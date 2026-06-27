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الجيش الأمريكي: نفذنا ضربات إضافية بعد أحدث هجوم إيراني على سفينة تجارية
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الجيش الأمريكي: نفذنا ضربات إضافية بعد أحدث هجوم إيراني على سفينة تجارية
الجيش الأمريكي: نفذنا ضربات إضافية بعد أحدث هجوم إيراني على سفينة تجارية
سبوتنيك عربي
شنت قوات القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، ضربات جديدة استهدفت مواقع متعددة في إيران، مساء السبت. 27.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-27T22:19+0000
2026-06-27T22:45+0000
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ونشرت "سنتكوم" بيانا لها، فجر اليوم الأحد، أوضحت من خلالها أنه "عقب الضربات الأمريكية التي نُفذت بالأمس ردا على الهجوم الإيراني على السفينة إيفر لوفلي (M/V Ever Lovely)، أُتيحت لإيران فرصة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، إلا أنها اختارت عدم القيام بذلك".وأضاف البيان العسكري الأمريكي أن "قوات إيران أطلقت طائرة مسيّرة هجومية أحادية الاتجاه أصابت الناقلة كيكو M/T Kiku صباح اليوم في تمام الساعة 4:30 فجراً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة".وتابع "وكانت الناقلة -التي ترفع علم بنما- تبحر بالقرب من مضيق هرمز محملة بأكثر من مليوني برميل من النفط الخام".وشدد بيان القيادة المركزية الأمريكية على أن "الضربات تأتي كرد مباشر على العدوان الإيراني المستمر ضد حركة الملاحة التجارية، حيث استهدفت الطائرات العسكرية الأمريكية البنية التحتية للمراقبة العسكرية الإيرانية، وأنظمة الاتصالات، ومواقع الدفاع الجوي، ومنشآت تخزين الطائرات المسيّرة، وقدرات زرع الألغام البحرية".وأفادت بأن حركة عبور السفن التجارية عبر مضيق هرمز مستمرة، بينما تظل القوات الأمريكية في حالة يقظة وجاهزية قتالية عالية.وأمس السبت، قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف مواقع عسكرية أمريكية في المنطقة ردًا على ضربة أمريكية جديدة ضد إيران.وجاء في البيان: "ردا على هذا العدوان، استهدفت القوة البحرية التابعة لحرس الثورة مواقع تمركز الجيش الأمريكي في المنطقة وأصابتها"، وأضاف: "وفقًا للبند الخامس من تفاهم إسلام آباد فإن ترتيبات الرقابة على حركة الملاحة وعبور مضيق هرمز تتم بالتنسيق مع إيران".وجاء بيان الحرس الثوري الإيراني بعد أن نشرت وكالة "أنباء الطلبة" شبه الرسمية، في وقت سابق، بيانًا قالت إنه صادر عن الحرس الثوري الإيراني، يفيد بأن رد القوة على هجوم أمريكي جديد ضد إيران سيكون "سريعًا وحاسمًا"، قبل أن تحذف البيان لاحقًا.وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أكدت، تنفيذ ضربات ضد أهداف إيرانية، ردًا على ما وصفته بهجوم استهدف سفينة تجارية في مضيق هرمز.يُذكر أن إيران والولايات المتحدة وقعتا عن بُعد، ليلة 18 يونيو/حزيران، مذكرة تفاهم تنص على وقف إطلاق النار على جميع الجبهات، بما في ذلك العملية الإسرائيلية في لبنان، كما تحدد جدولًا زمنيًا لرفع الحصار البحري واستئناف الملاحة عبر مضيق هرمز.وتتضمن المذكرة أيضًا التزام إيران بعدم تطوير أسلحة نووية، على أن يُعالج ملف البرنامج النووي الإيراني في اتفاق منفصل خلال مفاوضات تستمر 60 يومًا، فيما تأمل طهران أن تؤدي العملية إلى رفع العقوبات المفروضة عليها.
