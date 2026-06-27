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طهران: إيران وسلطنة عمان تبحثان إطار إدارة مضيق هرمز
طهران: إيران وسلطنة عمان تبحثان إطار إدارة مضيق هرمز
سبوتنيك عربي
أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، أن بلادها وسلطنة عُمان تبحثان إطار إدارة مضيق هرمز والخدمات البحرية. 27.06.2026, سبوتنيك عربي
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ونقلت وكالة "مهر" للأنباء، مساء السبت، عن فاطمة مهاجراني أن وزارة الخارجية أعلنت أن إيران وسلطنة عُمان ستجريان مباحثات تهدف إلى تحديد الإطار المستقبلي لإدارة مضيق هرمز وتنظيم الخدمات البحرية فيه.وأكدت مهاجراني أن إيران عازمة على المضي في هذا الملف من خلال التنسيق والتشاور مع دول الجوار، مشيرة إلى أن المحادثات المرتقبة مع سلطنة عُمان تأتي في إطار تبادل وجهات النظر بشأن آليات الإدارة المستقبلية للمضيق والخدمات المرتبطة بالملاحة البحرية.وأمس السبت، قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف مواقع عسكرية أمريكية في المنطقة ردًا على ضربة أمريكية جديدة ضد إيران.وجاء في البيان: "ردا على هذا العدوان، استهدفت القوة البحرية التابعة لحرس الثورة مواقع تمركز الجيش الأمريكي في المنطقة وأصابتها"، وأضاف: "وفقًا للبند الخامس من تفاهم إسلام آباد فإن ترتيبات الرقابة على حركة الملاحة وعبور مضيق هرمز تتم بالتنسيق مع إيران".وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أكدت، مساء الأمس، تنفيذ ضربات ضد أهداف إيرانية، ردًا على ما وصفته بهجوم استهدف سفينة تجارية في مضيق هرمز.وتتضمن المذكرة أيضًا التزام إيران بعدم تطوير أسلحة نووية، على أن يُعالج ملف البرنامج النووي الإيراني في اتفاق منفصل خلال مفاوضات تستمر 60 يومًا، فيما تأمل طهران أن تؤدي العملية إلى رفع العقوبات المفروضة عليها.
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سلطنة عمان, إيران, العالم العربي, الأخبار
سلطنة عمان, إيران, العالم العربي, الأخبار
طهران: إيران وسلطنة عمان تبحثان إطار إدارة مضيق هرمز
أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، أن بلادها وسلطنة عُمان تبحثان إطار إدارة مضيق هرمز والخدمات البحرية.
ونقلت وكالة
"مهر" للأنباء، مساء السبت، عن فاطمة مهاجراني أن وزارة الخارجية أعلنت أن إيران وسلطنة عُمان ستجريان مباحثات تهدف إلى تحديد الإطار المستقبلي لإدارة مضيق هرمز وتنظيم الخدمات البحرية فيه.
وأكدت مهاجراني أن إيران عازمة على المضي في هذا الملف من خلال التنسيق والتشاور مع دول الجوار، مشيرة إلى أن المحادثات المرتقبة مع سلطنة عُمان تأتي في إطار تبادل وجهات النظر بشأن آليات الإدارة المستقبلية للمضيق والخدمات المرتبطة بالملاحة البحرية.
وأمس السبت، قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف مواقع عسكرية أمريكية في المنطقة ردًا على ضربة أمريكية جديدة ضد إيران.
وجاء في البيان: "ردا على هذا العدوان، استهدفت القوة البحرية التابعة لحرس الثورة مواقع تمركز الجيش الأمريكي في المنطقة وأصابتها"، وأضاف: "وفقًا للبند الخامس من تفاهم إسلام آباد فإن ترتيبات الرقابة على حركة الملاحة وعبور مضيق هرمز
تتم بالتنسيق مع إيران".
وجاء بيان الحرس الثوري الإيراني بعد أن نشرت وكالة "أنباء الطلبة" شبه الرسمية، في وقت سابق، بيانًا قالت إنه صادر عن الحرس الثوري الإيراني، يفيد بأن رد القوة على هجوم أمريكي جديد ضد إيران سيكون "سريعًا وحاسمًا"
، قبل أن تحذف البيان لاحقًا.
وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أكدت، مساء الأمس، تنفيذ ضربات ضد أهداف إيرانية، ردًا على ما وصفته بهجوم استهدف سفينة تجارية في مضيق هرمز.
يُذكر أن إيران والولايات المتحدة
وقعتا عن بُعد، ليلة 18 يونيو/حزيران، مذكرة تفاهم تنص على وقف إطلاق النار على جميع الجبهات، بما في ذلك العملية الإسرائيلية في لبنان، كما تحدد جدولًا زمنيًا لرفع الحصار البحري واستئناف الملاحة عبر مضيق هرمز.
وتتضمن المذكرة أيضًا التزام إيران بعدم تطوير أسلحة نووية، على أن يُعالج ملف البرنامج النووي الإيراني في اتفاق منفصل خلال مفاوضات تستمر 60 يومًا، فيما تأمل طهران أن تؤدي العملية إلى رفع العقوبات المفروضة عليها.