https://sarabic.ae/20260627/الخارجية-الإيرانية-الهجمات-الأمريكية-على-مواقع-إيرانية-أمس-تعد-انتهاكا-لمذكرة-التفاهم-1114756395.html

الخارجية الإيرانية: الهجمات الأمريكية على مواقع إيرانية أمس تعد انتهاكا لمذكرة التفاهم

الخارجية الإيرانية: الهجمات الأمريكية على مواقع إيرانية أمس تعد انتهاكا لمذكرة التفاهم

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، أن الهجمات الأمريكية التي شنتها على مواقع على الساحل الجنوبي لإيران، تعد انتهاكًا صريحًا للفقرة الأولى من مذكرة... 27.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-27T08:38+0000

2026-06-27T08:38+0000

2026-06-27T08:38+0000

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وقال الخارجية الإيرانية، في بيان لها، صباح اليوم السبت: "تدين وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشدة الغارات الجوية التي شنها الجيش الأمريكي الإرهابي، مساء الجمعة 26 تموز/ يوليو، على عدة مواقع على الساحل الجنوبي لإيران".وأضافت الخارجية الإيرانية: "وتُعد هذه الهجمات الوحشية، التي استهدفت منشآت المراقبة الساحلية الإيرانية، انتهاكًا صريحًا للمادة 2 من الفقرة 4 من ميثاق الأمم المتحدة، وانتهاكًا صريحًا للفقرة 1 من مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب الموقعة في 18 حزيران/ يونيو".وفي وقت سابق من اليوم السبت، قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف مواقع عسكرية أمريكية في المنطقة ردًا على ضربة أمريكية جديدة ضد إيران.وجاء في البيان: "ردا على هذا العدوان استهدفت القوة البحرية التابعة لحرس الثورة مواقع تمركز الجيش الأمريكي في المنطقة وأصابتها"، وأضاف: "وفقًا للبند الخامس من تفاهم إسلام آباد فإن ترتيبات الرقابة على حركة الملاحة وعبور مضيق هرمز تتم بالتنسيق مع إيران".ولفت الحرس الثوري إلى أن "الولايات المتحدة تذرعت بحجج مختلفة من بينها عبور سفينة مخالفة عبر مسار غير مصرح به في مضيق هرمز". ولم يقدّم الحرس الثوري تفاصيل عن المواقع الأمريكية التي استهدفها في المنطقة.وجاء بيان الحرس الثوري الإيراني بعد أن نشرت وكالة "أنباء الطلبة" شبه الرسمية، في وقت سابق، بيانًا قالت إنه صادر عن الحرس الثوري الإيراني، يفيد بأن رد القوة على هجوم أمريكي جديد ضد إيران سيكون "سريعًا وحاسمًا"، قبل أن تحذف البيان لاحقًا.وفي وقت سابق، صباح اليوم، أفادت قناة "برس تي في" الإيرانية، نقلًا عن هيئة الإذاعة والتلفزيون في إيران، بأن مقذوفين أصابا برجًا للبث قرب مدينة سيريك الإيرانية.وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أكدت، مساء أمس، تنفيذ ضربات ضد أهداف إيرانية، ردًا على ما وصفته بهجوم استهدف سفينة تجارية في مضيق هرمز.يُذكر أن إيران والولايات المتحدة وقعتا عن بُعد، ليلة 18 يونيو/حزيران، مذكرة تفاهم تنص على وقف إطلاق النار على جميع الجبهات، بما في ذلك العملية الإسرائيلية في لبنان، كما تحدد جدولًا زمنيًا لرفع الحصار البحري واستئناف الملاحة عبر مضيق هرمز.وتتضمن المذكرة أيضًا التزام إيران بعدم تطوير أسلحة نووية، على أن يُعالج ملف البرنامج النووي الإيراني في اتفاق منفصل خلال مفاوضات تستمر 60 يومًا، فيما تأمل طهران أن تؤدي العملية إلى رفع العقوبات المفروضة عليها.

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