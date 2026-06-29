https://sarabic.ae/20260629/طهران-وفد-إيراني-يزور-الدوحة-لمتابعة-تنفيذ-بنود-مذكرة-التفاهم-1114824781.html
طهران: وفد إيراني يزور الدوحة لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم
طهران: وفد إيراني يزور الدوحة لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن أولوية طهران في المرحلة الحالية تتمثل في ضمان تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الخاصة بإنهاء الحرب، مشددًا... 29.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-29T19:12+0000
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وقال بقائي، في تصريحات له، إن "الولايات المتحدة أصدرت التصاريح اللازمة لتنفيذ البند المتعلق بمبيعات النفط"، مضيفًا أن طهران تتابع أيضًا تنفيذ البند الخاص بالإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة.وأوضح أن "وفدًا من الخبراء الإيرانيين سيتوجه إلى العاصمة القطرية الدوحة خلال الأسبوع الجاري لمتابعة تنفيذ البند المتعلق بالأصول المجمدة".وأشار بقائي، إلى أن "المفاوضات بشأن اتفاق نهائي لم تبدأ بعد"، موضحًا أن انطلاقها مرهون ببدء تنفيذ واستمرار تنفيذ عدد من البنود الأساسية الواردة في مذكرة التفاهم، ومنها البنود المتعلقة بوقف الأعمال العسكرية، ومبيعات النفط، والإفراج عن الأصول الإيرانية.ونفى المتحدث الإيراني وجود أي لقاءات تفاوضية مرتقبة مع الجانب الأمريكي في الدوحة، مؤكدًا أن زيارة الوفد الإيراني إلى قطر تقتصر على متابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، ولا ترتبط بالتقارير التي تحدثت عن زيارة مسؤولين أمريكيين إلى الدوحة في الفترة نفسها.وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم، أن "إيران لن تمتلك سلاحًا نوويًا"، مشيرًا إلى أن طهران طلبت عقد اجتماع سيُعقد غدًا في العاصمة القطرية الدوحة.ولفت ترامب إلى تراجع أسعار النفط، موضحًا أن خام غرب تكساس الوسيط يتداول عند نحو 69 دولارًا للبرميل، ويتجه نحو الانخفاض، مضيفًا أن الأسعار أصبحت أقل مما كانت عليه قبل بدء عملية نزع السلاح النووي من إيران.من جهته، قال البيت الأبيض، إن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيحضران في اجتماع الدوحة غدا، مشيرا إلى أن المحادثات الفنية مع إيران ستعقد على هامش المحادثات رفيعة المستوى.ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن المتحدثة باسم البيت الأبيض قولها، إن الرئيس ترامب يريد المضي في عملية السلام مع إيران إلى نهايتها، مؤكدة في الوقت ذاته من أن العنف من جانب إيران سيقابل بالعنف.وكان وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، صرح الأربعاء الماضي، بأن المحادثات الفنية بين بلاده وإيران سيتم استئنافها في يومي 29 و30 حزيران/ يونيو الجاري.يُذكر أن إيران والولايات المتحدة وقعتا عن بُعد، ليلة 18 يونيو/حزيران، مذكرة تفاهم تنص على وقف إطلاق النار على جميع الجبهات، بما في ذلك العملية الإسرائيلية في لبنان، كما تحدد جدولًا زمنيًا لرفع الحصار البحري واستئناف الملاحة عبر مضيق هرمز.
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم
طهران: وفد إيراني يزور الدوحة لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن أولوية طهران في المرحلة الحالية تتمثل في ضمان تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الخاصة بإنهاء الحرب، مشددًا على أن الجمهورية الإسلامية تتابع تنفيذ التزامات الأطراف الأخرى بشكل جاد.
وقال بقائي، في تصريحات له، إن "الولايات المتحدة أصدرت التصاريح اللازمة لتنفيذ البند المتعلق بمبيعات النفط"، مضيفًا أن طهران تتابع أيضًا تنفيذ البند الخاص بالإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة.
وأوضح أن "وفدًا من الخبراء الإيرانيين سيتوجه إلى العاصمة القطرية الدوحة خلال الأسبوع الجاري لمتابعة تنفيذ البند المتعلق بالأصول المجمدة".
وأشار بقائي، إلى أن "المفاوضات بشأن اتفاق نهائي لم تبدأ بعد"، موضحًا أن انطلاقها مرهون ببدء تنفيذ واستمرار تنفيذ عدد من البنود الأساسية الواردة في مذكرة التفاهم، ومنها البنود المتعلقة بوقف الأعمال العسكرية، ومبيعات النفط، والإفراج عن الأصول الإيرانية.
ونفى المتحدث الإيراني وجود أي لقاءات تفاوضية مرتقبة مع الجانب الأمريكي في الدوحة، مؤكدًا أن زيارة الوفد الإيراني إلى قطر تقتصر على متابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، ولا ترتبط بالتقارير التي تحدثت عن زيارة مسؤولين أمريكيين إلى الدوحة في الفترة نفسها.
وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم، أن "إيران لن تمتلك سلاحًا نوويًا"، مشيرًا إلى أن طهران طلبت عقد اجتماع سيُعقد غدًا
في العاصمة القطرية الدوحة.
ولفت ترامب إلى تراجع أسعار النفط، موضحًا أن خام غرب تكساس الوسيط يتداول عند نحو 69 دولارًا للبرميل، ويتجه نحو الانخفاض، مضيفًا أن الأسعار أصبحت أقل مما كانت عليه قبل بدء عملية نزع السلاح النووي من إيران.
من جهته، قال البيت الأبيض، إن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيحضران في اجتماع الدوحة غدا، مشيرا إلى أن المحادثات الفنية مع إيران ستعقد على هامش المحادثات رفيعة المستوى.
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن المتحدثة باسم البيت الأبيض قولها، إن الرئيس ترامب يريد المضي في عملية السلام مع إيران إلى نهايتها، مؤكدة في الوقت ذاته من أن العنف من جانب إيران سيقابل بالعنف.
وكان وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، صرح الأربعاء الماضي، بأن المحادثات الفنية بين بلاده وإيران سيتم استئنافها في يومي 29 و30 حزيران/ يونيو الجاري.
يُذكر أن إيران والولايات المتحدة
وقعتا عن بُعد، ليلة 18 يونيو/حزيران، مذكرة تفاهم تنص على وقف إطلاق النار على جميع الجبهات، بما في ذلك العملية الإسرائيلية في لبنان، كما تحدد جدولًا زمنيًا لرفع الحصار البحري واستئناف الملاحة عبر مضيق هرمز.