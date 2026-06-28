https://sarabic.ae/20260628/البحرين-تطالب-باجتماع-عاجل-لمجلس-الأمن-بشأن-الهجمات-الإيرانية-على-أراضيها-1114774673.html

البحرين تطالب باجتماع عاجل لمجلس الأمن بشأن الهجمات الإيرانية على أراضيها

البحرين تطالب باجتماع عاجل لمجلس الأمن بشأن الهجمات الإيرانية على أراضيها

سبوتنيك عربي

أعربت وزارة الخارجية البحرينية، عن إدانتها الشديدة لتجدد الهجوم الإيراني على أراضي المملكة، بعد استهدافها مجددًا بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات... 28.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-28T05:41+0000

2026-06-28T05:41+0000

2026-06-28T05:41+0000

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وقالت الخارجية البحرينية، في بيان لها، إن تكرار الهجمات يؤكد أن ما تقوم به طهران ليس حادثًا معزولًا، وإنما نهجًا ممنهجًا يستهدف أمن المملكة وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مشيرة إلى أن البحرين سبق أن أدانت الاعتداءات الإيرانية وحذرت من استمرارها.وأضاف البيان أن الهجوم الجديد، الذي وقع اليوم الأحد، يعكس استمرار إيران في التنصل من التزاماتها الدولية، رغم ما نصت عليه مذكرة تفاهم إسلام آباد الموقعة في 17 يونيو/ حزيران 2026، والتي تضمنت وقفًا دائمًا للعمليات العسكرية واحترام سيادة دول المنطقة. وأكدت الخارجية البحرينية، أن تكرار الاعتداءات ينسف فرص التهدئة ويضع إيران أمام مسؤولية مباشرة عن الإخلال بتعهداتها وتقويض جهود تحقيق الاستقرار الإقليمي.كما اعتبرت البحرين أن الاعتداءات الإيرانية لا تستهدف المملكة وحدها، بل تمثل تهديدًا مباشرًا لأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، انطلاقًا من مبدأ الدفاع المشترك الذي ينص على أن أي اعتداء على دولة عضو يعد اعتداءً على جميع الدول الأعضاء.وجددت المملكة تأكيدها احتفاظها بكامل حقها المشروع في الدفاع عن سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها وفقًا للقانون الدولي، محملة إيران المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد قد ينجم عن استمرار هجماتها.وفي وقت سابق من فجر اليوم الأحد، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن القوات الأمريكية شنت ضربات إضافية عقب أحدث هجوم إيراني على سفينة تجارية.ونشرت "سنتكوم" بيانا لها أوضحت من خلالها أنه "عقب الضربات الأمريكية التي نُفذت بالأمس ردا على الهجوم الإيراني على السفينة إيفر لوفلي (M/V Ever Lovely)، أُتيحت لإيران فرصة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، إلا أنها اختارت عدم القيام بذلك".من جانبه، أعلن الحرس الثوري الإيراني، استهدافه 8 مواقع للجيش الأمريكي في قاعدة علي سالم بالكويت والأسطول الخامس بالبحرين.وشدد على أن "القواعد الأمريكية في المنطقة ستشهد جحيما خلال هذه الأيام، وعمليتنا هي رد حازم على العدوان الأمريكي الذي استهدف 5 مواقع ساحلية جنوبي البلاد".وذكر الحرس الثوري في بيانه أن "أي انتهاك لوقف إطلاق النار سيوقف كل العمليات الجارية تماما وأي عدوان من العدو سيلقى ردا ساحقا، كما أن انتهاك وقف إطلاق النار يخالف المادة الأولى من مذكرة التفاهم وسيؤدي لتوقف كامل للمسار".يُذكر أن إيران والولايات المتحدة وقعتا عن بُعد، ليلة 18 يونيو/حزيران، مذكرة تفاهم تنص على وقف إطلاق النار على جميع الجبهات، بما في ذلك العملية الإسرائيلية في لبنان، كما تحدد جدولًا زمنيًا لرفع الحصار البحري واستئناف الملاحة عبر مضيق هرمز.

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