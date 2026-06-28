https://sarabic.ae/20260628/الولايات-المتحدة-وإيران-تتفقان-على-وقف-الضربات-العسكرية-المتبادلة-1114796136.html
الولايات المتحدة وإيران تتفقان على وقف الضربات العسكرية المتبادلة
الولايات المتحدة وإيران تتفقان على وقف الضربات العسكرية المتبادلة
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام غربية أن الولايات المتحدة وإيران اتفقا على وقف تنفيذ الضربات العسكرية المتبادلة، في وقت يستعد فيه الجانبان لعقد اجتماع يوم الثلاثاء المقبل في... 28.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-28T21:49+0000
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وذكرت صحيفة غربية، مساء الأحد، أن الاجتماع المقبل سيبحث تسوية الخلافات المتعلقة بمضيق هرمز والملاحة في المضيق.ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي "اتفقت الولايات المتحدة وإيران على وقف تنفيذ الضربات العسكرية المتبادلة، في وقت يستعد فيه الجانبان لعقد اجتماع يوم الثلاثاء 30 حزيران/ يونيو في العاصمة القطرية الدوحة لبحث تسوية الخلافات المتعلقة بمضيق هرمز".وفي وقت سابق من فجر الأحد، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن القوات الأمريكية شنت ضربات إضافية عقب أحدث هجوم إيراني على سفينة تجارية.ونشرت "سنتكوم" بيانا لها أوضحت من خلالها أنه "عقب الضربات الأمريكية التي نُفذت بالأمس ردا على الهجوم الإيراني على السفينة إيفر لوفلي (M/V Ever Lovely)، أُتيحت لإيران فرصة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، إلا أنها اختارت عدم القيام بذلك".من جانبه، أعلن الحرس الثوري الإيراني، استهدافه 8 مواقع للجيش الأمريكي في قاعدة "علي سالم" بالكويت والأسطول الخامس بالبحرين.وشدد على أن "القواعد الأمريكية في المنطقة ستشهد جحيمًا خلال هذه الأيام، وعمليتنا هي رد حازم على العدوان الأمريكي الذي استهدف 5 مواقع ساحلية جنوبي البلاد".وذكر الحرس الثوري في بيانه أن "أي انتهاك لوقف إطلاق النار سيوقف كل العمليات الجارية تمامًا، وأي عدوان من العدو سيلقى ردا ساحقا، كما أن انتهاك وقف إطلاق النار يخالف المادة الأولى من مذكرة التفاهم وسيؤدي لتوقف كامل للمسار".يُذكر أن إيران والولايات المتحدة وقعتا عن بُعد، ليلة 18 يونيو/حزيران، مذكرة تفاهم تنص على وقف إطلاق النار على جميع الجبهات، بما في ذلك العملية الإسرائيلية في لبنان، كما تحدد جدولًا زمنيًا لرفع الحصار البحري واستئناف الملاحة عبر مضيق هرمز.
https://sarabic.ae/20260628/إيران-تربط-استدامة-أي-تفاهم-بوقف-العمليات-الإسرائيلية-في-لبنان-وانسحاب-القوات-الإسرائيلية-1114779123.html
https://sarabic.ae/20260627/طهران-إيران-وسلطنة-عمان-تبحثان-إطار-إدارة-مضيق-هرمز-1114772228.html
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إيران, العالم, الأخبار
الولايات المتحدة وإيران تتفقان على وقف الضربات العسكرية المتبادلة
ذكرت وسائل إعلام غربية أن الولايات المتحدة وإيران اتفقا على وقف تنفيذ الضربات العسكرية المتبادلة، في وقت يستعد فيه الجانبان لعقد اجتماع يوم الثلاثاء المقبل في العاصمة القطرية الدوحة.
وذكرت صحيفة غربية، مساء الأحد، أن الاجتماع المقبل سيبحث تسوية الخلافات المتعلقة بمضيق هرمز والملاحة في المضيق.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي "اتفقت الولايات المتحدة وإيران على وقف تنفيذ الضربات العسكرية المتبادلة، في وقت يستعد فيه الجانبان لعقد اجتماع يوم الثلاثاء 30 حزيران/ يونيو في العاصمة القطرية الدوحة لبحث تسوية الخلافات المتعلقة بمضيق هرمز".
وفي وقت سابق من فجر الأحد، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن القوات الأمريكية شنت ضربات إضافية عقب أحدث هجوم إيراني على سفينة تجارية.
ونشرت "سنتكوم" بيانا لها أوضحت من خلالها أنه "عقب الضربات الأمريكية التي نُفذت بالأمس ردا على الهجوم الإيراني على السفينة إيفر لوفلي (M/V Ever Lovely)، أُتيحت لإيران فرصة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، إلا أنها اختارت عدم القيام بذلك".
من جانبه، أعلن الحرس الثوري الإيراني، استهدافه 8 مواقع للجيش الأمريكي
في قاعدة "علي سالم" بالكويت والأسطول الخامس بالبحرين.
وشدد على أن "القواعد الأمريكية في المنطقة ستشهد جحيمًا خلال هذه الأيام، وعمليتنا هي رد حازم على العدوان الأمريكي الذي استهدف 5 مواقع ساحلية جنوبي البلاد".
وذكر الحرس الثوري في بيانه أن "أي انتهاك لوقف إطلاق النار سيوقف كل العمليات الجارية تمامًا، وأي عدوان من العدو سيلقى ردا ساحقا، كما أن انتهاك وقف إطلاق النار يخالف المادة الأولى من مذكرة التفاهم وسيؤدي لتوقف كامل للمسار".
يُذكر أن إيران والولايات المتحدة وقعتا عن بُعد، ليلة 18 يونيو/حزيران، مذكرة تفاهم تنص على وقف إطلاق النار على جميع الجبهات، بما في ذلك العملية الإسرائيلية في لبنان، كما تحدد جدولًا زمنيًا لرفع الحصار البحري واستئناف الملاحة عبر مضيق هرمز.