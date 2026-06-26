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نائب الرئيس الأمريكي: العنف سيقابل بالعنف بعد ضربات إيران
نائب الرئيس الأمريكي: العنف سيقابل بالعنف بعد ضربات إيران
سبوتنيك عربي
قال نائب الرئيس الأمريكي جيه. دي. فانس، اليوم الجمعة، إن "العنف سيُقابل بالعنف" بعد أن شنت الولايات المتحدة ضربة جوية على إيران في أعقاب هجوم على سفينة تجارية... 26.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-26T22:59+0000
2026-06-26T23:09+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
مضيق هرمز
العالم
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وأضاف في منشور عبر منصة "إكس": "إذا كانت لديهم خلافات بشأن كيفية تطبيق مذكرة التفاهم، فيمكنهم التواصل هاتفيًا".وفي وقت سابق، صباح اليوم، أفادت قناة "برس تي في" الإيرانية، نقلًا عن هيئة الإذاعة والتلفزيون في إيران، بأن مقذوفين أصابا برجًا للبث قرب مدينة سيريك الإيرانية.وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أكدت مساء أمس تنفيذ ضربات ضد أهداف إيرانية، ردًا على ما وصفته بهجوم استهدف سفينة تجارية في مضيق هرمز.يُذكر أن إيران والولايات المتحدة وقعتا عن بُعد، ليلة 18 يونيو/حزيران، مذكرة تفاهم تنص على وقف إطلاق النار على جميع الجبهات، بما في ذلك العملية الإسرائيلية في لبنان، كما تحدد جدولًا زمنيًا لرفع الحصار البحري واستئناف الملاحة عبر مضيق هرمز.وتتضمن المذكرة أيضًا التزام إيران بعدم تطوير أسلحة نووية، على أن يُعالج ملف البرنامج النووي الإيراني في اتفاق منفصل خلال مفاوضات تستمر 60 يومًا، فيما تأمل طهران أن تؤدي العملية إلى رفع العقوبات المفروضة عليها.
https://sarabic.ae/20260626/الحرس-الثوري-الإيراني-يتوعد-برد-سريع-على-الضربة-الأمريكية-1114751583.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, مضيق هرمز, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, مضيق هرمز, العالم

نائب الرئيس الأمريكي: العنف سيقابل بالعنف بعد ضربات إيران

22:59 GMT 26.06.2026 (تم التحديث: 23:09 GMT 26.06.2026)
© REUTERS FABRICE COFFRINIنائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، متحدثا قبل اجتماع رباعي بين أمريكا وإيران وباكستان وقطر في مجمع فندق بورغنشتوك المطل على بحيرة لوسيرن في سويسرا، 21 يونيو/ حزيران 2026
نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، متحدثا قبل اجتماع رباعي بين أمريكا وإيران وباكستان وقطر في مجمع فندق بورغنشتوك المطل على بحيرة لوسيرن في سويسرا، 21 يونيو/ حزيران 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2026
© REUTERS FABRICE COFFRINI
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قال نائب الرئيس الأمريكي جيه. دي. فانس، اليوم الجمعة، إن "العنف سيُقابل بالعنف" بعد أن شنت الولايات المتحدة ضربة جوية على إيران في أعقاب هجوم على سفينة تجارية في مضيق هرمز.
وأضاف في منشور عبر منصة "إكس": "إذا كانت لديهم خلافات بشأن كيفية تطبيق مذكرة التفاهم، فيمكنهم التواصل هاتفيًا".
الحرس الثوري الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2026
إعلام: الحرس الثوري الإيراني يتوعد برد سريع على الضربة الأمريكية
21:54 GMT
وفي وقت سابق، صباح اليوم، أفادت قناة "برس تي في" الإيرانية، نقلًا عن هيئة الإذاعة والتلفزيون في إيران، بأن مقذوفين أصابا برجًا للبث قرب مدينة سيريك الإيرانية.
وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أكدت مساء أمس تنفيذ ضربات ضد أهداف إيرانية، ردًا على ما وصفته بهجوم استهدف سفينة تجارية في مضيق هرمز.
يُذكر أن إيران والولايات المتحدة وقعتا عن بُعد، ليلة 18 يونيو/حزيران، مذكرة تفاهم تنص على وقف إطلاق النار على جميع الجبهات، بما في ذلك العملية الإسرائيلية في لبنان، كما تحدد جدولًا زمنيًا لرفع الحصار البحري واستئناف الملاحة عبر مضيق هرمز.
وتتضمن المذكرة أيضًا التزام إيران بعدم تطوير أسلحة نووية، على أن يُعالج ملف البرنامج النووي الإيراني في اتفاق منفصل خلال مفاوضات تستمر 60 يومًا، فيما تأمل طهران أن تؤدي العملية إلى رفع العقوبات المفروضة عليها.
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