https://sarabic.ae/20260626/الخارجية-الإيرانية-لا-يمكن-ضمان-مرور-آمن-عبر-مضيق-هرمز-دون-مراعاة-سيادة-إيران-1114728265.html
https://sarabic.ae/20260627/إيران-تعلن-استئناف-الرحلات-الجوية-المباشرة-مع-الإمارات-1114761149.html
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إيران, العالم, الأخبار
إيران, العالم, الأخبار

الجيش الأمريكي: نفذنا ضربات إضافية بعد أحدث هجوم إيراني على سفينة تجارية

22:19 GMT 27.06.2026 (تم التحديث: 22:45 GMT 27.06.2026)
© AP Photo / Vahid Salemiتصاعد أعمدة الدخان من أحد مخازن النفط في العاصمة الإيرانية طهران عقب غارة إسرائيلي
تصاعد أعمدة الدخان من أحد مخازن النفط في العاصمة الإيرانية طهران عقب غارة إسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
تابعنا عبر
شنت قوات القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، ضربات جديدة استهدفت مواقع متعددة في إيران، مساء السبت.
ونشرت "سنتكوم" بيانا لها، فجر اليوم الأحد، أوضحت من خلالها أنه "عقب الضربات الأمريكية التي نُفذت بالأمس ردا على الهجوم الإيراني على السفينة إيفر لوفلي (M/V Ever Lovely)، أُتيحت لإيران فرصة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، إلا أنها اختارت عدم القيام بذلك".
وأضاف البيان العسكري الأمريكي أن "قوات إيران أطلقت طائرة مسيّرة هجومية أحادية الاتجاه أصابت الناقلة كيكو M/T Kiku صباح اليوم في تمام الساعة 4:30 فجراً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة".
وکیل وزارة الخارجية الإيرانية للشؤون القانونية والدولیة كاظم غريب آبادي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2026
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وتابع "وكانت الناقلة -التي ترفع علم بنما- تبحر بالقرب من مضيق هرمز محملة بأكثر من مليوني برميل من النفط الخام".
وشدد بيان القيادة المركزية الأمريكية على أن "الضربات تأتي كرد مباشر على العدوان الإيراني المستمر ضد حركة الملاحة التجارية، حيث استهدفت الطائرات العسكرية الأمريكية البنية التحتية للمراقبة العسكرية الإيرانية، وأنظمة الاتصالات، ومواقع الدفاع الجوي، ومنشآت تخزين الطائرات المسيّرة، وقدرات زرع الألغام البحرية".
وأفادت بأن حركة عبور السفن التجارية عبر مضيق هرمز مستمرة، بينما تظل القوات الأمريكية في حالة يقظة وجاهزية قتالية عالية.
وأمس السبت، قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف مواقع عسكرية أمريكية في المنطقة ردًا على ضربة أمريكية جديدة ضد إيران.
وجاء في البيان: "ردا على هذا العدوان، استهدفت القوة البحرية التابعة لحرس الثورة مواقع تمركز الجيش الأمريكي في المنطقة وأصابتها"، وأضاف: "وفقًا للبند الخامس من تفاهم إسلام آباد فإن ترتيبات الرقابة على حركة الملاحة وعبور مضيق هرمز تتم بالتنسيق مع إيران".
وجاء بيان الحرس الثوري الإيراني بعد أن نشرت وكالة "أنباء الطلبة" شبه الرسمية، في وقت سابق، بيانًا قالت إنه صادر عن الحرس الثوري الإيراني، يفيد بأن رد القوة على هجوم أمريكي جديد ضد إيران سيكون "سريعًا وحاسمًا"، قبل أن تحذف البيان لاحقًا.
مطار دبي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2026
إيران تعلن استئناف الرحلات الجوية المباشرة مع الإمارات
12:47 GMT
وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أكدت، تنفيذ ضربات ضد أهداف إيرانية، ردًا على ما وصفته بهجوم استهدف سفينة تجارية في مضيق هرمز.
يُذكر أن إيران والولايات المتحدة وقعتا عن بُعد، ليلة 18 يونيو/حزيران، مذكرة تفاهم تنص على وقف إطلاق النار على جميع الجبهات، بما في ذلك العملية الإسرائيلية في لبنان، كما تحدد جدولًا زمنيًا لرفع الحصار البحري واستئناف الملاحة عبر مضيق هرمز.
وتتضمن المذكرة أيضًا التزام إيران بعدم تطوير أسلحة نووية، على أن يُعالج ملف البرنامج النووي الإيراني في اتفاق منفصل خلال مفاوضات تستمر 60 يومًا، فيما تأمل طهران أن تؤدي العملية إلى رفع العقوبات المفروضة عليها.
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