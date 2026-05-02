مخزونات الغاز في أوروبا تهوي لأدنى مستوى منذ 5 سنوات
سبوتنيك عربي
2026-05-02T12:35+0000
https://sarabic.ae/20260502/مصر-تعلن-اكتشافا-جديدا-للغاز-بإنتاج-إضافي-قدره-50-مليون-قدم-مكعب-يوميا-1113056700.html
أشارت بيانات صادرة عن "مؤسسة البنية التحتية للغاز" في أوروبا، إلى تدني معدل إشغال مرافق تخزين الغاز تحت الأرض في أوروبا إلى 32.73% بنهاية أبريل/نيسان، وهو أدنى مستوى له في خمس سنوات.
ووفقًا للبيانات، فقد بلغ معدل إشغال مرافق تخزين الغاز تحت الأرض في أوروبا بنهاية أبريل 32.73%، بانخفاض عن 39.52% في العام السابق.
ومن المتوقع أن يكون وصل هذا الرقم إلى 62.44% في عام 2024، و59.73% في عام 2023، و33.47% في عام 2022. وبذلك، يعد مستوى الاحتياطي الحالي الأدنى في السنوات الخمس الماضية.
وكانت شركة "غازبروم" قد أفادت سابقًا، بأن معدل إشغال مرافق تخزين الغاز تحت الأرض في أوروبا، المنخفض بشكل حرج، يتفاقم، ما سيزيد من تعقيد عملية ملء هذه المرافق لفصل الشتاء، ويدخل مزيدًا من عدم اليقين في سوق الغاز.
وفي الوقت نفسه، وعلى الرغم من نهاية شهر أبريل، استمر سحب الغاز الصافي من مرافق التخزين في عدد من الدول الأوروبية.