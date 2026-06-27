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مصر تطالب بحوار إقليمي وتؤكد رفض أي رسوم تعيق الملاحة في مضيق هرمز
مصر تطالب بحوار إقليمي وتؤكد رفض أي رسوم تعيق الملاحة في مضيق هرمز
سبوتنيك عربي
دعت مصر، اليوم السبت، إلى إطلاق حوار إقليمي لمعالجة الشواغل الأمنية لجميع الأطراف في المنطقة، مؤكدة أهمية ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز ورفض فرض أي رسوم قد... 27.06.2026, سبوتنيك عربي
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وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إن الاتصال الذي جمع عبد العاطي بوزير الخارجية الإيراني جاء في إطار متابعة تطورات مسار المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة. وأكد الوزير المصري أهمية مواصلة المباحثات الأمريكية الإيرانية بجدية وحسن نية، وصولًا إلى اتفاق نهائي يراعي مصالح وشواغل جميع الأطراف، ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، مشددًا على أن الحلول الدبلوماسية تظل السبيل الأمثل لمعالجة القضايا العالقة. وفي اتصال هاتفي منفصل مع وزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البوسعيدي، أكد عبد العاطي أهمية ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وعدم فرض أي رسوم من شأنها عرقلة حركة الملاحة. واستعرض الوزيران مستجدات المباحثات الأمريكية الإيرانية في ضوء الاجتماع الأخير بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، واتفقا على ضرورة تسوية النزاعات بالوسائل السلمية، بما يدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.يُذكر أن إيران والولايات المتحدة وقعتا عن بُعد، ليلة 18 يونيو/حزيران، مذكرة تفاهم تنص على وقف إطلاق النار على جميع الجبهات، بما في ذلك العملية الإسرائيلية في لبنان، كما تحدد جدولًا زمنيًا لرفع الحصار البحري واستئناف الملاحة عبر مضيق هرمز.وتتضمن المذكرة أيضًا التزام إيران بعدم تطوير أسلحة نووية، على أن يُعالج ملف البرنامج النووي الإيراني في اتفاق منفصل خلال مفاوضات تستمر 60 يومًا، فيما تأمل طهران أن تؤدي العملية إلى رفع العقوبات المفروضة عليها.
https://sarabic.ae/20260627/إيران-تعلن-استئناف-الرحلات-الجوية-المباشرة-مع-الإمارات-1114761149.html
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أخبار مصر الآن, مضيق هرمز, أخبار إيران, سلطنة عمان, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار مصر الآن, مضيق هرمز, أخبار إيران, سلطنة عمان, الولايات المتحدة الأمريكية

مصر تطالب بحوار إقليمي وتؤكد رفض أي رسوم تعيق الملاحة في مضيق هرمز

17:51 GMT 27.06.2026
© AP Photo / Khaled Elfiqiوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع نظيره المصري بدر عبد العاطي
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع نظيره المصري بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2026
© AP Photo / Khaled Elfiqi
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دعت مصر، اليوم السبت، إلى إطلاق حوار إقليمي لمعالجة الشواغل الأمنية لجميع الأطراف في المنطقة، مؤكدة أهمية ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز ورفض فرض أي رسوم قد تعيق حركة السفن، وذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، مع نظيريه الإيراني عباس عراقجي، والعُماني بدر بن حمد البوسعيدي.
وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إن الاتصال الذي جمع عبد العاطي بوزير الخارجية الإيراني جاء في إطار متابعة تطورات مسار المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة.
مطار دبي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2026
إيران تعلن استئناف الرحلات الجوية المباشرة مع الإمارات
12:47 GMT
وأكد الوزير المصري أهمية مواصلة المباحثات الأمريكية الإيرانية بجدية وحسن نية، وصولًا إلى اتفاق نهائي يراعي مصالح وشواغل جميع الأطراف، ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، مشددًا على أن الحلول الدبلوماسية تظل السبيل الأمثل لمعالجة القضايا العالقة.
كما شدد عبد العاطي على أهمية إطلاق حوار إقليمي يعالج الشواغل الأمنية لدول المنطقة، بما يحقق مصالحها المشتركة، ويرسخ الأمن والاستقرار، في إطار مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار.
وفي اتصال هاتفي منفصل مع وزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البوسعيدي، أكد عبد العاطي أهمية ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وعدم فرض أي رسوم من شأنها عرقلة حركة الملاحة.
نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، متحدثا قبل اجتماع رباعي بين أمريكا وإيران وباكستان وقطر في مجمع فندق بورغنشتوك المطل على بحيرة لوسيرن في سويسرا، 21 يونيو/ حزيران 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2026
نائب الرئيس الأمريكي: العنف سيقابل بالعنف بعد ضربات إيران
أمس, 22:59 GMT
واستعرض الوزيران مستجدات المباحثات الأمريكية الإيرانية في ضوء الاجتماع الأخير بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، واتفقا على ضرورة تسوية النزاعات بالوسائل السلمية، بما يدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.
يُذكر أن إيران والولايات المتحدة وقعتا عن بُعد، ليلة 18 يونيو/حزيران، مذكرة تفاهم تنص على وقف إطلاق النار على جميع الجبهات، بما في ذلك العملية الإسرائيلية في لبنان، كما تحدد جدولًا زمنيًا لرفع الحصار البحري واستئناف الملاحة عبر مضيق هرمز.
وتتضمن المذكرة أيضًا التزام إيران بعدم تطوير أسلحة نووية، على أن يُعالج ملف البرنامج النووي الإيراني في اتفاق منفصل خلال مفاوضات تستمر 60 يومًا، فيما تأمل طهران أن تؤدي العملية إلى رفع العقوبات المفروضة عليها.
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