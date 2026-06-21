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الجيش الإسرائيلي يبدأ تقليص قواته في جنوب لبنان
الجيش الإسرائيلي يبدأ تقليص قواته في جنوب لبنان
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بأن "الجيش الإسرائيلي بدأ عملية تقليص لقواته المنتشرة في جنوب لبنان". 21.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-21T18:49+0000
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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن "إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلبت من إسرائيل تنفيذ انسحاب جزئي من المناطق التي تسيطر عليها في جنوب لبنان، في إطار الترتيبات المرتبطة بوقف إطلاق النار". وفي السياق ذاته، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأنه، في أعقاب دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، قررت قيادة الجبهة الداخلية رفع جميع القيود المفروضة على السكان في مناطق الجليل الأعلى. وقال الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، في وقت سابق اليوم، إن "أي اتفاق لوقف إطلاق النار يمنح إسرائيل حرية الحركة العسكرية يمثل استمراراً للعدوان"، مؤكداً أن الحزب "لن يقبل بذلك". وأضاف قاسم، في كلمة له، اليوم الأحد، أن "إسرائيل لن تبقى في لبنان"، مشدداً على أن "أي خرق لوقف إطلاق النار سيجري التعامل معه ومواجهته".وأكد أن "قرار الحزب هو ألا عودة إلى ما قبل 2 مارس، ولا وقف لإطلاق النار مع حرية حركة لإسرائيل"، معتبراً أن "الحرب الأخيرة لم تحقق أهدافها المعلنة". وأشار إلى أن "المقاومة بقيت صامدة رغم آلاف الغارات الجوية التي استهدفت لبنان"، معتبراً أن التطورات الأخيرة أظهرت فشل مشروع إنهاء إيران ومحور المقاومة في المنطقة.وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في وقت سابق اليوم، تمسك إسرائيل بالبقاء في ما وصفه بـ"المنطقة الأمنية" في جنوب لبنان، مشدداً على أن هذا الوجود سيستمر طالما اعتبرته إسرائيل ضرورياً لضمان أمن سكان المناطق الشمالية.وقال نتنياهو، إن إسرائيل ستواصل اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة لحماية أمنها، في إشارة إلى استمرار الوجود العسكري في المنطقة الحدودية.وفي ملف آخر، جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، موقفه الرافض لامتلاك إيران أسلحة نووية، مؤكداً أنه "لن يسمح لطهران بالحصول على سلاح نووي بغض النظر عن أي تطورات سياسية قد تطرأ".واختُتمت الجولة الأولى من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، اليوم الأحد، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام غربية نقلا عن مصدر مقرب من فريق المفاوضين.وأفادت تقارير إعلامية بأن الجلسة الافتتاحية لم تتطرق إلى ملف البرنامج النووي الإيراني، بحسب ما ذكره التلفزيون الإيراني.وكان رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، أعلن في وقت سابق من اليوم الأحد، بدء المحادثات المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في مدينة بورغنشتوك، معتبرًا أن انعقاد الاجتماع جاء نتيجة جهود مكثفة بذلتها بلاده وشركاؤها لدفع الطرفين نحو الحوار.وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف حزيران/يونيو الجاري، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 شباط/فبراير، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا، حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.
https://sarabic.ae/20260621/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-وقف-إطلاق-النار-في-لبنان-هش-وعلينا-الاستعداد-لاستئناف-العمليات---1114565268.html
https://sarabic.ae/20260621/ترامب-يهدد-بشن-هجمات-جديدة-على-إيران-إذا-لم-تكبح-الجماعات-الموالية-لها-في-لبنان--1114564320.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يبدأ تقليص قواته في جنوب لبنان

18:49 GMT 21.06.2026
© AP Photo / Leo Correaتمركز قوات الجيش الإسرائيلي والآليات العسكرية على الحدود بين لبنان و إسرائيل
تمركز قوات الجيش الإسرائيلي والآليات العسكرية على الحدود بين لبنان و إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2026
© AP Photo / Leo Correa
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بأن "الجيش الإسرائيلي بدأ عملية تقليص لقواته المنتشرة في جنوب لبنان".
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن "إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلبت من إسرائيل تنفيذ انسحاب جزئي من المناطق التي تسيطر عليها في جنوب لبنان، في إطار الترتيبات المرتبطة بوقف إطلاق النار".
وفي السياق ذاته، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأنه، في أعقاب دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، قررت قيادة الجبهة الداخلية رفع جميع القيود المفروضة على السكان في مناطق الجليل الأعلى.
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أمس, 14:41 GMT
وقال الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، في وقت سابق اليوم، إن "أي اتفاق لوقف إطلاق النار يمنح إسرائيل حرية الحركة العسكرية يمثل استمراراً للعدوان"، مؤكداً أن الحزب "لن يقبل بذلك".
وأضاف قاسم، في كلمة له، اليوم الأحد، أن "إسرائيل لن تبقى في لبنان"، مشدداً على أن "أي خرق لوقف إطلاق النار سيجري التعامل معه ومواجهته".
وأكد أن "قرار الحزب هو ألا عودة إلى ما قبل 2 مارس، ولا وقف لإطلاق النار مع حرية حركة لإسرائيل"، معتبراً أن "الحرب الأخيرة لم تحقق أهدافها المعلنة".
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وأشار إلى أن "المقاومة بقيت صامدة رغم آلاف الغارات الجوية التي استهدفت لبنان"، معتبراً أن التطورات الأخيرة أظهرت فشل مشروع إنهاء إيران ومحور المقاومة في المنطقة.
وأكد الأمين العام لحزب الله، أن "مفهوم وقف إطلاق النار، يعني إيقاف العدوان الكامل جواً وبراً وبحراً، ووقف الهدم وإنهاء الوجود في المناطق المحتلة"، رافضاً أي صيغة تسمح باستمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية.
وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في وقت سابق اليوم، تمسك إسرائيل بالبقاء في ما وصفه بـ"المنطقة الأمنية" في جنوب لبنان، مشدداً على أن هذا الوجود سيستمر طالما اعتبرته إسرائيل ضرورياً لضمان أمن سكان المناطق الشمالية.
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أمس, 17:07 GMT
وقال نتنياهو، إن إسرائيل ستواصل اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة لحماية أمنها، في إشارة إلى استمرار الوجود العسكري في المنطقة الحدودية.
وفي ملف آخر، جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، موقفه الرافض لامتلاك إيران أسلحة نووية، مؤكداً أنه "لن يسمح لطهران بالحصول على سلاح نووي بغض النظر عن أي تطورات سياسية قد تطرأ".
واختُتمت الجولة الأولى من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، اليوم الأحد، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام غربية نقلا عن مصدر مقرب من فريق المفاوضين.
وأفادت تقارير إعلامية بأن الجلسة الافتتاحية لم تتطرق إلى ملف البرنامج النووي الإيراني، بحسب ما ذكره التلفزيون الإيراني.
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وكان رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، أعلن في وقت سابق من اليوم الأحد، بدء المحادثات المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في مدينة بورغنشتوك، معتبرًا أن انعقاد الاجتماع جاء نتيجة جهود مكثفة بذلتها بلاده وشركاؤها لدفع الطرفين نحو الحوار.
وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف حزيران/يونيو الجاري، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 شباط/فبراير، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا، حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.
وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.
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