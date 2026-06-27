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https://sarabic.ae/20260627/إيران-تعلن-استئناف-الرحلات-الجوية-المباشرة-مع-الإمارات-1114761149.html
إيران تعلن استئناف الرحلات الجوية المباشرة مع الإمارات
إيران تعلن استئناف الرحلات الجوية المباشرة مع الإمارات
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الإيرانية، مجيد أخوان، اليوم السبت، أن الرحلات الجوية بين إيران ودولة الإمارات ستستأنف خلال الأسبوع الجاري. 27.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-27T12:47+0000
2026-06-27T12:47+0000
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ونقلت وكالة "إرنا" للأنباء، مساء اليوم السبت، عن مجيد أخوان، أن الرحلات الجوية بين إيران ودولة الإمارات العربية المتحدة ستستأنف اعتبارا من الأسبوع الجاري، وذلك في أعقاب المباحثات التي جرت بين مسؤولي هيئتي الطيران المدني في البلدين، ومتابعة الجهود عبر القنوات الدبلوماسية.وأكد مجيد إخوان أن ذلك يأتي في إطار إعادة تطبيع الرحلات الجوية المنتظمة مع الدول المجاورة، وبالتنسيق بين إيران والإمارات، حيث تقرر في المرحلة الأولى أن تستأنف شركات الطيران الإيرانية رحلاتها إلى الإمارات بعد ترشيحها وإبلاغ الجانب الإماراتي بها. وذكر المتحدث باسم الطيران المدني الإيراني أنه في المرحلة التالية ستستأنف شركات الطيران الإماراتية عملياتها الجوية، بعد تقديم قائمة بالشركات المعتمدة من جانبها، بما يسهم في إعادة دورة التفاعل والتعاون الثنائي في قطاع النقل الجوي إلى وضعها الطبيعي. وفي وقت سابق من اليوم السبت، قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف مواقع عسكرية أمريكية في المنطقة ردًا على ضربة أمريكية جديدة ضد إيران.وجاء في البيان: "ردا على هذا العدوان استهدفت القوة البحرية التابعة لحرس الثورة مواقع تمركز الجيش الأمريكي في المنطقة وأصابتها"، وأضاف: "وفقًا للبند الخامس من تفاهم إسلام آباد فإن ترتيبات الرقابة على حركة الملاحة وعبور مضيق هرمز تتم بالتنسيق مع إيران". وجاء بيان الحرس الثوري الإيراني بعد أن نشرت وكالة "أنباء الطلبة" شبه الرسمية، في وقت سابق، بيانًا قالت إنه صادر عن الحرس الثوري الإيراني، يفيد بأن رد القوة على هجوم أمريكي جديد ضد إيران سيكون "سريعًا وحاسمًا"، قبل أن تحذف البيان لاحقًا.وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أكدت، مساء أمس، تنفيذ ضربات ضد أهداف إيرانية، ردًا على ما وصفته بهجوم استهدف سفينة تجارية في مضيق هرمز.يُذكر أن إيران والولايات المتحدة وقعتا عن بُعد، ليلة 18 يونيو/حزيران، مذكرة تفاهم تنص على وقف إطلاق النار على جميع الجبهات، بما في ذلك العملية الإسرائيلية في لبنان، كما تحدد جدولًا زمنيًا لرفع الحصار البحري واستئناف الملاحة عبر مضيق هرمز.وتتضمن المذكرة أيضًا التزام إيران بعدم تطوير أسلحة نووية، على أن يُعالج ملف البرنامج النووي الإيراني في اتفاق منفصل خلال مفاوضات تستمر 60 يومًا، فيما تأمل طهران أن تؤدي العملية إلى رفع العقوبات المفروضة عليها.
https://sarabic.ae/20260627/طهران-إعادة-تفعيل-المبادلات-التجارية-بين-إيران-والإمارات--1114757751.html
https://sarabic.ae/20260626/مستشار-المرشد-الأعلى-الإيراني-دول-الخليج-اليوم-مدينة-لإدارة-إيران-لمضيق-هرمز-على-مدى-قرن-من-الزمان-1114736130.html
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الأخبار, أخبار إيران, العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة
الأخبار, أخبار إيران, العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة

إيران تعلن استئناف الرحلات الجوية المباشرة مع الإمارات

12:47 GMT 27.06.2026
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مطار دبي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2026
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أعلن المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الإيرانية، مجيد أخوان، اليوم السبت، أن الرحلات الجوية بين إيران ودولة الإمارات ستستأنف خلال الأسبوع الجاري.
