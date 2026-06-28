https://sarabic.ae/20260628/مصر-والسعودية-تؤكدان-ضرورة-ضمان-حرية-الملاحة-وفقا-لقواعد-القانون-الدولي--1114776021.html

مصر والسعودية تؤكدان ضرورة ضمان حرية الملاحة وفقا لقواعد القانون الدولي

مصر والسعودية تؤكدان ضرورة ضمان حرية الملاحة وفقا لقواعد القانون الدولي

سبوتنيك عربي

أكدت مصر والسعودية، اليوم الأحد، على عمق العلاقات الأخوية والاستراتيجية التي تربط البلدين، وحرص القيادتين على مواصلة تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات... 28.06.2026, سبوتنيك عربي

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وخلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ونظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، تبادل الوزيران الرؤى بشأن التطورات الإقليمية، حيث أكدا أهمية البناء على الزخم الذي أتاحه التوقيع على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، بما يسهم في ترسيخ التهدئة وخفض التصعيد في المنطقة. وشدد الوزيران، على أهمية صون أمن دول الخليج العربي باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وضرورة ضمان حرية الملاحة وفقًا لقواعد القانون الدولي، والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية من شأنها الإضرار بحركة الملاحة الدولية أو التجارة العالمية. كما تناول الاتصال تطورات الأوضاع في لبنان، ومستجدات القضية الفلسطينية، والأوضاع في منطقة البحر الأحمر، في ضوء المواقف والثوابت المشتركة للبلدين تجاه هذه الملفات. واتفق الوزيران على مواصلة التشاور والتنسيق الوثيق خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم الأمن والاستقرار في المنطقة، ويعزز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الراهنة. ووقّعت إسرائيل ولبنان برعاية الولايات المتحدة، الجمعة الماضية، اتفاقا إطاريا، عقب جولة خامسة من المفاوضات في واشنطن.وشهدت واشنطن، منذ نيسان/أبريل الماضي، 5 جولات من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، تناولت ملفات أمنية وسياسية معقدة، أبرزها تثبيت وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، وسط جهود أمريكية لخفض التوتر والتوصل إلى تفاهمات أكثر استدامة بين الجانبين.ورغم إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، يشمل وقفاً فوريا للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس أوعزا لقوات الجيش بوقف إطلاق النار في لبنان دون الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها، مع التأكيد على أن إسرائيل سترد ضد أي "خرق لوقف إطلاق النار" من قبل "حزب الله" اللبناني.

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