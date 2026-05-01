مصر تطلق أول مشاريعها لإنتاج وقود الطائرات المستدام
مصر تطلق أول مشاريعها لإنتاج وقود الطائرات المستدام
سبوتنيك عربي
أعلنت الشركة المصرية لوقود الطيران المستدام (ESAF)، التابعة للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، اليوم الجمعة، بدء تنفيذ أول مشروع من نوعه في البلاد لإنتاج... 01.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-01T16:56+0000
2026-05-01T16:56+0000
2026-05-01T16:56+0000
ويأتي ذلك من خلال توقيع عقد الرخصة التكنولوجية لاستخدام تقنية "Ecofining"، في إطار خطة الدولة لتبني أحدث التقنيات العالمية الداعمة للتحول التدريجي إلى الطاقة الخضراء، وتعزيز الاستفادة من الموارد المتاحة محليًا بطرق مستدامة. ويعد المشروع جزءا من إستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، الهادفة إلى تعظيم القيمة المضافة، وتنويع مزيج الطاقة، وخفض الانبعاثات الكربونية، بما يدعم التزامات مصر البيئية الدولية، ويتماشى مع مستهدفات "رؤية مصر 2030"، وفقا لموقع الهيئة العامة للاستعلامات المصرية. ومن المتوقع أن يسهم المشروع في خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن قطاع الطيران بنحو 400 ألف طن سنويًا، إلى جانب توطين صناعة وقود الطيران المستدام لأول مرة في مصر، بما يعزز أمن الطاقة ويفتح آفاقًا لصناعات جديدة ذات قيمة مضافة. كما تستهدف الشركة، من خلال المشروع، دعم القدرة التنافسية للمنتج المصري في هذا المجال، والمساهمة في جعل مصر مركزًا إقليميًا للطاقة الخضراء، مع الاستفادة من أحدث التقنيات العالمية في إنتاج الوقود المستدام.
أخبار مصر الآن, مصر, اقتصاد, العالم العربي, أخبار العالم الآن
أخبار مصر الآن, مصر, اقتصاد, العالم العربي, أخبار العالم الآن
مصر تطلق أول مشاريعها لإنتاج وقود الطائرات المستدام
أعلنت الشركة المصرية لوقود الطيران المستدام (ESAF)، التابعة للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، اليوم الجمعة، بدء تنفيذ أول مشروع من نوعه في البلاد لإنتاج وقود الطائرات المستدام (SAF)، بالتعاون مع شركة "هانيويل" العالمية.
ويأتي ذلك من خلال توقيع عقد الرخصة التكنولوجية لاستخدام تقنية "Ecofining"، في إطار خطة الدولة لتبني أحدث التقنيات العالمية الداعمة للتحول التدريجي إلى الطاقة الخضراء، وتعزيز الاستفادة من الموارد المتاحة محليًا بطرق مستدامة.
ويعد المشروع جزءا من إستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، الهادفة إلى تعظيم القيمة المضافة، وتنويع مزيج الطاقة، وخفض الانبعاثات الكربونية، بما يدعم التزامات مصر البيئية الدولية، ويتماشى مع مستهدفات "رؤية مصر 2030"، وفقا لموقع
الهيئة العامة للاستعلامات المصرية.
ومن المتوقع أن يسهم المشروع في خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن قطاع الطيران بنحو 400 ألف طن سنويًا، إلى جانب توطين صناعة وقود الطيران المستدام لأول مرة في مصر، بما يعزز أمن الطاقة ويفتح آفاقًا لصناعات جديدة ذات قيمة مضافة.
كما تستهدف الشركة، من خلال المشروع، دعم القدرة التنافسية للمنتج المصري في هذا المجال، والمساهمة في جعل مصر مركزًا إقليميًا للطاقة الخضراء، مع الاستفادة من أحدث التقنيات العالمية في إنتاج الوقود المستدام.