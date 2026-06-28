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عراقجي: سنتخذ إجراءات حاسمة ضد أي خرق للاتفاق من جانب الطرف المقابل
عراقجي: سنتخذ إجراءات حاسمة ضد أي خرق للاتفاق من جانب الطرف المقابل
سبوتنيك عربي
صرح عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني، بأن بلاده ستتخذ إجراءات حاسمة ضد أي خرق للاتفاق الأمريكي الإيراني من جانب الطرف المقابل. 28.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-28T22:56+0000
2026-06-28T22:56+0000
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ونقلت وسائل إعلام غربية، فجر الاثنين، عن عباس عراقجي، أن "انتهاك أمريكا وإسرائيل مذكرة التفاهم خاصة البند الأول يعوق استعادة أمن المنطقة".فيما شدد وزير الخارجية الإيراني على أن طهران تسعى لتنفيذ مذكرة التفاهم بحسن نية وفق مبدأ الالتزام مقابل الالتزام.وكان عراقجي قد أفاد، مساء الأحد، بأن مضيق هرمز سيعود خلال 30 يوما إلى طاقته التشغيلية لما قبل الحرب تحت الإدارة الحصرية لإيران، لافتًا إلى أن أي محاولة لفرض ترتيبات موازية لن تؤدي إلا إلى تعقيد الأوضاع.وأوضح عباس عراقجي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي فؤاد حسين في بغداد، اليوم الأحد، أنه "بموجب مذكرة التفاهم (مع أمريكا)، وبعد إزالة العقبات، سيعود مضيق هرمز خلال 30 يوما إلى طاقته التشغيلية التي كان عليها قبل الحرب، تحت الإدارة الحصرية لإيران، وستكون مسؤولية تنفيذ هذه الترتيبات منوطة بالجمهورية الإسلامية وحدها".وأردف أن "أي تدخل أو محاولة لفرض ترتيبات موازية لن تؤدي إلا إلى تعقيد الأوضاع، وزيادة التوترات، وتأخير إعادة فتح هذا الممر المائي الحيوي، كما أن الحوادث والاشتباكات التي وقعت في مضيق هرمز خلال الليلتين الماضيتين تؤكد ذلك".ونفذت الولايات المتحدة، يوم الجمعة الماضي، ضربات استهدفت مواقع عسكرية في إيران، بينها مستودعات أسلحة ومواقع رادار، قائلة إنها جاءت ردًا على هجوم إيراني استهدف سفينة تجارية أثناء عبورها مضيق هرمز، فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجوم على أهداف للجيش الأميركي في المنطقة.يُذكر أن إيران والولايات المتحدة وقعتا عن بُعد، ليلة 18 يونيو/حزيران، مذكرة تفاهم تنص على وقف إطلاق النار على جميع الجبهات، بما في ذلك العملية الإسرائيلية في لبنان، كما تحدد جدولًا زمنيًا لرفع الحصار البحري واستئناف الملاحة عبر مضيق هرمز.وتتضمن المذكرة أيضًا التزام إيران بعدم تطوير أسلحة نووية، على أن يُعالج ملف البرنامج النووي الإيراني في اتفاق منفصل خلال مفاوضات تستمر 60 يومًا، فيما تأمل طهران أن تؤدي العملية إلى رفع العقوبات المفروضة عليها.
https://sarabic.ae/20260628/الجيش-الإيراني-سيطرتنا-على-مضيق-هرمز-قد-تؤدي-إلى-إخراج-أمريكا-من-المنطقة---عاجل-1114775532.html
https://sarabic.ae/20260628/مجتبى-خامنئي-يدعو-إلى-ملاحقة-المسؤولين-عن-الجرائم-المرتكبة-بحق-إيران-أمام-المحاكم-الدولية-1114778888.html
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إيران, العالم, الأخبار
إيران, العالم, الأخبار

عراقجي: سنتخذ إجراءات حاسمة ضد أي خرق للاتفاق من جانب الطرف المقابل

22:56 GMT 28.06.2026
© Sputnik . Abdul Kader AlBayوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2026
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
تابعنا عبر
صرح عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني، بأن بلاده ستتخذ إجراءات حاسمة ضد أي خرق للاتفاق الأمريكي الإيراني من جانب الطرف المقابل.
ونقلت وسائل إعلام غربية، فجر الاثنين، عن عباس عراقجي، أن "انتهاك أمريكا وإسرائيل مذكرة التفاهم خاصة البند الأول يعوق استعادة أمن المنطقة".
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06:15 GMT
فيما شدد وزير الخارجية الإيراني على أن طهران تسعى لتنفيذ مذكرة التفاهم بحسن نية وفق مبدأ الالتزام مقابل الالتزام.
وكان عراقجي قد أفاد، مساء الأحد، بأن مضيق هرمز سيعود خلال 30 يوما إلى طاقته التشغيلية لما قبل الحرب تحت الإدارة الحصرية لإيران، لافتًا إلى أن أي محاولة لفرض ترتيبات موازية لن تؤدي إلا إلى تعقيد الأوضاع.
وأوضح عباس عراقجي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي فؤاد حسين في بغداد، اليوم الأحد، أنه "بموجب مذكرة التفاهم (مع أمريكا)، وبعد إزالة العقبات، سيعود مضيق هرمز خلال 30 يوما إلى طاقته التشغيلية التي كان عليها قبل الحرب، تحت الإدارة الحصرية لإيران، وستكون مسؤولية تنفيذ هذه الترتيبات منوطة بالجمهورية الإسلامية وحدها".
وأردف أن "أي تدخل أو محاولة لفرض ترتيبات موازية لن تؤدي إلا إلى تعقيد الأوضاع، وزيادة التوترات، وتأخير إعادة فتح هذا الممر المائي الحيوي، كما أن الحوادث والاشتباكات التي وقعت في مضيق هرمز خلال الليلتين الماضيتين تؤكد ذلك".
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ونفذت الولايات المتحدة، يوم الجمعة الماضي، ضربات استهدفت مواقع عسكرية في إيران، بينها مستودعات أسلحة ومواقع رادار، قائلة إنها جاءت ردًا على هجوم إيراني استهدف سفينة تجارية أثناء عبورها مضيق هرمز، فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجوم على أهداف للجيش الأميركي في المنطقة.
يُذكر أن إيران والولايات المتحدة وقعتا عن بُعد، ليلة 18 يونيو/حزيران، مذكرة تفاهم تنص على وقف إطلاق النار على جميع الجبهات، بما في ذلك العملية الإسرائيلية في لبنان، كما تحدد جدولًا زمنيًا لرفع الحصار البحري واستئناف الملاحة عبر مضيق هرمز.
وتتضمن المذكرة أيضًا التزام إيران بعدم تطوير أسلحة نووية، على أن يُعالج ملف البرنامج النووي الإيراني في اتفاق منفصل خلال مفاوضات تستمر 60 يومًا، فيما تأمل طهران أن تؤدي العملية إلى رفع العقوبات المفروضة عليها.
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