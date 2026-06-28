https://sarabic.ae/20260628/العراق-يدعو-لحوار-إقليمي-بشأن-أمن-الخليج-وإيران-تحذر-من-أي-تدخل-في-مضيق-هرمز-1114777674.html

العراق يدعو لحوار إقليمي بشأن أمن الخليج... وإيران تحذر من أي تدخل في مضيق هرمز

العراق يدعو لحوار إقليمي بشأن أمن الخليج... وإيران تحذر من أي تدخل في مضيق هرمز

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أن زيارة وزير الخارجية الإيراني تكتسب أهمية خاصة بعد توقيع مذكرة التفاهم مع واشنطن، مشيرًا إلى أن المنطقة لا تزال تشهد... 28.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-28T09:32+0000

2026-06-28T09:32+0000

2026-06-28T09:33+0000

العراق

أخبار العراق اليوم

أخبار إيران

إيران

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/1c/1114777324_0:135:1280:855_1920x0_80_0_0_b2399dba8a5b0d13e3815455154c585f.jpg

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني عباس عراقجي في بغداد، قال حسين، إن العراق تعرض لهجمات عدة خلال الحرب الأخيرة، وإن إغلاق مضيق هرمز أدى إلى توقف تدفق النفط العراقي، ما انعكس سلبًا على الأوضاع المالية والاقتصادية للبلاد.وأضاف أن أمن المنطقة يجب أن يكون مسؤولية شعوبها، داعيًا إلى عقد اجتماع يضم دول مجلس التعاون الخليجي والعراق وإيران لبحث آليات تعزيز الأمن والاستقرار.وأكد وزير الخارجية العراقي، أن إنهاء الحرب في المنطقة يمثل أولوية للجميع، وأن سياسة العراق تقوم على نبذ الحروب وحل الأزمات بالحوار، معربًا عن أسفه لتعرض إيران للهجمات. من جانبه، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن زيارته إلى بغداد هي الأولى منذ انتهاء الحرب، وتهدف إلى توجيه الشكر للحكومة العراقية على مواقفها في إدانة الهجمات على إيران، مشيدًا بمواقف بغداد خلال الأزمة.ورحب عراقجي بالمقترح العراقي لإطلاق حوار بين دول مجلس التعاون الخليجي وإيران، مؤكدًا أن مضيق هرمز يخضع لإدارة إيران، وأن حركة الملاحة ستعود إلى طبيعتها بعد إزالة العوائق.وأضاف أن أي تدخل من أي طرف غير إيران في إدارة مضيق هرمز يخالف مذكرة التفاهم مع واشنطن، وسيؤدي إلى تأخير إعادة فتح المضيق وزيادة التوتر في المنطقة، مشددًا على ضرورة الالتزام بمذكرة التفاهم، وفي مقدمة بنودها وقف الحرب في جميع الجبهات، بما فيها لبنان.كما دعا عراقجي إسرائيل إلى الانسحاب من المناطق التي تحتلها في لبنان، معتبرًا أن ذلك يقع ضمن مسؤولية الولايات المتحدة، ومؤكدًا ضرورة وقف الهجمات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية.وفي وقت سابق من فجر اليوم الأحد، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن القوات الأمريكية شنت ضربات إضافية عقب أحدث هجوم إيراني على سفينة تجارية. ونشرت "سنتكوم" بيانا لها أوضحت من خلالها أنه "عقب الضربات الأمريكية التي نُفذت بالأمس ردا على الهجوم الإيراني على السفينة إيفر لوفلي (M/V Ever Lovely)، أُتيحت لإيران فرصة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، إلا أنها اختارت عدم القيام بذلك".من جانبه، أعلن الحرس الثوري الإيراني، استهدافه 8 مواقع للجيش الأمريكي في قاعدة علي سالم بالكويت والأسطول الخامس بالبحرين.وشدد على أن "القواعد الأمريكية في المنطقة ستشهد جحيما خلال هذه الأيام، وعمليتنا هي رد حازم على العدوان الأمريكي الذي استهدف 5 مواقع ساحلية جنوبي البلاد".وذكر الحرس الثوري في بيانه أن "أي انتهاك لوقف إطلاق النار سيوقف كل العمليات الجارية تماما وأي عدوان من العدو سيلقى ردا ساحقا، كما أن انتهاك وقف إطلاق النار يخالف المادة الأولى من مذكرة التفاهم وسيؤدي لتوقف كامل للمسار".يُذكر أن إيران والولايات المتحدة وقعتا عن بُعد، ليلة 18 يونيو/حزيران، مذكرة تفاهم تنص على وقف إطلاق النار على جميع الجبهات، بما في ذلك العملية الإسرائيلية في لبنان، كما تحدد جدولًا زمنيًا لرفع الحصار البحري واستئناف الملاحة عبر مضيق هرمز.

https://sarabic.ae/20260628/الجيش-الإيراني-سيطرتنا-على-مضيق-هرمز-قد-تؤدي-إلى-إخراج-أمريكا-من-المنطقة---عاجل-1114775532.html

https://sarabic.ae/20260628/الداخلية-البحرينية-تعلن-وقوع-أضرار-مادية-بمبنى-سكني-في-محافظة-المحرق-إثر-الهجمات-الإيرانية-1114776229.html

https://sarabic.ae/20260628/مصر-والسعودية-تؤكدان-ضرورة-ضمان-حرية-الملاحة-وفقا-لقواعد-القانون-الدولي--1114776021.html

العراق

أخبار إيران

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار إيران, إيران, أخبار العالم الآن, العالم