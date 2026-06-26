https://sarabic.ae/20260626/كاتس-إذا-هاجمت-إيران-إسرائيل-سيكون-أكبر-خطأ-ترتكبه-طهران-1114735958.html

كاتس: إذا هاجمت إيران إسرائيل سيكون أكبر خطأ ترتكبه طهران

كاتس: إذا هاجمت إيران إسرائيل سيكون أكبر خطأ ترتكبه طهران

سبوتنيك عربي

صرّح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، بأن قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني، "يواصل في الأيام الأخيرة توجيه... 26.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-26T13:07+0000

2026-06-26T13:07+0000

2026-06-26T13:12+0000

إسرائيل

إيران

العالم

الحرس الثوري الإيراني

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0a/1103565306_0:0:1250:704_1920x0_80_0_0_9bfec867467154c17215728e294a4c6f.jpg

وأضاف كاتس عبر منصة "إكس"، أن أي هجوم تشنه إيران على إسرائيل سيكون، بحسب تعبيره، "أكبر خطأ" ترتكبه طهران في تاريخها، مؤكدًا أن إغلاق مضيق هرمز أو استهداف المدنيين "لن يوقف إسرائيل"، وأن القوات الإسرائيلية "على أهبة الاستعداد لإتمام المهمة"، على حد قوله.يأتي هذا التصريح، بعدما أعلن قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني، أمس الخميس، أنه على إسرائيل "مغادرة لبنان بالكامل"، معتبرًا أن الأراضي اللبنانية "ميدان للصمود والمقاومة وليست ساحة للغزاة"، وفقًا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية. وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الاثنين الماضي، أن "توجيهاته للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان واضحة ولم تتغير"، مشددًا على أن القوات الإسرائيلية "تتمتع بحرية عمل كاملة لإحباط أي تهديد يستهدفها أو يستهدف سكان المستوطنات الشمالية".وقال نتنياهو، في تصريحات له، إن "الجيش الإسرائيلي لا يواجه أي قيود على تحركاته أو عملياته في جنوب لبنان"، مؤكدًا استمرار حرية العمل العسكري في المنطقة.وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الأحد الماضي، بأن "الجيش الإسرائيلي بدأ عملية تقليص لقواته المنتشرة في جنوب لبنان".واختُتمت الجولة الأولى من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، الأحد الماضي، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام غربية نقلا عن مصدر مقرب من فريق المفاوضين.وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.

https://sarabic.ae/20260626/تصويت-ما-هو-الهدف-من-طرح-فكرة-تشكيل-قوات-دولية-بديلة-لـيونيفيل-لضبط-الحدود-بين-لبنان-وإسرائيل؟---1114729710.html

https://sarabic.ae/20260626/بينهم-ضابطان-الجيش-الإسرائيلي-يعلن-إصابة-4-عسكريين-جنوبي-لبنان-1114716769.html

إسرائيل

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, إيران, العالم, الحرس الثوري الإيراني, الأخبار