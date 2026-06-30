https://sarabic.ae/20260630/الرئيس-الإيراني-لن-نتراجع-في-المفاوضات-مع-واشنطن-عن-حقوقنا-ومصالحنا-ومبادئنا-الوطنية-1114830165.html

الرئيس الإيراني: لن نتراجع في المفاوضات مع واشنطن عن حقوقنا ومصالحنا ومبادئنا الوطنية

الرئيس الإيراني: لن نتراجع في المفاوضات مع واشنطن عن حقوقنا ومصالحنا ومبادئنا الوطنية

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الثلاثاء، أن بلاده "لن تتراجع، خلال المفاوضات مع الولايات المتحدة، عن حقوقها أو مصالحها أو مبادئها الوطنية تحت أي... 30.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-30T07:26+0000

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وأوضح بزشكيان، عبر منصة "إكس"، أن جميع مراحل المفاوضات "جرت بالتنسيق الكامل مع المرشد الأعلى (مجتبى خامنئي)، وضمن الآليات والإجراءات المعتمدة"، مؤكدًا أن "مسار التفاوض يحظى بإشراف ومتابعة من أعلى مستويات القيادة في البلاد".وفي وقت سابق من يوم أمس، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن "أولوية طهران في المرحلة الحالية تتمثل في ضمان تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الخاصة بإنهاء الحرب"، مشددًا أن "الجمهورية الإسلامية تتابع تنفيذ التزامات الأطراف الأخرى بشكل جاد".وقال بقائي، في تصريحات، إن "الولايات المتحدة أصدرت التصاريح اللازمة لتنفيذ البند المتعلق بمبيعات النفط"، مضيفًا أن طهران "تتابع أيضًا تنفيذ البند الخاص بالإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة".وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الاثنين، أن "إيران لن تمتلك سلاحًا نوويًا"، مشيرًا إلى أن "طهران طلبت عقد اجتماع سيُعقد غدًا في العاصمة القطرية الدوحة".يُذكر أن إيران والولايات المتحدة وقعتا عن بُعد، ليلة 18 يونيو/ حزيران الجاري، مذكرة تفاهم تنص على وقف إطلاق النار على جميع الجبهات، بما في ذلك العملية الإسرائيلية في لبنان، كما تحدد جدولًا زمنيًا لرفع الحصار البحري واستئناف الملاحة عبر مضيق هرمز.

https://sarabic.ae/20260630/مصدر-القاعدة-الأمريكية-في-الأردن-شكلت-قاعدة-أمامية-إقليمية-لعمليات-واشنطن-ضد-إيران-1114827251.html

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