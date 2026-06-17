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بوتين يجري لقاءات ثنائية مع قادة "آسيان" على هامش قمة قازان
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https://sarabic.ae/20260617/روسيا-تطور-نظاما-جديدا-لحماية-ناقلات-الغاز-في-القطب-الشمالي-1114445538.html
روسيا تطور نظاما جديدا لحماية ناقلات الغاز في القطب الشمالي
روسيا تطور نظاما جديدا لحماية ناقلات الغاز في القطب الشمالي
سبوتنيك عربي
طور باحثون في سان بطرسبورغ نظام اختبار تجريبي لتقييم موثوقية ناقلات الغاز المصممة لنقل الغاز المسال عبر ظروف الجليد القطبي، وقد أنشأ متخصصون من الجامعة المنصة... 17.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-17T16:57+0000
2026-06-17T16:57+0000
مجتمع
العالم
علوم
قطاع الطاقة
روسيا
أخبار الأبحاث العلمية
ناقلة غاز
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ووفقًا لمسؤولي الجامعة، صُمم النظام لدراسة ظاهرة التموج - وهي حركة السائل داخل الخزان الناتجة عن حركة السفينة، والكبح، والتمايل في البحر. أثناء النقل، يمكن أن يصطدم السائل بجدران الخزان بقوة متفاوتة، مما يُحدث إجهادًا كبيرًا على الهياكل الداخلية للسفينة. وأكد ممثلو الجامعة أن هذا البحث ذو أهمية خاصة لناقلات الغاز في القطب الشمالي، حيث تجعل درجات الحرارة القصوى وظروف التشغيل القاسية السلامة الهيكلية أمرًا بالغ الأهمية. ستتضمن المرحلة التالية من المشروع توسيع نطاق نظام المختبر وإنشاء مختبر أبحاث متخصص في جامعة سان بطرسبورغ التقنية لاختبار ناقلات الغاز الروسية في القطب الشمالي. كما تخطط الجامعة لدمج هذه التقنية الجديدة في تدريب الطلاب، مما يمنح المهندسين المستقبليين خبرة عملية في ظروف تحاكي ظروف الإنتاج الحقيقية. يُمثل هذا التطوير خطوة مهمة نحو تعزيز قدرات روسيا في مجال النقل البحري في القطب الشمالي، ومن خلال اختبار موثوقية ناقلات الغاز قبل بنائها، يأمل المهندسون في تقليل المخاطر، وتحسين السلامة، ودعم الجيل القادم من ناقلات الغاز الطبيعي المسال للخطوط الشمالية.الغاز في أوروبا يواصل الصعود وسط مخاوف بشأن الإمدادات
https://sarabic.ae/20260519/الاتحاد-الأوروبي-يضاعف-مشترياته-من-الغاز-الطبيعي-الروسي-المسال-1113534126.html
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العالم, علوم, قطاع الطاقة, روسيا, أخبار الأبحاث العلمية, ناقلة غاز
العالم, علوم, قطاع الطاقة, روسيا, أخبار الأبحاث العلمية, ناقلة غاز

روسيا تطور نظاما جديدا لحماية ناقلات الغاز في القطب الشمالي

16:57 GMT 17.06.2026
© Photo / Unsplash/ Joshua J. Cotten ناقلة غاز مسال
ناقلة غاز مسال - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2026
© Photo / Unsplash/ Joshua J. Cotten
تابعنا عبر
طور باحثون في سان بطرسبورغ نظام اختبار تجريبي لتقييم موثوقية ناقلات الغاز المصممة لنقل الغاز المسال عبر ظروف الجليد القطبي، وقد أنشأ متخصصون من الجامعة المنصة الجديدة بهدف تحسين السلامة في مرحلة التصميم.
ووفقًا لمسؤولي الجامعة، صُمم النظام لدراسة ظاهرة التموج - وهي حركة السائل داخل الخزان الناتجة عن حركة السفينة، والكبح، والتمايل في البحر.
أثناء النقل، يمكن أن يصطدم السائل بجدران الخزان بقوة متفاوتة، مما يُحدث إجهادًا كبيرًا على الهياكل الداخلية للسفينة. وأكد ممثلو الجامعة أن هذا البحث ذو أهمية خاصة لناقلات الغاز في القطب الشمالي، حيث تجعل درجات الحرارة القصوى وظروف التشغيل القاسية السلامة الهيكلية أمرًا بالغ الأهمية.

ففي حال تلف غشاء الخزان، قد ترتفع درجة الحرارة داخله، مما يؤدي إلى تمدد الغاز المسال وتحوله إلى بخار، وقد يُسبب ذلك عواقب وخيمة. أشار المهندسون أيضًا إلى أن الأحمال الناتجة عن تموج السوائل تعتمد على حجم الخزان، مما يعني ضرورة اختبار كل تصميم على حدة لإجراء حسابات دقيقة للقوة، ومن المتوقع أن يساعد الجهاز الجديد في تحديد هذه المعايير بدقة أكبر ودعم بناء سفن أكثر أمانًا.

الغاز الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2026
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ستتضمن المرحلة التالية من المشروع توسيع نطاق نظام المختبر وإنشاء مختبر أبحاث متخصص في جامعة سان بطرسبورغ التقنية لاختبار ناقلات الغاز الروسية في القطب الشمالي. كما تخطط الجامعة لدمج هذه التقنية الجديدة في تدريب الطلاب، مما يمنح المهندسين المستقبليين خبرة عملية في ظروف تحاكي ظروف الإنتاج الحقيقية.
يُمثل هذا التطوير خطوة مهمة نحو تعزيز قدرات روسيا في مجال النقل البحري في القطب الشمالي، ومن خلال اختبار موثوقية ناقلات الغاز قبل بنائها، يأمل المهندسون في تقليل المخاطر، وتحسين السلامة، ودعم الجيل القادم من ناقلات الغاز الطبيعي المسال للخطوط الشمالية.
الغاز في أوروبا يواصل الصعود وسط مخاوف بشأن الإمدادات
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