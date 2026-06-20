https://sarabic.ae/20260620/لغز-الوعي-خارج-البشر-هل-يمكن-أن-توجد-عقول-واعية-بأجسام-لا-تشبهنا؟-1114539424.html

لغز الوعي خارج البشر... هل يمكن أن توجد عقول واعية بأجسام لا تشبهنا؟

لغز الوعي خارج البشر... هل يمكن أن توجد عقول واعية بأجسام لا تشبهنا؟

سبوتنيك عربي

طرح باحثون تساؤلًا علميًا وفلسفيًا مثيرًا حول إمكانية وجود الوعي في كائنات أو أنظمة لا تشبه الإنسان أو حتى الحياة المعروفة على الأرض، مؤكدين أن الوعي قد لا... 20.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-20T13:38+0000

2026-06-20T13:38+0000

2026-06-20T13:38+0000

مجتمع

علوم

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وأوضح الباحثون أن الافتراض السائد، القائل إن الوعي مرتبط حصريًا بالبنية العصبية للكائنات الحية الأرضية، قد يكون محدودًا للغاية. ووفقًا للدراسة، فإن التجارب الواعية يمكن أن تنشأ نظريًا في "وسائط مادية" أخرى، إذا امتلكت خصائص تنظيمية ووظيفية معينة تسمح بظهور الإدراك والخبرة الذاتية، حسبما ذكره موقع "ساينس أليرت".ويأتي هذا الطرح في وقت يشهد فيه البحث العلمي اهتمامًا متزايدًا بمسألة الوعي لدى الحيوانات والأنظمة الذكية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي.ويشير عدد من العلماء إلى أن الحكم على وجود الوعي لا ينبغي أن يعتمد على السلوك الظاهري فقط، بل على الآليات الداخلية التي تنتج الخبرة الذاتية والإدراك.ويؤكد الباحثون أن السؤال لا يتعلق فقط باحتمال وجود حياة ذكية خارج الأرض، بل أيضًا بفهم طبيعة الوعي ذاته، وهو أحد أكثر الألغاز تعقيدًا في العلوم الحديثة، ولا يزال يثير جدلًا واسعًا بين علماء الأعصاب والفلاسفة والباحثين في الذكاء الاصطناعي.علماء روس يبتكرون منهجية هجينة لتحقيق استقرار استخراج الغاز في القطب الشمالي

https://sarabic.ae/20260619/للمرة-الأولى-علماء-يرصدون-سحبا-ملحية-في-الغلاف-الجوي-لكوكب-عملاق-خارج-المجموعة-الشمسية-1114520317.html

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