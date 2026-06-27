https://sarabic.ae/20260627/الجيش-الأمريكي-نفذنا-ضربات-إضافية-بعد-أحدث-هجوم-إيراني-على-سفينة-تجارية---عاجل-1114772380.html

الجيش الأمريكي: نفذنا ضربات إضافية بعد أحدث هجوم إيراني على سفينة تجارية

الجيش الأمريكي: نفذنا ضربات إضافية بعد أحدث هجوم إيراني على سفينة تجارية

سبوتنيك عربي

شنت قوات القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، ضربات جديدة استهدفت مواقع متعددة في إيران، مساء السبت. 27.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-27T22:19+0000

2026-06-27T22:19+0000

2026-06-27T22:45+0000

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ونشرت "سنتكوم" بيانا لها، فجر اليوم الأحد، أوضحت من خلالها أنه "عقب الضربات الأمريكية التي نُفذت بالأمس ردا على الهجوم الإيراني على السفينة إيفر لوفلي (M/V Ever Lovely)، أُتيحت لإيران فرصة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، إلا أنها اختارت عدم القيام بذلك".وأضاف البيان العسكري الأمريكي أن "قوات إيران أطلقت طائرة مسيّرة هجومية أحادية الاتجاه أصابت الناقلة كيكو M/T Kiku صباح اليوم في تمام الساعة 4:30 فجراً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة".وتابع "وكانت الناقلة -التي ترفع علم بنما- تبحر بالقرب من مضيق هرمز محملة بأكثر من مليوني برميل من النفط الخام".وشدد بيان القيادة المركزية الأمريكية على أن "الضربات تأتي كرد مباشر على العدوان الإيراني المستمر ضد حركة الملاحة التجارية، حيث استهدفت الطائرات العسكرية الأمريكية البنية التحتية للمراقبة العسكرية الإيرانية، وأنظمة الاتصالات، ومواقع الدفاع الجوي، ومنشآت تخزين الطائرات المسيّرة، وقدرات زرع الألغام البحرية".وأفادت بأن حركة عبور السفن التجارية عبر مضيق هرمز مستمرة، بينما تظل القوات الأمريكية في حالة يقظة وجاهزية قتالية عالية.وأمس السبت، قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف مواقع عسكرية أمريكية في المنطقة ردًا على ضربة أمريكية جديدة ضد إيران.وجاء في البيان: "ردا على هذا العدوان، استهدفت القوة البحرية التابعة لحرس الثورة مواقع تمركز الجيش الأمريكي في المنطقة وأصابتها"، وأضاف: "وفقًا للبند الخامس من تفاهم إسلام آباد فإن ترتيبات الرقابة على حركة الملاحة وعبور مضيق هرمز تتم بالتنسيق مع إيران".وجاء بيان الحرس الثوري الإيراني بعد أن نشرت وكالة "أنباء الطلبة" شبه الرسمية، في وقت سابق، بيانًا قالت إنه صادر عن الحرس الثوري الإيراني، يفيد بأن رد القوة على هجوم أمريكي جديد ضد إيران سيكون "سريعًا وحاسمًا"، قبل أن تحذف البيان لاحقًا.وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أكدت، تنفيذ ضربات ضد أهداف إيرانية، ردًا على ما وصفته بهجوم استهدف سفينة تجارية في مضيق هرمز.يُذكر أن إيران والولايات المتحدة وقعتا عن بُعد، ليلة 18 يونيو/حزيران، مذكرة تفاهم تنص على وقف إطلاق النار على جميع الجبهات، بما في ذلك العملية الإسرائيلية في لبنان، كما تحدد جدولًا زمنيًا لرفع الحصار البحري واستئناف الملاحة عبر مضيق هرمز.وتتضمن المذكرة أيضًا التزام إيران بعدم تطوير أسلحة نووية، على أن يُعالج ملف البرنامج النووي الإيراني في اتفاق منفصل خلال مفاوضات تستمر 60 يومًا، فيما تأمل طهران أن تؤدي العملية إلى رفع العقوبات المفروضة عليها.

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