https://sarabic.ae/20260628/مجتبى-خامنئي-يدعو-إلى-ملاحقة-المسؤولين-عن-الجرائم-المرتكبة-بحق-إيران-أمام-المحاكم-الدولية-1114778888.html

مجتبى خامنئي يدعو إلى ملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق إيران أمام المحاكم الدولية

مجتبى خامنئي يدعو إلى ملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق إيران أمام المحاكم الدولية

سبوتنيك عربي

دعا المرشد الإيراني، مجتبى خامنئي، إلى متابعة الحقوق المنتهكة جراء ما اعتبره جرائم ارتكبت بحق إيران خلال العام الأخير، مؤكدًا ضرورة رفع الملفات أمام المحاكم... 28.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-28T11:26+0000

2026-06-28T11:26+0000

2026-06-28T11:26+0000

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وقال خامنئي، في رسالة جديدة له، إن "هذه الملفات تشمل، الخسائر البشرية والمادية والنفسية والمعنوية التي لحقت بإيران، إضافة إلى استهداف منشآت مدنية وخدمية ومراكز علاجية"، مشيرًا إلى أن مقتل قادة وشخصيات إيرانية خلال الحرب يمثل أحد أبرز الملفات التي يجب متابعتها.وأضاف أن "ملاحقة المجرمين وإنزال العقاب الذي يستحقونه يجب أن تكون هدفًا أساسيًا"، معتبرًا أن اعترافات بعض القادة الأمريكيين والإسرائيليين بالمسؤولية عن تلك العمليات تمثل إقرارًا بالجريمة.وفي وقت سابق من فجر اليوم الأحد، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن القوات الأمريكية شنت ضربات إضافية عقب أحدث هجوم إيراني على سفينة تجارية.ونشرت "سنتكوم" بيانا لها أوضحت من خلالها أنه "عقب الضربات الأمريكية التي نُفذت بالأمس ردا على الهجوم الإيراني على السفينة إيفر لوفلي (M/V Ever Lovely)، أُتيحت لإيران فرصة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، إلا أنها اختارت عدم القيام بذلك".من جانبه، أعلن الحرس الثوري الإيراني، استهدافه 8 مواقع للجيش الأمريكي في قاعدة "علي سالم" بالكويت والأسطول الخامس بالبحرين.وشدد على أن "القواعد الأمريكية في المنطقة ستشهد جحيمًا خلال هذه الأيام، وعمليتنا هي رد حازم على العدوان الأمريكي الذي استهدف 5 مواقع ساحلية جنوبي البلاد".وذكر الحرس الثوري في بيانه أن "أي انتهاك لوقف إطلاق النار سيوقف كل العمليات الجارية تمامًا، وأي عدوان من العدو سيلقى ردا ساحقا، كما أن انتهاك وقف إطلاق النار يخالف المادة الأولى من مذكرة التفاهم وسيؤدي لتوقف كامل للمسار".يُذكر أن إيران والولايات المتحدة وقعتا عن بُعد، ليلة 18 يونيو/حزيران، مذكرة تفاهم تنص على وقف إطلاق النار على جميع الجبهات، بما في ذلك العملية الإسرائيلية في لبنان، كما تحدد جدولًا زمنيًا لرفع الحصار البحري واستئناف الملاحة عبر مضيق هرمز.

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