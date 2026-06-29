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https://sarabic.ae/20260629/البيت-الأبيض-نلتزم-بتعهداتنا-المتعلقة-بوقف-إطلاق-النار-مع-إيران-1114815050.html
البيت الأبيض: نلتزم بتعهداتنا المتعلقة بوقف إطلاق النار مع إيران
البيت الأبيض: نلتزم بتعهداتنا المتعلقة بوقف إطلاق النار مع إيران
سبوتنيك عربي
أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة تفي بالتزاماتها بموجب وقف إطلاق النار مع إيران، موضحة أن الرئيس دونالد ترامب... 29.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-29T13:28+0000
2026-06-29T13:28+0000
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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وقالت ليفيت خلال مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز": "تمتلك الولايات المتحدة أفضل وأقوى جيش في العالم. ويحتفظ الرئيس (ترامب) بحق استخدامه. ولكن، كما ذكرت، ستستمر المناقشات بشأن مذكرة التفاهم".وتابعت: "ستكون هناك مشاورات فنية على هامش هذه الاجتماعات رفيعة المستوى".وكانت قد أفادت تقارير أمركية، بأن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر سيمثلان الولايات المتحدة في المفاوضات مع إيران المقرر عقدها غدا في العاصمة القطرية الدوحة.وكانت تقارير غربية تحدثت في وقت سابق عن احتمال عقد اجتماعات فنية بين الوفدين الإيراني والأمريكي في الدوحة خلال الأيام المقبلة، في إطار متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم، بالتزامن مع مساعٍ تقودها دول وسيطة للحفاظ على قنوات التواصل بين الجانبين وخفض التوتر.يُذكر أن إيران والولايات المتحدة وقعتا عن بُعد، ليلة 18 يونيو/حزيران، مذكرة تفاهم تنص على وقف إطلاق النار على جميع الجبهات، بما في ذلك العملية الإسرائيلية في لبنان، كما تحدد جدولًا زمنيًا لرفع الحصار البحري واستئناف الملاحة عبر مضيق هرمز.مجتبى خامنئي يدعو إلى ملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق إيران أمام المحاكم الدوليةالخارجية الإيرانية تنفي عقد محادثات فنية بين طهران وواشنطن في الدوحة
https://sarabic.ae/20260628/الولايات-المتحدة-وإيران-تتفقان-على-وقف-الضربات-العسكرية-المتبادلة-1114796136.html
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إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

البيت الأبيض: نلتزم بتعهداتنا المتعلقة بوقف إطلاق النار مع إيران

13:28 GMT 29.06.2026
© Sputnik . Сергей Мамонтовالبيت الأبيض
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2026
© Sputnik . Сергей Мамонтов
تابعنا عبر
أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة تفي بالتزاماتها بموجب وقف إطلاق النار مع إيران، موضحة أن الرئيس دونالد ترامب مستعد لاستخدام القوة العسكرية ضد إيران إذا لزم الأمر.
وقالت ليفيت خلال مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز": "تمتلك الولايات المتحدة أفضل وأقوى جيش في العالم. ويحتفظ الرئيس (ترامب) بحق استخدامه. ولكن، كما ذكرت، ستستمر المناقشات بشأن مذكرة التفاهم".

وأضافت: "أما نحن، فنحن نفي بجانبنا باتفاقية وقف إطلاق النار".

وتابعت: "ستكون هناك مشاورات فنية على هامش هذه الاجتماعات رفيعة المستوى".

وقال ترامب اليوم: "إيران لن تمتلك سلاحًا نوويًا"، مشيرًا إلى أن طهران طلبت عقد اجتماع سيُعقد غدًا في العاصمة القطرية الدوحة.

حاملة طائرات أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2026
الولايات المتحدة وإيران تتفقان على وقف الضربات العسكرية المتبادلة
أمس, 21:49 GMT
وكانت قد أفادت تقارير أمركية، بأن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر سيمثلان الولايات المتحدة في المفاوضات مع إيران المقرر عقدها غدا في العاصمة القطرية الدوحة.
ونفى نائب وزير الخارجية الإيراني وكبير المفاوضين، كاظم غريب آبادي، في وقت سابق اليوم، صحة التقارير التي تحدثت عن عقد محادثات فنية بين فرق العمل الإيرانية والأمريكية في الدوحة خلال الأيام المقبلة، مؤكدا أن مثل هذه الاجتماعات لم تُدرج على جدول أعمال هذا الأسبوع.
وكانت تقارير غربية تحدثت في وقت سابق عن احتمال عقد اجتماعات فنية بين الوفدين الإيراني والأمريكي في الدوحة خلال الأيام المقبلة، في إطار متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم، بالتزامن مع مساعٍ تقودها دول وسيطة للحفاظ على قنوات التواصل بين الجانبين وخفض التوتر.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، صرح الأربعاء الماضي، بأن المحادثات الفنية بين بلاده وإيران سيتم استئنافها في يومي 29 و30 حزيران/ يونيو الجاري.

يُذكر أن إيران والولايات المتحدة وقعتا عن بُعد، ليلة 18 يونيو/حزيران، مذكرة تفاهم تنص على وقف إطلاق النار على جميع الجبهات، بما في ذلك العملية الإسرائيلية في لبنان، كما تحدد جدولًا زمنيًا لرفع الحصار البحري واستئناف الملاحة عبر مضيق هرمز.
مجتبى خامنئي يدعو إلى ملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق إيران أمام المحاكم الدولية
الخارجية الإيرانية تنفي عقد محادثات فنية بين طهران وواشنطن في الدوحة
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