ونقلت وكالة "إرنا" للأنباء، مساء اليوم السبت، عن مجيد أخوان، أن الرحلات الجوية بين إيران ودولة الإمارات العربية المتحدة ستستأنف اعتبارا من الأسبوع الجاري، وذلك في أعقاب المباحثات التي جرت بين مسؤولي هيئتي الطيران المدني في البلدين، ومتابعة الجهود عبر القنوات الدبلوماسية.
ميناء بالتيمور الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2026
طهران: إعادة تفعيل المبادلات التجارية بين إيران والإمارات
11:09 GMT
وأكد مجيد إخوان أن ذلك يأتي في إطار إعادة تطبيع الرحلات الجوية المنتظمة مع الدول المجاورة، وبالتنسيق بين إيران والإمارات، حيث تقرر في المرحلة الأولى أن تستأنف شركات الطيران الإيرانية رحلاتها إلى الإمارات بعد ترشيحها وإبلاغ الجانب الإماراتي بها.
وذكر المتحدث باسم الطيران المدني الإيراني أنه في المرحلة التالية ستستأنف شركات الطيران الإماراتية عملياتها الجوية، بعد تقديم قائمة بالشركات المعتمدة من جانبها، بما يسهم في إعادة دورة التفاعل والتعاون الثنائي في قطاع النقل الجوي إلى وضعها الطبيعي.
وفي وقت سابق من اليوم السبت، قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف مواقع عسكرية أمريكية في المنطقة ردًا على ضربة أمريكية جديدة ضد إيران.
وجاء في البيان: "ردا على هذا العدوان استهدفت القوة البحرية التابعة لحرس الثورة مواقع تمركز الجيش الأمريكي في المنطقة وأصابتها"، وأضاف: "وفقًا للبند الخامس من تفاهم إسلام آباد فإن ترتيبات الرقابة على حركة الملاحة وعبور مضيق هرمز تتم بالتنسيق مع إيران".
وجاء بيان الحرس الثوري الإيراني بعد أن نشرت وكالة "أنباء الطلبة" شبه الرسمية، في وقت سابق، بيانًا قالت إنه صادر عن الحرس الثوري الإيراني، يفيد بأن رد القوة على هجوم أمريكي جديد ضد إيران سيكون "سريعًا وحاسمًا"، قبل أن تحذف البيان لاحقًا.
مستشار المرشد الأعلى في إيران للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2026
مستشار المرشد الأعلى الإيراني: دول الخليج اليوم مدينة لإدارة إيران لمضيق هرمز على مدى قرن من الزمان
أمس, 13:00 GMT
وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أكدت، مساء أمس، تنفيذ ضربات ضد أهداف إيرانية، ردًا على ما وصفته بهجوم استهدف سفينة تجارية في مضيق هرمز.
يُذكر أن إيران والولايات المتحدة وقعتا عن بُعد، ليلة 18 يونيو/حزيران، مذكرة تفاهم تنص على وقف إطلاق النار على جميع الجبهات، بما في ذلك العملية الإسرائيلية في لبنان، كما تحدد جدولًا زمنيًا لرفع الحصار البحري واستئناف الملاحة عبر مضيق هرمز.
وتتضمن المذكرة أيضًا التزام إيران بعدم تطوير أسلحة نووية، على أن يُعالج ملف البرنامج النووي الإيراني في اتفاق منفصل خلال مفاوضات تستمر 60 يومًا، فيما تأمل طهران أن تؤدي العملية إلى رفع العقوبات المفروضة عليها.
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