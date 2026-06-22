https://sarabic.ae/20260622/دراسة-نشاط-عائلي-بسيط-قد-يعزز-وظائف-الدماغ-ويحسن-الصحة-الذهنية-1114598640.html

دراسة: نشاط عائلي بسيط قد يعزز وظائف الدماغ ويحسن الصحة الذهنية

دراسة: نشاط عائلي بسيط قد يعزز وظائف الدماغ ويحسن الصحة الذهنية

سبوتنيك عربي

توصلت دراسة علمية حديثة إلى أن عادة يومية بسيطة، تتمثل في تناول الوجبات مع أفراد الأسرة، قد تلعب دورًا مهمًا في تعزيز صحة الدماغ والحفاظ على القدرات الإدراكية،... 22.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-22T13:55+0000

2026-06-22T13:55+0000

2026-06-22T13:55+0000

مجتمع

علوم

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وأوضح الباحثون أن التجمع حول مائدة الطعام لا يقتصر على تلبية الاحتياجات الغذائية، بل يوفر أيضًا بيئة غنية بالتفاعل الاجتماعي والنقاش وتبادل الأفكار والمشاعر، وهي عناصر تسهم في تنشيط مناطق مختلفة من الدماغ مرتبطة بالذاكرة والتركيز والمهارات اللغوية.واعتمدت الدراسة على تحليل بيانات عدد كبير من المشاركين، حيث أظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يحرصون على تناول الطعام مع أسرهم بصورة منتظمة، حققوا أداءً أفضل في اختبارات القدرات المعرفية، كما أبلغوا عن مستويات أقل من الشعور بالوحدة والضغوط النفسية مقارنة بمن يتناولون وجباتهم بمفردهم بشكل متكرر، حسبما ذكرته مجلة "ساينس أليرت".كما لفتت الدراسة إلى أن الروابط الاجتماعية القوية ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق، وهما من العوامل التي قد تؤثر سلباً في صحة الدماغ على المدى الطويل. وتشير أبحاث سابقة إلى أن العزلة الاجتماعية يمكن أن تزيد من احتمالات التراجع الإدراكي والإصابة ببعض الأمراض المرتبطة بالشيخوخة.وخلصت الدراسة إلى أن تخصيص وقت منتظم للجلوس مع العائلة وتبادل الحديث قد يكون أكثر فائدة مما يعتقد كثيرون، ليس فقط لتعزيز الروابط الأسرية، بل أيضًا لدعم صحة الدماغ، والحفاظ على الحيوية الذهنية لسنوات أطول.دراسة تكشف عن "ساعات بيولوجية" مرتبطة بعوامل خفية تسرع الشيخوخة

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