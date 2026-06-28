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الداخلية البحرينية تعلن وقوع أضرار مادية بمبنى سكني في محافظة المحرق إثر الهجمات الإيرانية
الداخلية البحرينية تعلن وقوع أضرار مادية بمبنى سكني في محافظة المحرق إثر الهجمات الإيرانية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، وقوع أضرار مادية بمبنى سكني في محافظة المحرق، دون تسجيل أي خسائر بشرية في أعقاب "الهجمات الصاروخية الإيرانية". 28.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-28T07:48+0000
2026-06-28T07:48+0000
البحرين
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ونشرت الداخلية البحرينية منشورا على منصة "إكس"، اليوم الأحد قالت فيه إنه "جراء العدوان الإيراني الآثم.. وقوع أضرار مادية بمبنى سكني في محافظة المحرق دون خسائر في الأرواح، والجهات المختصة تباشر إجراءاتها بالموقع".وطالبت الخارجية البحرينية مجلس الأمن الدولي إلى عقد جلسة عاجلة لوضع حد "للعدوان الإيراني المتواصل" ومحاسبة مرتكبيه.وأعربت عن إدانة "مملكة البحرين بأشد العبارات لتجدد الاعتداء الإيراني على أراضيها، باستهدافها مجددًا بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، في تمادي خطير يكشف أن ما تقدم عليه طهران ليس فعلا عابرا، ولا حادثا منفردا، بل نهج متعمد ونمط ممنهج من العدوان المتكرر على سيادة المملكة، وأمن مواطنيها والمقيمين على أرضها".وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق من اليوم الأحد، تنفيذ هجوم استهدف بنى تحتية مهمة تابعة للجيش الأميركي في قاعدتي السالم بالكويت وميناء سلمان بالبحرين.وتأتي هذه الضربة ردا على هجوم شنته القوات الأميركية في الساعات الأولى من اليوم، واستهدف خمسة مواقع ساحلية إيرانية.وتتضمن المذكرة أيضًا التزام إيران بعدم تطوير أسلحة نووية، على أن يُعالج ملف البرنامج النووي الإيراني في اتفاق منفصل خلال مفاوضات تستمر 60 يومًا، فيما تأمل طهران أن تؤدي العملية إلى رفع العقوبات المفروضة عليها.مصر والسعودية تؤكدان ضرورة ضمان حرية الملاحة وفقا لقواعد القانون الدولي
https://sarabic.ae/20260628/الجيش-الإيراني-سيطرتنا-على-مضيق-هرمز-قد-تؤدي-إلى-إخراج-أمريكا-من-المنطقة---عاجل-1114775532.html
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البحرين, العالم العربي
البحرين, العالم العربي

الداخلية البحرينية تعلن وقوع أضرار مادية بمبنى سكني في محافظة المحرق إثر الهجمات الإيرانية

07:48 GMT 28.06.2026
© Photo / Unsplash/ Todd Gardnerالمنامة، البحرين
المنامة، البحرين - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2026
© Photo / Unsplash/ Todd Gardner
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أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، وقوع أضرار مادية بمبنى سكني في محافظة المحرق، دون تسجيل أي خسائر بشرية في أعقاب "الهجمات الصاروخية الإيرانية".
ونشرت الداخلية البحرينية منشورا على منصة "إكس"، اليوم الأحد قالت فيه إنه "جراء العدوان الإيراني الآثم.. وقوع أضرار مادية بمبنى سكني في محافظة المحرق دون خسائر في الأرواح، والجهات المختصة تباشر إجراءاتها بالموقع".
وطالبت الخارجية البحرينية مجلس الأمن الدولي إلى عقد جلسة عاجلة لوضع حد "للعدوان الإيراني المتواصل" ومحاسبة مرتكبيه.
وقالت الخارجية البحرينية، في بيان، نقلته وكالة أنباء البحرين، إن الوزارة تشدد على أن استمرار طهران في تحدي الإرادة الدولية يستوجب موقفًا حازمًا، فإنها تدعو مجلس الأمن الدولي إلى عقد جلسة عاجلة والاضطلاع بمسؤولياته في كفالة تنفيذ قراره رقم 2817 (2026) ووضع حد لهذا العدوان المتواصل ومحاسبة مرتكبه.
وأعربت عن إدانة "مملكة البحرين بأشد العبارات لتجدد الاعتداء الإيراني على أراضيها، باستهدافها مجددًا بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، في تمادي خطير يكشف أن ما تقدم عليه طهران ليس فعلا عابرا، ولا حادثا منفردا، بل نهج متعمد ونمط ممنهج من العدوان المتكرر على سيادة المملكة، وأمن مواطنيها والمقيمين على أرضها".
الحرس الثوري الإيراني ، تم إطلاق صاروخ كجزء من تدريبات الحرس في الخليج الفارسي وخليج عمان. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2026
الجيش الإيراني: سيطرتنا على مضيق هرمز قد تؤدي إلى إخراج أمريكا من المنطقة
06:15 GMT
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق من اليوم الأحد، تنفيذ هجوم استهدف بنى تحتية مهمة تابعة للجيش الأميركي في قاعدتي السالم بالكويت وميناء سلمان بالبحرين.
وتأتي هذه الضربة ردا على هجوم شنته القوات الأميركية في الساعات الأولى من اليوم، واستهدف خمسة مواقع ساحلية إيرانية.
يُذكر أن إيران والولايات المتحدة وقعتا عن بُعد، ليلة 18 يونيو/حزيران، مذكرة تفاهم تنص على وقف إطلاق النار على جميع الجبهات، بما في ذلك العملية الإسرائيلية في لبنان، كما تحدد جدولًا زمنيًا لرفع الحصار البحري واستئناف الملاحة عبر مضيق هرمز.
وتتضمن المذكرة أيضًا التزام إيران بعدم تطوير أسلحة نووية، على أن يُعالج ملف البرنامج النووي الإيراني في اتفاق منفصل خلال مفاوضات تستمر 60 يومًا، فيما تأمل طهران أن تؤدي العملية إلى رفع العقوبات المفروضة عليها.
مصر والسعودية تؤكدان ضرورة ضمان حرية الملاحة وفقا لقواعد القانون الدولي
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