https://sarabic.ae/20260629/إيران-تنتج-دماغا-اصطناعيا-باستخدام-خلايا-عصبية-بشرية-حية-1114805493.html
إيران تنتج دماغا اصطناعيا باستخدام خلايا عصبية بشرية حية
إيران تنتج دماغا اصطناعيا باستخدام خلايا عصبية بشرية حية
سبوتنيك عربي
أعلن مسؤول علمي إيراني رفيع، أن باحثين في إيران نجحوا في تطوير نموذج مخبري لدماغ اصطناعي يعتمد على خلايا عصبية بشرية حية قادرة على تكوين شبكات عصبية تتعلم... 29.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-29T10:34+0000
2026-06-29T10:34+0000
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وقال أمين فريق عمل تطوير العلوم والتقنيات المعرفية، عطاء الله بور عباسي، إن إيران تمكنت من اكتساب المعرفة التقنية اللازمة لزراعة الخلايا العصبية خارج جسم الإنسان، بحيث تُكوّن نقاط اشتباك عصبية وشبكات تحاكي آلية عمل الدماغ البشري في التعلم ومعالجة المعلومات، مضيفا أن إحدى الشركات الإيرانية القائمة على المعرفة نجحت بالفعل في إنتاج نموذج أولي لهذه التقنية.وأوضح بور عباسي أن هذه المعالجات البيولوجية، قد توفر سرعة معالجة أعلى بكثير مع خفض استهلاك الطاقة بما يصل إلى مليون مرة مقارنة بالرقائق الإلكترونية التقليدية المعتمدة على السيليكون، معتبرا أن هذه المزايا جعلت هذا المجال أولوية عالمية لتطوير الجيل المقبل من الحواسيب، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية. وأكد المسؤول الإيراني أن بلاده لم تصل بعد إلى مرحلة الإنتاج التجاري، لكنها باتت تمتلك الخبرة التقنية الكاملة لتطوير هذه التكنولوجيا محليا، مشيرا إلى أن تقنية "الذكاء العضوي" تعتمد على استخدام خلايا عصبية بشرية حية لبناء أنظمة حاسوبية تحاكي قدرات الدماغ في التعلم والمعالجة المتوازية بكفاءة عالية واستهلاك منخفض للطاقة.
https://sarabic.ae/20260622/دراسة-نشاط-عائلي-بسيط-قد-يعزز-وظائف-الدماغ-ويحسن-الصحة-الذهنية-1114598640.html
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إيران, أخبار إيران, علوم, الأخبار
إيران, أخبار إيران, علوم, الأخبار
إيران تنتج دماغا اصطناعيا باستخدام خلايا عصبية بشرية حية
أعلن مسؤول علمي إيراني رفيع، أن باحثين في إيران نجحوا في تطوير نموذج مخبري لدماغ اصطناعي يعتمد على خلايا عصبية بشرية حية قادرة على تكوين شبكات عصبية تتعلم ذاتيا، في إنجاز قال إنه يضع البلاد ضمن السباق العالمي لتطوير تقنيات الذكاء العضوي والحوسبة البيولوجية.
وقال أمين فريق عمل تطوير العلوم والتقنيات المعرفية، عطاء الله بور عباسي، إن إيران تمكنت من اكتساب المعرفة التقنية اللازمة لزراعة الخلايا العصبية خارج جسم الإنسان، بحيث تُكوّن نقاط اشتباك عصبية وشبكات تحاكي آلية عمل الدماغ البشري في التعلم ومعالجة المعلومات، مضيفا أن إحدى الشركات الإيرانية القائمة على المعرفة نجحت بالفعل في إنتاج نموذج أولي لهذه التقنية.
وأوضح بور عباسي أن هذه المعالجات البيولوجية، قد توفر سرعة معالجة أعلى بكثير مع خفض استهلاك الطاقة بما يصل إلى مليون مرة مقارنة بالرقائق الإلكترونية التقليدية المعتمدة على السيليكون، معتبرا أن هذه المزايا جعلت هذا المجال أولوية عالمية لتطوير الجيل المقبل من الحواسيب، وفقا لوكالة
أنباء "مهر" الإيرانية.
وأكد المسؤول الإيراني أن بلاده لم تصل بعد إلى مرحلة الإنتاج التجاري، لكنها باتت تمتلك الخبرة التقنية الكاملة لتطوير هذه التكنولوجيا محليا، مشيرا إلى أن تقنية "الذكاء العضوي" تعتمد على استخدام خلايا عصبية بشرية حية لبناء أنظمة حاسوبية تحاكي قدرات الدماغ في التعلم والمعالجة المتوازية بكفاءة عالية واستهلاك منخفض للطاقة.