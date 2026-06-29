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الخارجية الإيرانية تنفي عقد محادثات فنية بين طهران وواشنطن في الدوحة
الخارجية الإيرانية تنفي عقد محادثات فنية بين طهران وواشنطن في الدوحة
سبوتنيك عربي
نفى نائب وزير الخارجية الإيراني وكبير المفاوضين، كاظم غريب آبادي، اليوم الاثنين، صحة التقارير التي تحدثت عن عقد محادثات فنية بين فرق العمل الإيرانية والأمريكية... 29.06.2026, سبوتنيك عربي
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وأوضح غريب آبادي أن المشاورات مع قطر والدول الوسيطة لا تزال مستمرة بشأن تنفيذ الالتزامات وآلية عقد الجولة الأولى من الاجتماعات الفنية، مشيرا إلى أن موعد ومكان انعقادها لم يُحسما بعد.وقال: "على الرغم من استمرار المشاورات مع قطر، بما في ذلك متابعة تنفيذ التزامات الطرف الآخر، كالمعتاد، إلا أنه لا يمكن تأكيد ما ورد في بعض وسائل الإعلام من أنباء عن عقد محادثات فريق العمل الفني في الدوحة"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.وكانت تقارير غربية تحدثت في وقت سابق عن احتمال عقد اجتماعات فنية بين الوفدين الإيراني والأمريكي في الدوحة خلال الأيام المقبلة، في إطار متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم، بالتزامن مع مساعٍ تقودها دول وسيطة للحفاظ على قنوات التواصل بين الجانبين وخفض التوتر.وكان وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، صرح الأربعاء الماضي، بأن المحادثات الفنية بين بلاده وإيران سيتم استئنافها في يومي 29 و30 حزيران/ يونيو الجاري.يُذكر أن إيران والولايات المتحدة وقعتا عن بُعد، ليلة 18 يونيو/حزيران، مذكرة تفاهم تنص على وقف إطلاق النار على جميع الجبهات، بما في ذلك العملية الإسرائيلية في لبنان، كما تحدد جدولًا زمنيًا لرفع الحصار البحري واستئناف الملاحة عبر مضيق هرمز.
https://sarabic.ae/20260628/الولايات-المتحدة-وإيران-تتفقان-على-وقف-الضربات-العسكرية-المتبادلة-1114796136.html
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إيران, أخبار إيران, قطر, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
الخارجية الإيرانية تنفي عقد محادثات فنية بين طهران وواشنطن في الدوحة
نفى نائب وزير الخارجية الإيراني وكبير المفاوضين، كاظم غريب آبادي، اليوم الاثنين، صحة التقارير التي تحدثت عن عقد محادثات فنية بين فرق العمل الإيرانية والأمريكية في الدوحة خلال الأيام المقبلة، مؤكدا أن مثل هذه الاجتماعات لم تُدرج على جدول أعمال هذا الأسبوع.
وأوضح غريب آبادي أن المشاورات مع قطر والدول الوسيطة لا تزال مستمرة بشأن تنفيذ الالتزامات وآلية عقد الجولة الأولى من الاجتماعات الفنية، مشيرا إلى أن موعد ومكان انعقادها لم يُحسما بعد.
وقال: "على الرغم من استمرار المشاورات مع قطر، بما في ذلك متابعة تنفيذ التزامات الطرف الآخر، كالمعتاد، إلا أنه لا يمكن تأكيد ما ورد في بعض وسائل الإعلام من أنباء عن عقد محادثات فريق العمل الفني في الدوحة"، وفقا لوكالة
أنباء "مهر" الإيرانية.
وأضاف: "ستُعقد الجولة الأولى من المحادثات الفنية في إطار فرق العمل المُخصصة حال استيفاء الشروط والتوصل إلى اتفاق بشأن الموعد والمكان، وتستمر المشاورات في هذا الشأن عبر دول وسيطة".
وكانت تقارير غربية تحدثت في وقت سابق عن احتمال عقد اجتماعات فنية بين الوفدين الإيراني والأمريكي في الدوحة خلال الأيام المقبلة، في إطار متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم، بالتزامن مع مساعٍ تقودها دول وسيطة للحفاظ على قنوات التواصل بين الجانبين وخفض التوتر.
وكان وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، صرح الأربعاء الماضي، بأن المحادثات الفنية بين بلاده وإيران سيتم استئنافها في يومي 29 و30 حزيران/ يونيو الجاري.
يُذكر أن إيران والولايات المتحدة
وقعتا عن بُعد، ليلة 18 يونيو/حزيران، مذكرة تفاهم تنص على وقف إطلاق النار على جميع الجبهات، بما في ذلك العملية الإسرائيلية في لبنان، كما تحدد جدولًا زمنيًا لرفع الحصار البحري واستئناف الملاحة عبر مضيق هرمز.