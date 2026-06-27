https://sarabic.ae/20260627/مصر-تطالب-بحوار-إقليمي-وتؤكد-رفض-أي-رسوم-تعيق-الملاحة-في-مضيق-هرمز-1114768995.html
مصر تطالب بحوار إقليمي وتؤكد رفض أي رسوم تعيق الملاحة في مضيق هرمز
مصر تطالب بحوار إقليمي وتؤكد رفض أي رسوم تعيق الملاحة في مضيق هرمز
سبوتنيك عربي
دعت مصر، اليوم السبت، إلى إطلاق حوار إقليمي لمعالجة الشواغل الأمنية لجميع الأطراف في المنطقة، مؤكدة أهمية ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز ورفض فرض أي رسوم قد... 27.06.2026, سبوتنيك عربي
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وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إن الاتصال الذي جمع عبد العاطي بوزير الخارجية الإيراني جاء في إطار متابعة تطورات مسار المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة. وأكد الوزير المصري أهمية مواصلة المباحثات الأمريكية الإيرانية بجدية وحسن نية، وصولًا إلى اتفاق نهائي يراعي مصالح وشواغل جميع الأطراف، ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، مشددًا على أن الحلول الدبلوماسية تظل السبيل الأمثل لمعالجة القضايا العالقة. وفي اتصال هاتفي منفصل مع وزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البوسعيدي، أكد عبد العاطي أهمية ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وعدم فرض أي رسوم من شأنها عرقلة حركة الملاحة. واستعرض الوزيران مستجدات المباحثات الأمريكية الإيرانية في ضوء الاجتماع الأخير بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، واتفقا على ضرورة تسوية النزاعات بالوسائل السلمية، بما يدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.يُذكر أن إيران والولايات المتحدة وقعتا عن بُعد، ليلة 18 يونيو/حزيران، مذكرة تفاهم تنص على وقف إطلاق النار على جميع الجبهات، بما في ذلك العملية الإسرائيلية في لبنان، كما تحدد جدولًا زمنيًا لرفع الحصار البحري واستئناف الملاحة عبر مضيق هرمز.وتتضمن المذكرة أيضًا التزام إيران بعدم تطوير أسلحة نووية، على أن يُعالج ملف البرنامج النووي الإيراني في اتفاق منفصل خلال مفاوضات تستمر 60 يومًا، فيما تأمل طهران أن تؤدي العملية إلى رفع العقوبات المفروضة عليها.
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أخبار مصر الآن, مضيق هرمز, أخبار إيران, سلطنة عمان, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار مصر الآن, مضيق هرمز, أخبار إيران, سلطنة عمان, الولايات المتحدة الأمريكية
مصر تطالب بحوار إقليمي وتؤكد رفض أي رسوم تعيق الملاحة في مضيق هرمز
دعت مصر، اليوم السبت، إلى إطلاق حوار إقليمي لمعالجة الشواغل الأمنية لجميع الأطراف في المنطقة، مؤكدة أهمية ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز ورفض فرض أي رسوم قد تعيق حركة السفن، وذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، مع نظيريه الإيراني عباس عراقجي، والعُماني بدر بن حمد البوسعيدي.
وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إن الاتصال الذي جمع عبد العاطي بوزير الخارجية الإيراني جاء في إطار متابعة تطورات مسار المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة
.
وأكد الوزير المصري أهمية مواصلة المباحثات الأمريكية الإيرانية بجدية وحسن نية، وصولًا إلى اتفاق نهائي يراعي مصالح وشواغل جميع الأطراف، ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، مشددًا على أن الحلول الدبلوماسية تظل السبيل الأمثل لمعالجة القضايا العالقة.
كما شدد عبد العاطي على أهمية إطلاق حوار إقليمي يعالج الشواغل الأمنية لدول المنطقة، بما يحقق مصالحها المشتركة، ويرسخ الأمن والاستقرار، في إطار مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار.
وفي اتصال هاتفي منفصل مع وزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البوسعيدي، أكد عبد العاطي أهمية ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز
وعدم فرض أي رسوم من شأنها عرقلة حركة الملاحة.
واستعرض الوزيران مستجدات المباحثات الأمريكية الإيرانية في ضوء الاجتماع الأخير بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، واتفقا على ضرورة تسوية النزاعات بالوسائل السلمية، بما يدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.
يُذكر أن إيران والولايات المتحدة وقعتا عن بُعد، ليلة 18 يونيو/حزيران، مذكرة تفاهم تنص على وقف إطلاق النار على جميع الجبهات
، بما في ذلك العملية الإسرائيلية في لبنان، كما تحدد جدولًا زمنيًا لرفع الحصار البحري واستئناف الملاحة عبر مضيق هرمز.
وتتضمن المذكرة أيضًا التزام إيران بعدم تطوير أسلحة نووية، على أن يُعالج ملف البرنامج النووي الإيراني في اتفاق منفصل خلال مفاوضات تستمر 60 يومًا، فيما تأمل طهران أن تؤدي العملية إلى رفع العقوبات المفروضة عليها.