https://sarabic.ae/20260627/طهران-إعادة-تفعيل-المبادلات-التجارية-بين-إيران-والإمارات--1114757751.html

طهران: إعادة تفعيل المبادلات التجارية بين إيران والإمارات

طهران: إعادة تفعيل المبادلات التجارية بين إيران والإمارات

سبوتنيك عربي

أعلن معاون شؤون الخدمات التجارية بمنظمة الترويج التجاري الإيرانية، محمد صادق قنادزاده، اليوم السبت، عن إعادة تفعيل المبادلات التجارية بين إيران والإمارات عبر... 27.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-27T11:09+0000

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ونقلت وكالة "إرنا" للأنباء، ظهر اليوم السبت، عن محمد صادق قنادزاده، إعادة تفعيل المبادلات التجارية بين بلاده والإمارات عبر ميناء "جبل علي" الإماراتي بوصفه أحد أهم الموانئ في جنوب منطقة الخليج. وقال المسؤول الإيراني إن "هذا الميناء يُعد أحد أهم موانئ الترانزيت في دولة الإمارات مع إيران، ومعظم المبادلات التجارية بين البلدين كانت تتم عبر هذا الميناء.وأضاف محمد صادق قنادزاده: "خلال فترة الحرب المفروضة الثالثة، توقفت عمليات نقل السلع وترانزيتها عبر هذا الميناء.. هناك إحصاءات مختلفة بشأن تكدس الحاويات الإيرانية في جبل علي، إذ أن التجار الإيرانيين لم يتمكنوا خلال الأشهر الماضية، بسبب ظروف الحرب، من تخليص بضائعهم".ولفت إلى أنه "الآن، وبعد عودة الهدوء النسبي إلى المنطقة، نشهد تخليص البضائع والحاويات من هذا الميناء باتجاه إيران".وتابع معاون شؤون الخدمات التجارية بمنظمة الترويج التجاري الإيرانية: أنه "بدأت المسارات التجارية مع الإمارات من جديد، ووتيرة التبادل التجاري تمضي بشكل تدريجي، على أمل أن تعود إلى وضعها الطبيعي الذي كانت عليه قبل الحرب".وفي وقت سابق من اليوم السبت، قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف مواقع عسكرية أمريكية في المنطقة ردًا على ضربة أمريكية جديدة ضد إيران.وجاء في البيان: "ردا على هذا العدوان استهدفت القوة البحرية التابعة لحرس الثورة مواقع تمركز الجيش الأمريكي في المنطقة وأصابتها"، وأضاف: "وفقًا للبند الخامس من تفاهم إسلام آباد فإن ترتيبات الرقابة على حركة الملاحة وعبور مضيق هرمز تتم بالتنسيق مع إيران".وجاء بيان الحرس الثوري الإيراني بعد أن نشرت وكالة "أنباء الطلبة" شبه الرسمية، في وقت سابق، بيانًا قالت إنه صادر عن الحرس الثوري الإيراني، يفيد بأن رد القوة على هجوم أمريكي جديد ضد إيران سيكون "سريعًا وحاسمًا"، قبل أن تحذف البيان لاحقًا.وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أكدت، مساء أمس، تنفيذ ضربات ضد أهداف إيرانية، ردًا على ما وصفته بهجوم استهدف سفينة تجارية في مضيق هرمز.يُذكر أن إيران والولايات المتحدة وقعتا عن بُعد، ليلة 18 يونيو/حزيران، مذكرة تفاهم تنص على وقف إطلاق النار على جميع الجبهات، بما في ذلك العملية الإسرائيلية في لبنان، كما تحدد جدولًا زمنيًا لرفع الحصار البحري واستئناف الملاحة عبر مضيق هرمز.وتتضمن المذكرة أيضًا التزام إيران بعدم تطوير أسلحة نووية، على أن يُعالج ملف البرنامج النووي الإيراني في اتفاق منفصل خلال مفاوضات تستمر 60 يومًا، فيما تأمل طهران أن تؤدي العملية إلى رفع العقوبات المفروضة عليها.

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https://sarabic.ae/20260627/الإمارات-الاتفاق-بين-لبنان-وإسرائيل-خطوة-مهمة-نحو-استعادة-الدولة-سيادتها-1114756839.html

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