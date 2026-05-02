مصر تعلن اكتشافا جديدا للغاز بإنتاج إضافي قدره 50 مليون قدم مكعب يوميا
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، اليوم السبت، تحقيق كشف جديد للغاز الطبيعي في منطقة دلتا النيل، بإنتاج مبدئي يقدر بنحو 50 مليون قدم مكعب يوميا،... 02.05.2026, سبوتنيك عربي
https://sarabic.ae/20260501/مصر-تطلق-أول-مشاريعها-لإنتاج-وقود-الطائرات-المستدام-1113043433.html
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، اليوم السبت، تحقيق كشف جديد للغاز الطبيعي في منطقة دلتا النيل، بإنتاج مبدئي يقدر بنحو 50 مليون قدم مكعب يوميا، وذلك عقب نجاح حفر البئر الاستكشافية (نيدوكو إن-2) داخل منطقة الامتياز التي تتولى تشغيلها شركة "إيني" الإيطالية بالشراكة مع "بي بي" البريطانية.
وأوضحت الوزارة أن أعمال الحفر تمت في منطقة غرب أبو ماضي بمحافظة كفر الشيخ، على بعد نحو 3 كيلومترات من الشاطئ في مياه ضحلة، باستخدام تقنيات متطورة للحفر المائل، ما أسهم في خفض التكاليف ورفع كفاءة التشغيل.
وأكد وزير البترول المصري، كريم بدوي، أن الكشف الجديد يأتي ضمن جهود تعزيز الإنتاج المحلي، مع التوسع في أنشطة الاستكشاف وزيادة الاستثمارات، مشيرًا إلى أن قرب البئر من البنية التحتية القائمة يتيح ربطه سريعًا بالشبكة وبدء الإنتاج خلال أسابيع قليلة.