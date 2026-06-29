https://sarabic.ae/20260629/الخارجية-الإيرانية-تنفي-عقد-محادثات-فنية-بين-طهران-وواشنطن-في-الدوحة-1114806772.html

الخارجية الإيرانية تنفي عقد محادثات فنية بين طهران وواشنطن في الدوحة

الخارجية الإيرانية تنفي عقد محادثات فنية بين طهران وواشنطن في الدوحة

سبوتنيك عربي

نفى نائب وزير الخارجية الإيراني وكبير المفاوضين، كاظم غريب آبادي، اليوم الاثنين، صحة التقارير التي تحدثت عن عقد محادثات فنية بين فرق العمل الإيرانية والأمريكية... 29.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-29T11:47+0000

2026-06-29T11:47+0000

2026-06-29T11:47+0000

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وأوضح غريب آبادي أن المشاورات مع قطر والدول الوسيطة لا تزال مستمرة بشأن تنفيذ الالتزامات وآلية عقد الجولة الأولى من الاجتماعات الفنية، مشيرا إلى أن موعد ومكان انعقادها لم يُحسما بعد.وقال: "على الرغم من استمرار المشاورات مع قطر، بما في ذلك متابعة تنفيذ التزامات الطرف الآخر، كالمعتاد، إلا أنه لا يمكن تأكيد ما ورد في بعض وسائل الإعلام من أنباء عن عقد محادثات فريق العمل الفني في الدوحة"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.وكانت تقارير غربية تحدثت في وقت سابق عن احتمال عقد اجتماعات فنية بين الوفدين الإيراني والأمريكي في الدوحة خلال الأيام المقبلة، في إطار متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم، بالتزامن مع مساعٍ تقودها دول وسيطة للحفاظ على قنوات التواصل بين الجانبين وخفض التوتر.وكان وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، صرح الأربعاء الماضي، بأن المحادثات الفنية بين بلاده وإيران سيتم استئنافها في يومي 29 و30 حزيران/ يونيو الجاري.يُذكر أن إيران والولايات المتحدة وقعتا عن بُعد، ليلة 18 يونيو/حزيران، مذكرة تفاهم تنص على وقف إطلاق النار على جميع الجبهات، بما في ذلك العملية الإسرائيلية في لبنان، كما تحدد جدولًا زمنيًا لرفع الحصار البحري واستئناف الملاحة عبر مضيق هرمز.

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