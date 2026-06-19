https://sarabic.ae/20260619/علماء-روس-يبتكرون-منهجية-هجينة-لتحقيق-استقرار-استخراج-الغاز-في-القطب-الشمالي-1114526005.html

علماء روس يبتكرون منهجية هجينة لتحقيق استقرار استخراج الغاز في القطب الشمالي

علماء روس يبتكرون منهجية هجينة لتحقيق استقرار استخراج الغاز في القطب الشمالي

سبوتنيك عربي

طوّر فريق من الباحثين من معهد إيشلينسكي لمسائل الميكانيك، التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، منهجية متقدمة تجمع بين الاختبارات الجيوميكانيكية التقليدية ومحاكاة... 19.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-19T20:42+0000

2026-06-19T20:42+0000

2026-06-19T20:42+0000

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يحتوي الجرف القاري الروسي في القطب الشمالي على ما يقارب 70% من إجمالي احتياطيات الغاز الطبيعي في البلاد، وهو مورد استراتيجي يزداد سهولة الوصول إليه بفضل سياسات التنمية الإقليمية والتغيرات المناخية التي تُوسّع نطاق الملاحة لإمدادات طريق بحر الشمال. مع ذلك، لا يزال الحفر البحري في هذه المنطقة أكثر تكلفةً وتعقيدًا من الناحية التقنية مقارنةً بالعمليات البرية.يكمن العائق الجيولوجي الرئيسي في تكوين المكامن نفسها. تتكون رواسب الهيدروكربونات في القطب الشمالي في الغالب من أحجار رملية ضعيفة التماسك، وهي صخور هشة للغاية، لدرجة أن العينات الفردية، كما يلاحظ الباحثون، غالبًا ما تتفتت إلى رمال عند استخراجها. تُشكّل هذه الهشاشة تهديدًا مزدوجًا:لمعالجة هذه المشكلات، يتعين على المهندسين التنبؤ بسلوك الصخور تحت الضغط، إلا أن منطقة قاع البئر لا تزال بعيدة المنال عن القياس المباشر.وأوضح الدكتور فاليري خيموليا، الباحث في المختبر، أن الاختبارات الميكانيكية والهيدروديناميكية التقليدية تؤدي حتمًا إلى تدمير العينات الفيزيائية أو تشويهها بشكل لا رجعة فيه، مشيرا إلى أن "عينات اللب مورد قيّم، ودائمًا ما يكون شحيحًا"، وفقا لما أوردته بوابة روسيا العلمية. بعد رفع الصخرة إلى السطح، غالبًا ما تتفتت إلى رمال، فلا يتبقى منها سوى بضعة أمتار سليمة للدراسة. وبفضل حفظ النموذج ثلاثي الأبعاد في مكتبة التوائم الرقمية، يمكننا الرجوع إليه كلما دعت الحاجة إلى معلومات إضافية. من المختبر إلى الميدان تتضمن آلية العمل مسح العينات الفيزيائية قبل الاختبار، ثم تعريضها لحالات إجهاد مضبوطة تحاكي ظروف قاع البئر باستخدام نظام "ISTNN"، ثم إعادة مسحها بعد ذلك لتسجيل مكان وكيفية حدوث التشوه والانهيار بدقة. بمقارنة هذه النتائج مع التنبؤات الرقمية، حدد العلماء بدقة فروق الضغط التي تحافظ عندها جدران البئر على استقرارها، والأهم من ذلك، نقاط الإجهاد المحددة التي تبدأ عندها "التشققات" الصخرية بالتشكل.تعمل هذه التشققات، التي تتسع بمرور الوقت، كنقاط انطلاق لتدفق كميات هائلة من الرمال، وقد تؤدي في النهاية إلى انهيار كامل للبئر. ومن خلال فهم آلية هذا الانهيار، حدد الفريق أنظمة تشغيل آمنة يمكن تطبيقها خلال مرحلة التصميم. علاوة على ذلك، حلل الباحثون كيفية تغير إنتاج الرمال بتغير ضغط قاع البئر وشكله الهندسي، مما مكنهم من تحديد المعايير المثلى لمرشحات الحصى، وهي معدات بالغة الأهمية مصممة لحجز جزيئات الصخور دون التأثير سلبًا على إنتاجية البئر.تاريخ من التميز وتطلعات مستقبلية يستند هذا المشروع إلى عقود من الأبحاث الأساسية في مجال الميكانيكا في معهد الميكانيكا التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، وهو إرث يضم شخصيات مرموقة مثل الأكاديميين بي. يا. كوتشينا، وإس. أ. خريستيانوفيتش، والبروفيسور في. إم. إنتوف. وقد طوّر المعهد في السابق تقنيات لتعزيز إنتاجية المكامن وتفريغ الآبار الموجهة، والتي اجتازت بنجاح التجارب الميدانية. وأشار الدكتور فلاديمير كاريف، نائب مدير الأبحاث في معهد الميكانيكا التابع للأكاديمية الروسية للعلوم ورئيس المشروع، إلى أنه "مع ازدياد أهمية تطوير حقول النفط والغاز في الجرف القاري الروسي في القطب الشمالي، اتجه اهتمام علمائنا نحو مشاكل تطويرها، وكما نرى، فقد حققنا بعض النجاحات في هذا الاتجاه".ويجري البحث حاليًا في إطار مشروع المنحة الرئاسية التابع لمؤسسة العلوم الروسية، بهدف نهائي يتمثل في ابتكار منهجية قابلة للتطوير والتطبيق ليس فقط على حقل واحد، بل على أي خزان نفطي في القطب الشمالي يُكتشف مستقبلًا.

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أخبار القطب الشمالي

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علوم, روسيا, جامعات روسية, أخبار الأبحاث العلمية, أخبار القطب الشمالي