https://sarabic.ae/20260621/نعيم-قاسم-إسرائيل-لن-تبقى-في-لبنان-وأي-خرق-لوقف-إطلاق-النار-سنواجهه-1114569187.html

نعيم قاسم: إسرائيل لن تبقى في لبنان وأي خرق لوقف إطلاق النار سنواجهه

نعيم قاسم: إسرائيل لن تبقى في لبنان وأي خرق لوقف إطلاق النار سنواجهه

سبوتنيك عربي

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم: إن "أي اتفاق لوقف إطلاق النار يمنح إسرائيل حرية الحركة العسكرية يمثل استمراراً للعدوان"، مؤكداً أن الحزب "لن... 21.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-21T17:52+0000

2026-06-21T17:52+0000

2026-06-21T17:52+0000

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وأضاف قاسم، في كلمة له، اليوم الأحد، أن "إسرائيل لن تبقى في لبنان"، مشدداً على أن "أي خرق لوقف إطلاق النار سيجري التعامل معه ومواجهته". وأكد أن "قرار الحزب هو ألا عودة إلى ما قبل 2 مارس، ولا وقف لإطلاق النار مع حرية حركة لإسرائيل"، معتبراً أن "الحرب الأخيرة لم تحقق أهدافها المعلنة". وأشار إلى أن "المقاومة بقيت صامدة رغم آلاف الغارات الجوية التي استهدفت لبنان"، معتبراً أن التطورات الأخيرة أظهرت فشل مشروع إنهاء إيران ومحور المقاومة في المنطقة. وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في وقت سابق اليوم، تمسك إسرائيل بالبقاء في ما وصفه بـ"المنطقة الأمنية" في جنوب لبنان، مشدداً على أن هذا الوجود سيستمر طالما اعتبرته إسرائيل ضرورياً لضمان أمن سكان المناطق الشمالية.وقال نتنياهو، إن إسرائيل ستواصل اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة لحماية أمنها، في إشارة إلى استمرار الوجود العسكري في المنطقة الحدودية.وفي ملف آخر، جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، موقفه الرافض لامتلاك إيران أسلحة نووية، مؤكداً أنه "لن يسمح لطهران بالحصول على سلاح نووي بغض النظر عن أي تطورات سياسية قد تطرأ". واختُتمت الجولة الأولى من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، اليوم الأحد، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام غربية نقلا عن مصدر مقرب من فريق المفاوضين.وأفادت تقارير إعلامية بأن الجلسة الافتتاحية لم تتطرق إلى ملف البرنامج النووي الإيراني، بحسب ما ذكره التلفزيون الإيراني.وكان رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، أعلن في وقت سابق من اليوم الأحد، بدء المحادثات المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في مدينة بورغنشتوك، معتبرًا أن انعقاد الاجتماع جاء نتيجة جهود مكثفة بذلتها بلاده وشركاؤها لدفع الطرفين نحو الحوار.وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف حزيران/يونيو الجاري، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 شباط/فبراير، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا، حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.

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https://sarabic.ae/20260621/رئيس-البرلمان-الإيراني-يرد-على-تهديدات-ترامب-قواتنا-المسلحة-مستعدة-للرد---عاجل-1114567503.html

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