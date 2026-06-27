https://sarabic.ae/20260627/مصر-تطالب-بحوار-إقليمي-وتؤكد-رفض-أي-رسوم-تعيق-الملاحة-في-مضيق-هرمز-1114768995.html

مصر تطالب بحوار إقليمي وتؤكد رفض أي رسوم تعيق الملاحة في مضيق هرمز

مصر تطالب بحوار إقليمي وتؤكد رفض أي رسوم تعيق الملاحة في مضيق هرمز

سبوتنيك عربي

دعت مصر، اليوم السبت، إلى إطلاق حوار إقليمي لمعالجة الشواغل الأمنية لجميع الأطراف في المنطقة، مؤكدة أهمية ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز ورفض فرض أي رسوم قد... 27.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-27T17:51+0000

2026-06-27T17:51+0000

2026-06-27T17:51+0000

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وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إن الاتصال الذي جمع عبد العاطي بوزير الخارجية الإيراني جاء في إطار متابعة تطورات مسار المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة. وأكد الوزير المصري أهمية مواصلة المباحثات الأمريكية الإيرانية بجدية وحسن نية، وصولًا إلى اتفاق نهائي يراعي مصالح وشواغل جميع الأطراف، ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، مشددًا على أن الحلول الدبلوماسية تظل السبيل الأمثل لمعالجة القضايا العالقة. وفي اتصال هاتفي منفصل مع وزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البوسعيدي، أكد عبد العاطي أهمية ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وعدم فرض أي رسوم من شأنها عرقلة حركة الملاحة. واستعرض الوزيران مستجدات المباحثات الأمريكية الإيرانية في ضوء الاجتماع الأخير بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، واتفقا على ضرورة تسوية النزاعات بالوسائل السلمية، بما يدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.يُذكر أن إيران والولايات المتحدة وقعتا عن بُعد، ليلة 18 يونيو/حزيران، مذكرة تفاهم تنص على وقف إطلاق النار على جميع الجبهات، بما في ذلك العملية الإسرائيلية في لبنان، كما تحدد جدولًا زمنيًا لرفع الحصار البحري واستئناف الملاحة عبر مضيق هرمز.وتتضمن المذكرة أيضًا التزام إيران بعدم تطوير أسلحة نووية، على أن يُعالج ملف البرنامج النووي الإيراني في اتفاق منفصل خلال مفاوضات تستمر 60 يومًا، فيما تأمل طهران أن تؤدي العملية إلى رفع العقوبات المفروضة عليها.

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