https://sarabic.ae/20260629/ترامب-إيران-طلبت-عقد-اجتماع-وسيعقد-غدا-في-قطر-1114811890.html
ترامب: إيران طلبت عقد اجتماع وسيعقد غدا في قطر
ترامب: إيران طلبت عقد اجتماع وسيعقد غدا في قطر
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مجددا أن "إيران لن تمتلك سلاحًا نوويًا"، مشيرًا إلى أن طهران طلبت عقد اجتماع سيُعقد غدًا في العاصمة القطرية الدوحة. 29.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-29T12:53+0000
2026-06-29T12:53+0000
2026-06-29T12:53+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
قطر
أخبار قطر اليوم
دونالد ترامب
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/15/1114566033_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_45a3418762dd2d3de11a9c38e30c8776.jpg
ولفت ترامب إلى تراجع أسعار النفط، موضحًا أن خام غرب تكساس الوسيط يتداول عند نحو 69 دولارًا للبرميل، ويتجه نحو الانخفاض، مضيفًا أن الأسعار أصبحت أقل مما كانت عليه قبل بدء عملية نزع السلاح النووي من إيران.من جهته، قال البيت الأبيض، إن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيحضران في اجتماع الدوحة غدا، مشيرا إلى أن المحادثات الفنية مع إيران ستعقد على هامش المحادثات رفيعة المستوى.ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن المتحدثة باسم البيت الأبيض قولها، إن الرئيس ترامب يريد المضي في عملية السلام مع إيران إلى نهايتها، مؤكدة في الوقت ذاته من أن العنف من جانب إيران سيقابل بالعنف.وأوضح غريب آبادي أن المشاورات مع قطر والدول الوسيطة لا تزال مستمرة بشأن تنفيذ الالتزامات وآلية عقد الجولة الأولى من الاجتماعات الفنية، مشيرا إلى أن موعد ومكان انعقادها لم يُحسما بعد.وقال: "على الرغم من استمرار المشاورات مع قطر، بما في ذلك متابعة تنفيذ التزامات الطرف الآخر، كالمعتاد، إلا أنه لا يمكن تأكيد ما ورد في بعض وسائل الإعلام من أنباء عن عقد محادثات فريق العمل الفني في الدوحة"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.وأضاف: "ستُعقد الجولة الأولى من المحادثات الفنية في إطار فرق العمل المُخصصة حال استيفاء الشروط والتوصل إلى اتفاق بشأن الموعد والمكان، وتستمر المشاورات في هذا الشأن عبر دول وسيطة".وكانت تقارير غربية تحدثت في وقت سابق عن احتمال عقد اجتماعات فنية بين الوفدين الإيراني والأمريكي في الدوحة خلال الأيام المقبلة، في إطار متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم، بالتزامن مع مساعٍ تقودها دول وسيطة للحفاظ على قنوات التواصل بين الجانبين وخفض التوتر.وكان وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، صرح الأربعاء الماضي، بأن المحادثات الفنية بين بلاده وإيران سيتم استئنافها في يومي 29 و30 حزيران/ يونيو الجاري.يُذكر أن إيران والولايات المتحدة وقعتا عن بُعد، ليلة 18 يونيو/حزيران، مذكرة تفاهم تنص على وقف إطلاق النار على جميع الجبهات، بما في ذلك العملية الإسرائيلية في لبنان، كما تحدد جدولًا زمنيًا لرفع الحصار البحري واستئناف الملاحة عبر مضيق هرمز.
https://sarabic.ae/20260628/الولايات-المتحدة-وإيران-تتفقان-على-وقف-الضربات-العسكرية-المتبادلة-1114796136.html
https://sarabic.ae/20260628/مجتبى-خامنئي-يدعو-إلى-ملاحقة-المسؤولين-عن-الجرائم-المرتكبة-بحق-إيران-أمام-المحاكم-الدولية-1114778888.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
قطر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/15/1114566033_239:0:2968:2047_1920x0_80_0_0_2b591d8cbc867553dd3751b7d61fd500.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, قطر, أخبار قطر اليوم, دونالد ترامب, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, قطر, أخبار قطر اليوم, دونالد ترامب, العالم
ترامب: إيران طلبت عقد اجتماع وسيعقد غدا في قطر
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مجددا أن "إيران لن تمتلك سلاحًا نوويًا"، مشيرًا إلى أن طهران طلبت عقد اجتماع سيُعقد غدًا في العاصمة القطرية الدوحة.
ولفت ترامب إلى تراجع أسعار النفط، موضحًا أن خام غرب تكساس الوسيط يتداول عند نحو 69 دولارًا للبرميل، ويتجه نحو الانخفاض، مضيفًا أن الأسعار أصبحت أقل مما كانت عليه قبل بدء عملية نزع السلاح النووي من إيران.
من جهته، قال البيت الأبيض، إن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيحضران في اجتماع الدوحة غدا، مشيرا إلى أن المحادثات الفنية مع إيران ستعقد على هامش المحادثات رفيعة المستوى.
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن المتحدثة باسم البيت الأبيض قولها، إن الرئيس ترامب يريد المضي في عملية السلام مع إيران إلى نهايتها، مؤكدة في الوقت ذاته من أن العنف من جانب إيران سيقابل بالعنف.
ونفى نائب وزير الخارجية الإيراني وكبير المفاوضين، كاظم غريب آبادي، في وقت سابق اليوم، صحة التقارير التي تحدثت عن عقد محادثات فنية بين فرق العمل الإيرانية والأمريكية في الدوحة خلال الأيام المقبلة، مؤكدا أن مثل هذه الاجتماعات لم تُدرج على جدول أعمال هذا الأسبوع.
وأوضح غريب آبادي أن المشاورات مع قطر والدول الوسيطة لا تزال مستمرة بشأن تنفيذ الالتزامات وآلية عقد الجولة الأولى من الاجتماعات الفنية، مشيرا إلى أن موعد ومكان انعقادها لم يُحسما بعد.
وقال: "على الرغم من استمرار المشاورات مع قطر، بما في ذلك متابعة تنفيذ التزامات الطرف الآخر، كالمعتاد، إلا أنه لا يمكن تأكيد ما ورد في بعض وسائل الإعلام من أنباء عن عقد محادثات فريق العمل الفني في الدوحة"، وفقا لوكالة
أنباء "مهر" الإيرانية.
وأضاف: "ستُعقد الجولة الأولى من المحادثات الفنية في إطار فرق العمل المُخصصة حال استيفاء الشروط والتوصل إلى اتفاق بشأن الموعد والمكان، وتستمر المشاورات في هذا الشأن عبر دول وسيطة".
وكانت تقارير غربية تحدثت في وقت سابق عن احتمال عقد اجتماعات فنية بين الوفدين الإيراني والأمريكي في الدوحة خلال الأيام المقبلة، في إطار متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم، بالتزامن مع مساعٍ تقودها دول وسيطة للحفاظ على قنوات التواصل بين الجانبين وخفض التوتر.
وكان وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، صرح الأربعاء الماضي، بأن المحادثات الفنية بين بلاده وإيران سيتم استئنافها في يومي 29 و30 حزيران/ يونيو الجاري.
يُذكر أن إيران والولايات المتحدة
وقعتا عن بُعد، ليلة 18 يونيو/حزيران، مذكرة تفاهم تنص على وقف إطلاق النار على جميع الجبهات، بما في ذلك العملية الإسرائيلية في لبنان، كما تحدد جدولًا زمنيًا لرفع الحصار البحري واستئناف الملاحة عبر مضيق هرمز.