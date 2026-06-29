إيران تنتج دماغا اصطناعيا باستخدام خلايا عصبية بشرية حية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
08:30 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر.. جدل واسع بعد ارتفاع نسب الرسوب في "مواد الهوية" بالمدارس الدولية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
خطوط التماس
الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان ونهضة الامارات
10:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
10:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
إصرار إيران على إدارة مضيق هرمز.. هل يهدد الاتفاق مع واشنطن؟
11:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
12:28 GMT
32 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
16:03 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
مصر تدعوا إلى حوار يعالج أزمات المنطقة.. وحزب الله يرفض الاتفاق بين لبنان وإسرائيل
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
سحر الضاد يصل موسكو: عام دراسي جديد يفتح نوافذ روسيا على الثقافة العربية
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
إلى ماذا تستند المخاوف الإسرائيلية من تعرض مدينة إيلات لهجوم مباغت؟ يجيب خبير
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مصر... جدل واسع حول دور وسائل التواصل في صنع "أطباء وهميين"
08:29 GMT
29 د
صدى الحياة
تحذيرات دولية: 4 دول عربية في بؤر الجوع العالمية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
بين بيروت والقاهرة
النزاع بين الدولة اللبنانية والمصارف مستمر... أيّ موقف للقاهرة في ظل استمرار التصعيد الإيراني الأميركي؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
بوركينا فاسو تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع فرنسا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
12:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
سحر الضاد يصل موسكو: عام دراسي جديد يفتح نوافذ روسيا على الثقافة العربية
16:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20260629/إيران-تنتج-دماغا-اصطناعيا-باستخدام-خلايا-عصبية-بشرية-حية-1114805493.html
إيران تنتج دماغا اصطناعيا باستخدام خلايا عصبية بشرية حية
إيران تنتج دماغا اصطناعيا باستخدام خلايا عصبية بشرية حية
سبوتنيك عربي
أعلن مسؤول علمي إيراني رفيع، أن باحثين في إيران نجحوا في تطوير نموذج مخبري لدماغ اصطناعي يعتمد على خلايا عصبية بشرية حية قادرة على تكوين شبكات عصبية تتعلم... 29.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-29T10:34+0000
2026-06-29T10:34+0000
مجتمع
إيران
أخبار إيران
علوم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/1d/1091213971_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_c0506bb7f899281a95d024f251c07f53.jpg
وقال أمين فريق عمل تطوير العلوم والتقنيات المعرفية، عطاء الله بور عباسي، إن إيران تمكنت من اكتساب المعرفة التقنية اللازمة لزراعة الخلايا العصبية خارج جسم الإنسان، بحيث تُكوّن نقاط اشتباك عصبية وشبكات تحاكي آلية عمل الدماغ البشري في التعلم ومعالجة المعلومات، مضيفا أن إحدى الشركات الإيرانية القائمة على المعرفة نجحت بالفعل في إنتاج نموذج أولي لهذه التقنية.وأوضح بور عباسي أن هذه المعالجات البيولوجية، قد توفر سرعة معالجة أعلى بكثير مع خفض استهلاك الطاقة بما يصل إلى مليون مرة مقارنة بالرقائق الإلكترونية التقليدية المعتمدة على السيليكون، معتبرا أن هذه المزايا جعلت هذا المجال أولوية عالمية لتطوير الجيل المقبل من الحواسيب، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية. وأكد المسؤول الإيراني أن بلاده لم تصل بعد إلى مرحلة الإنتاج التجاري، لكنها باتت تمتلك الخبرة التقنية الكاملة لتطوير هذه التكنولوجيا محليا، مشيرا إلى أن تقنية "الذكاء العضوي" تعتمد على استخدام خلايا عصبية بشرية حية لبناء أنظمة حاسوبية تحاكي قدرات الدماغ في التعلم والمعالجة المتوازية بكفاءة عالية واستهلاك منخفض للطاقة.
https://sarabic.ae/20260622/دراسة-نشاط-عائلي-بسيط-قد-يعزز-وظائف-الدماغ-ويحسن-الصحة-الذهنية-1114598640.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/1d/1091213971_677:0:3408:2048_1920x0_80_0_0_068a108c21540005e973a239b753a2f6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, علوم, الأخبار
إيران, أخبار إيران, علوم, الأخبار

إيران تنتج دماغا اصطناعيا باستخدام خلايا عصبية بشرية حية

10:34 GMT 29.06.2026
© Photo / Unsplash/ Robina Weermeijer مخ الإنسان
مخ الإنسان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2026
© Photo / Unsplash/ Robina Weermeijer
تابعنا عبر
أعلن مسؤول علمي إيراني رفيع، أن باحثين في إيران نجحوا في تطوير نموذج مخبري لدماغ اصطناعي يعتمد على خلايا عصبية بشرية حية قادرة على تكوين شبكات عصبية تتعلم ذاتيا، في إنجاز قال إنه يضع البلاد ضمن السباق العالمي لتطوير تقنيات الذكاء العضوي والحوسبة البيولوجية.
وقال أمين فريق عمل تطوير العلوم والتقنيات المعرفية، عطاء الله بور عباسي، إن إيران تمكنت من اكتساب المعرفة التقنية اللازمة لزراعة الخلايا العصبية خارج جسم الإنسان، بحيث تُكوّن نقاط اشتباك عصبية وشبكات تحاكي آلية عمل الدماغ البشري في التعلم ومعالجة المعلومات، مضيفا أن إحدى الشركات الإيرانية القائمة على المعرفة نجحت بالفعل في إنتاج نموذج أولي لهذه التقنية.
الدماغ - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2026
مجتمع
دراسة: نشاط عائلي بسيط قد يعزز وظائف الدماغ ويحسن الصحة الذهنية
22 يونيو, 13:55 GMT
وأوضح بور عباسي أن هذه المعالجات البيولوجية، قد توفر سرعة معالجة أعلى بكثير مع خفض استهلاك الطاقة بما يصل إلى مليون مرة مقارنة بالرقائق الإلكترونية التقليدية المعتمدة على السيليكون، معتبرا أن هذه المزايا جعلت هذا المجال أولوية عالمية لتطوير الجيل المقبل من الحواسيب، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.
وأكد المسؤول الإيراني أن بلاده لم تصل بعد إلى مرحلة الإنتاج التجاري، لكنها باتت تمتلك الخبرة التقنية الكاملة لتطوير هذه التكنولوجيا محليا، مشيرا إلى أن تقنية "الذكاء العضوي" تعتمد على استخدام خلايا عصبية بشرية حية لبناء أنظمة حاسوبية تحاكي قدرات الدماغ في التعلم والمعالجة المتوازية بكفاءة عالية واستهلاك منخفض للطاقة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала