إطلاق النار مجددا".وأضاف الرئيس الأمريكي أنه "قد تأتي نقطة لن نكون قادرين فيها على التصرف بعقلانية وسنجبر على إكمال المهمة عسكريا، ومن المرجح للغاية أن الإيرانيين لن يتعلموا أبدا".وتابع ترامب "إذا وجدنا أنفسنا مجبرين على إكمال المهمة العسكرية فإنه لن يكون لجمهورية إيران الإسلامية وجود بعد ذلك".وفي وقت سابق من فجر اليوم الأحد، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن القوات الأمريكية شنت ضربات إضافية عقب أحدث هجوم إيراني على سفينة تجارية.ونشرت "سنتكوم" بيانا لها أوضحت من خلالها أنه "عقب الضربات الأمريكية التي نُفذت بالأمس ردا على الهجوم الإيراني على السفينة إيفر لوفلي (M/V Ever Lovely)، أُتيحت لإيران فرصة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، إلا أنها اختارت عدم القيام بذلك".وأضاف البيان العسكري الأمريكي أن "قوات إيران أطلقت طائرة مسيّرة هجومية أحادية الاتجاه أصابت الناقلة كيكو M/T Kiku صباح اليوم في تمام الساعة 4:30 فجراً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة".وأفادت بأن حركة عبور السفن التجارية عبر مضيق هرمز مستمرة، بينما تظل القوات الأمريكية في حالة يقظة وجاهزية قتالية عالية.وأمس السبت، قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف مواقع عسكرية أمريكية في المنطقة ردًا على ضربة أمريكية جديدة ضد إيران.وجاء في البيان: "ردا على هذا العدوان، استهدفت القوة البحرية التابعة لحرس الثورة مواقع تمركز الجيش الأمريكي في المنطقة وأصابتها"، وأضاف: "وفقًا للبند الخامس من تفاهم إسلام آباد فإن ترتيبات الرقابة على حركة الملاحة وعبور مضيق هرمز تتم بالتنسيق مع إيران".وجاء بيان الحرس الثوري الإيراني بعد أن نشرت وكالة "أنباء الطلبة" شبه الرسمية، في وقت سابق، بيانًا قالت إنه صادر عن الحرس الثوري الإيراني، يفيد بأن رد القوة على هجوم أمريكي جديد ضد إيران سيكون "سريعًا وحاسمًا"، قبل أن تحذف البيان لاحقًا.وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أكدت، تنفيذ ضربات ضد أهداف إيرانية، ردًا على ما وصفته بهجوم استهدف سفينة تجارية في مضيق هرمز.يُذكر أن إيران والولايات المتحدة وقعتا عن بُعد، ليلة 18 يونيو/حزيران، مذكرة تفاهم تنص على وقف إطلاق النار على جميع الجبهات، بما في ذلك العملية الإسرائيلية في لبنان، كما تحدد جدولًا زمنيًا لرفع الحصار البحري واستئناف الملاحة عبر مضيق هرمز.وتتضمن المذكرة أيضًا التزام إيران بعدم تطوير أسلحة نووية، على أن يُعالج ملف البرنامج النووي الإيراني في اتفاق منفصل خلال مفاوضات تستمر 60 يومًا، فيما تأمل طهران أن تؤدي العملية إلى رفع العقوبات المفروضة عليها.

https://sarabic.ae/20260627/الجيش-الأمريكي-نفذنا-ضربات-إضافية-بعد-أحدث-هجوم-إيراني-على-سفينة-تجارية---عاجل-1114772380.html

https://sarabic.ae/20260627/طهران-إيران-وسلطنة-عمان-تبحثان-إطار-إدارة-مضيق-هرمز-1114772228.html

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دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الأخبار