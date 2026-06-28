https://sarabic.ae/20260628/الداخلية-البحرينية-تعلن-وقوع-أضرار-مادية-بمبنى-سكني-في-محافظة-المحرق-إثر-الهجمات-الإيرانية-1114776229.html

الداخلية البحرينية تعلن وقوع أضرار مادية بمبنى سكني في محافظة المحرق إثر الهجمات الإيرانية

الداخلية البحرينية تعلن وقوع أضرار مادية بمبنى سكني في محافظة المحرق إثر الهجمات الإيرانية

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، وقوع أضرار مادية بمبنى سكني في محافظة المحرق، دون تسجيل أي خسائر بشرية في أعقاب "الهجمات الصاروخية الإيرانية". 28.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-28T07:48+0000

2026-06-28T07:48+0000

2026-06-28T07:48+0000

البحرين

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0d/1097760026_0:0:1994:1122_1920x0_80_0_0_2a53f8733ce4a8bdd02dd78940cac671.jpg

ونشرت الداخلية البحرينية منشورا على منصة "إكس"، اليوم الأحد قالت فيه إنه "جراء العدوان الإيراني الآثم.. وقوع أضرار مادية بمبنى سكني في محافظة المحرق دون خسائر في الأرواح، والجهات المختصة تباشر إجراءاتها بالموقع".وطالبت الخارجية البحرينية مجلس الأمن الدولي إلى عقد جلسة عاجلة لوضع حد "للعدوان الإيراني المتواصل" ومحاسبة مرتكبيه.وأعربت عن إدانة "مملكة البحرين بأشد العبارات لتجدد الاعتداء الإيراني على أراضيها، باستهدافها مجددًا بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، في تمادي خطير يكشف أن ما تقدم عليه طهران ليس فعلا عابرا، ولا حادثا منفردا، بل نهج متعمد ونمط ممنهج من العدوان المتكرر على سيادة المملكة، وأمن مواطنيها والمقيمين على أرضها".وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق من اليوم الأحد، تنفيذ هجوم استهدف بنى تحتية مهمة تابعة للجيش الأميركي في قاعدتي السالم بالكويت وميناء سلمان بالبحرين.وتأتي هذه الضربة ردا على هجوم شنته القوات الأميركية في الساعات الأولى من اليوم، واستهدف خمسة مواقع ساحلية إيرانية.وتتضمن المذكرة أيضًا التزام إيران بعدم تطوير أسلحة نووية، على أن يُعالج ملف البرنامج النووي الإيراني في اتفاق منفصل خلال مفاوضات تستمر 60 يومًا، فيما تأمل طهران أن تؤدي العملية إلى رفع العقوبات المفروضة عليها.مصر والسعودية تؤكدان ضرورة ضمان حرية الملاحة وفقا لقواعد القانون الدولي

https://sarabic.ae/20260628/الجيش-الإيراني-سيطرتنا-على-مضيق-هرمز-قد-تؤدي-إلى-إخراج-أمريكا-من-المنطقة---عاجل-1114775532.html

البحرين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

البحرين, العالم العربي