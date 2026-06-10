https://sarabic.ae/20260610/الغاز-في-أوروبا-يواصل-الصعود-وسط-مخاوف-بشأن-الإمدادات-1114243227.html
الغاز في أوروبا يواصل الصعود وسط مخاوف بشأن الإمدادات
الغاز في أوروبا يواصل الصعود وسط مخاوف بشأن الإمدادات
سبوتنيك عربي
ارتفعت أسعار الغاز في البورصات الأوروبية، اليوم الأربعاء، بنسبة 4% لتصل إلى 604 دولارات لكل ألف متر مكعب، وفقا لبيانات بورصة لندن. 10.06.2026, سبوتنيك عربي
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قطاع الطاقة
قطع إمداد الغاز
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بدأت أسعار الغاز الأوروبية لعقود يوليو/تموز، التداول عند 589.2 دولارا لكل ألف متر مكعب، ثم تراجعت إلى 579.7 دولاراً قبل أن ترتفع إلى 607 دولارات. وبحلول الساعة 21:55 بتوقيت موسكو، استقرت الأسعار عند 603.5 دولارات، مقارنة بسعر الإغلاق السابق البالغ 582.1 دولاراً لكل ألف متر مكعب.وسُجل أعلى سعر للغاز خلال فترة الصراع الحالي في الشرق الأوسط في 19 مارس/آذار، عندما أعلن الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة، سعد الكعبي، تعرض خطين من أصل 14 خطاً لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر لأضرار، ما دفع الأسعار إلى الارتفاع حتى 853.7 دولاراً لكل ألف متر مكعب، وهو أعلى مستوى منذ أوائل يناير/كانون الثاني 2023.
https://sarabic.ae/20260502/مخزونات-الغاز-في-أوروبا-تهوي-لأدنى-مستوى-منذ-5-سنوات-1113062921.html
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قطاع الطاقة, قطع إمداد الغاز, الغاز القطري, العالم, أخبار العالم الآن, اقتصاد
قطاع الطاقة, قطع إمداد الغاز, الغاز القطري, العالم, أخبار العالم الآن, اقتصاد
الغاز في أوروبا يواصل الصعود وسط مخاوف بشأن الإمدادات
ارتفعت أسعار الغاز في البورصات الأوروبية، اليوم الأربعاء، بنسبة 4% لتصل إلى 604 دولارات لكل ألف متر مكعب، وفقا لبيانات بورصة لندن.
بدأت أسعار الغاز الأوروبية لعقود يوليو/تموز، التداول عند 589.2 دولارا لكل ألف متر مكعب، ثم تراجعت إلى 579.7 دولاراً قبل أن ترتفع إلى 607 دولارات. وبحلول الساعة 21:55 بتوقيت موسكو، استقرت الأسعار عند 603.5 دولارات، مقارنة بسعر الإغلاق السابق البالغ 582.1 دولاراً لكل ألف متر مكعب.
ووفقا لحسابات وكالة "سبوتنيك"، ارتفع متوسط أسعار الغاز في أوروبا خلال شهر مارس/آذار بنحو 60% مقارنة بشهر فبراير/شباط، وذلك نتيجة تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، حيث تجاوز السعر للمرة الأولى منذ فبراير 2023 مستوى 600 دولار لكل ألف متر مكعب.
فيما تراجعت الأسعار في أبريل/نيسان، بنسبة 14% تقريباً لتصل إلى نحو 540 دولاراً لكل ألف متر مكعب، وخلال الشهر الماضي، تجاوزت الأسعار مستوى 600 دولار لكل ألف متر مكعب لفترة مؤقتة بين 15 و20 مايو.
وسُجل أعلى سعر للغاز خلال فترة الصراع الحالي في الشرق الأوسط في 19 مارس/آذار، عندما أعلن الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة، سعد الكعبي، تعرض خطين من أصل 14 خطاً لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر لأضرار، ما دفع الأسعار إلى الارتفاع حتى 853.7 دولاراً لكل ألف متر مكعب، وهو أعلى مستوى منذ أوائل يناير/كانون الثاني 2023.