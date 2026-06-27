https://sarabic.ae/20260627/طهران-إيران-وسلطنة-عمان-تبحثان-إطار-إدارة-مضيق-هرمز-1114772228.html

طهران: إيران وسلطنة عمان تبحثان إطار إدارة مضيق هرمز

طهران: إيران وسلطنة عمان تبحثان إطار إدارة مضيق هرمز

سبوتنيك عربي

أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، أن بلادها وسلطنة عُمان تبحثان إطار إدارة مضيق هرمز والخدمات البحرية. 27.06.2026, سبوتنيك عربي

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ونقلت وكالة "مهر" للأنباء، مساء السبت، عن فاطمة مهاجراني أن وزارة الخارجية أعلنت أن إيران وسلطنة عُمان ستجريان مباحثات تهدف إلى تحديد الإطار المستقبلي لإدارة مضيق هرمز وتنظيم الخدمات البحرية فيه.وأكدت مهاجراني أن إيران عازمة على المضي في هذا الملف من خلال التنسيق والتشاور مع دول الجوار، مشيرة إلى أن المحادثات المرتقبة مع سلطنة عُمان تأتي في إطار تبادل وجهات النظر بشأن آليات الإدارة المستقبلية للمضيق والخدمات المرتبطة بالملاحة البحرية.وأمس السبت، قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف مواقع عسكرية أمريكية في المنطقة ردًا على ضربة أمريكية جديدة ضد إيران.وجاء في البيان: "ردا على هذا العدوان، استهدفت القوة البحرية التابعة لحرس الثورة مواقع تمركز الجيش الأمريكي في المنطقة وأصابتها"، وأضاف: "وفقًا للبند الخامس من تفاهم إسلام آباد فإن ترتيبات الرقابة على حركة الملاحة وعبور مضيق هرمز تتم بالتنسيق مع إيران".وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أكدت، مساء الأمس، تنفيذ ضربات ضد أهداف إيرانية، ردًا على ما وصفته بهجوم استهدف سفينة تجارية في مضيق هرمز.وتتضمن المذكرة أيضًا التزام إيران بعدم تطوير أسلحة نووية، على أن يُعالج ملف البرنامج النووي الإيراني في اتفاق منفصل خلال مفاوضات تستمر 60 يومًا، فيما تأمل طهران أن تؤدي العملية إلى رفع العقوبات المفروضة عليها.

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