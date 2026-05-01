مصر تطلق أول مشاريعها لإنتاج وقود الطائرات المستدام

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
08:31 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
تشابه الضيافة في الثقافتين العربية والروسية.. كيف يتقاسم العرب والروس حب الضيف
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
09:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
09:41 GMT
19 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
10:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:38 GMT
9 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
أفريقيا تختار رئيسا جديدا للبرلمان الافريقي في جلسات استثنائية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
11:48 GMT
6 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
12:03 GMT
23 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
16:03 GMT
19 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
16:22 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:52 GMT
8 د
حصاد الأسبوع
خبير: نحن أمام دورة اقتصادية لا يمكن السيطرة عليها
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما أسباب القلق الإسرائيلي من المناورة العسكرية المصرية قرب الحدود؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
08:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:43 GMT
17 د
من الملعب
"كلاسيكو العرب".. الزمالك المصري يسعى لحسم اللقب.. والأهلي ينتظر الصدفة!
10:03 GMT
29 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
12:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المغرب... كيف ينعكس عزوف الشباب عن الزواج على البنية الاجتماعية والديموغرافية؟
16:03 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب يهاجم ميرتس بعد انتقاده لسياسة واشنطن تجاه إيران، إسبانيا تدين اعتراض إسرائيل لأسطول الصمود
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق القطري الباكستاني سيعيد رسم معادلة الأمن في الخليج
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مكتسبات العمال في العالم العربي وتحديات الواقع المعيشي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مصر تطلق أول مشاريعها لإنتاج وقود الطائرات المستدام
أعلنت الشركة المصرية لوقود الطيران المستدام (ESAF)، التابعة للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، اليوم الجمعة، بدء تنفيذ أول مشروع من نوعه في البلاد لإنتاج... 01.05.2026, سبوتنيك عربي
https://sarabic.ae/20221221/شركة-رولز-رويس-تطور-محركا-يعمل-بالوقود-المستدام-فيديو-1071458191.html
مصر تطلق أول مشاريعها لإنتاج وقود الطائرات المستدام

أعلنت الشركة المصرية لوقود الطيران المستدام (ESAF)، التابعة للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، اليوم الجمعة، بدء تنفيذ أول مشروع من نوعه في البلاد لإنتاج وقود الطائرات المستدام (SAF)، بالتعاون مع شركة "هانيويل" العالمية.
ويأتي ذلك من خلال توقيع عقد الرخصة التكنولوجية لاستخدام تقنية "Ecofining"، في إطار خطة الدولة لتبني أحدث التقنيات العالمية الداعمة للتحول التدريجي إلى الطاقة الخضراء، وتعزيز الاستفادة من الموارد المتاحة محليًا بطرق مستدامة.
ويعد المشروع جزءا من إستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، الهادفة إلى تعظيم القيمة المضافة، وتنويع مزيج الطاقة، وخفض الانبعاثات الكربونية، بما يدعم التزامات مصر البيئية الدولية، ويتماشى مع مستهدفات "رؤية مصر 2030"، وفقا لموقع الهيئة العامة للاستعلامات المصرية.
محرك مفتحوك اسفل جناح طائرة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2022
شركة "رولز رويس" تطور محركا يعمل "بالوقود المستدام"... فيديو
21 ديسمبر 2022, 14:19 GMT
ومن المتوقع أن يسهم المشروع في خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن قطاع الطيران بنحو 400 ألف طن سنويًا، إلى جانب توطين صناعة وقود الطيران المستدام لأول مرة في مصر، بما يعزز أمن الطاقة ويفتح آفاقًا لصناعات جديدة ذات قيمة مضافة.
كما تستهدف الشركة، من خلال المشروع، دعم القدرة التنافسية للمنتج المصري في هذا المجال، والمساهمة في جعل مصر مركزًا إقليميًا للطاقة الخضراء، مع الاستفادة من أحدث التقنيات العالمية في إنتاج الوقود المستدام.
