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https://sarabic.ae/20260619/للمرة-الأولى-علماء-يرصدون-سحبا-ملحية-في-الغلاف-الجوي-لكوكب-عملاق-خارج-المجموعة-الشمسية-1114520317.html
للمرة الأولى.. علماء يرصدون سحبا ملحية في الغلاف الجوي لكوكب عملاق خارج المجموعة الشمسية
للمرة الأولى.. علماء يرصدون سحبا ملحية في الغلاف الجوي لكوكب عملاق خارج المجموعة الشمسية
سبوتنيك عربي
نجح فريق من علماء الفلك في رصد سحب ملحية غريبة داخل الغلاف الجوي للكوكب العملاق "GJ504b"، المعروف بلقبه "الكوكب الوردي"، في اكتشاف يعد الأول من نوعه وقد يفسر... 19.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-19T15:58+0000
2026-06-19T15:58+0000
علوم
الولايات المتحدة الأمريكية
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ويقع الكوكب، الذي اكتُشف عام 2013، على بعد نحو 54 سنة ضوئية من الأرض، ويدور حول نجم ضمن كوكبة العذراء، حسب ما ذكر موقع "فيز" العلمي.وقد لفت أنظار العلماء بسبب خصائصه غير المألوفة وطيفه الضوئي الفريد مقارنة بالكواكب الغازية العملاقة الأخرى.وأضاف أن النتائج أظهرت أن النموذج القائم على وجود سحب مكونة من الأملاح المعدنية قدم أفضل توافق مع البيانات الرصدية، ما وفر تفسيراً علمياً للخصائص غير المعتادة التي يتميز بها الكوكب.وجاء هذا الاكتشاف اعتماداً على بيانات جمعها تلسكوب جيمس ويب الفضائي، الذي مكّن العلماء من دراسة الكوكب بدقة غير مسبوقة بفضل قدرته على رصد الأشعة تحت الحمراء. وكشفت التحليلات أن الغلاف الجوي للكوكب يحتوي على بخار الماء والميثان وأول أكسيد الكربون والأمونيا، إلى جانب سحب فريدة تتكون من بخار كلوريد البوتاسيوم وكبريتيد الزنك وأملاح معدنية أخرى.كما أسهمت البيانات الجديدة في تحسين تقديرات عمر الكوكب وكتلته، حيث تشير النتائج إلى أن عمره يتراوح بين 2.5 و4 مليارات سنة، وهو عمر قريب من عمر الأرض وبعض أجرام المجموعة الشمسية.وأظهرت الدراسة أيضاً أن كتلة الكوكب تفوق كتلة المشتري بنحو 24 إلى 25 مرة، ما يجعله يقع ضمن فئة الأجسام الانتقالية بين الكواكب الغازية العملاقة والأقزام البنية، المعروفة أحياناً باسم "النجوم الفاشلة"، وهو ما يعزز أهميته العلمية ويجعله هدفاً رئيسياً للأبحاث الفلكية المستقبلية.
https://sarabic.ae/20260531/علماء-يحلون-لغزا-حير-الفلكيين-لعقود-حول-دوران-كوكب-زحل-1113912072.html
https://sarabic.ae/20260425/نظام-كوكبي-غامض-يربك-العلماء-سلوك-غير-مسبوق-في-الفضاء-1112882343.html
https://sarabic.ae/20260407/علماء-أستراليون-عدد-سكان-الأرض-يتجاوز-قدرة-الكوكب-على-التحمل-1112354231.html
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علوم, الولايات المتحدة الأمريكية
علوم, الولايات المتحدة الأمريكية

للمرة الأولى.. علماء يرصدون سحبا ملحية في الغلاف الجوي لكوكب عملاق خارج المجموعة الشمسية

15:58 GMT 19.06.2026
© Photo / unsplash/Daniel Olahكوكب فضائي
كوكب فضائي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2026
© Photo / unsplash/Daniel Olah
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نجح فريق من علماء الفلك في رصد سحب ملحية غريبة داخل الغلاف الجوي للكوكب العملاق "GJ504b"، المعروف بلقبه "الكوكب الوردي"، في اكتشاف يعد الأول من نوعه وقد يفسر عدداً من الظواهر الغامضة التي حيّرت الباحثين منذ سنوات.
ويقع الكوكب، الذي اكتُشف عام 2013، على بعد نحو 54 سنة ضوئية من الأرض، ويدور حول نجم ضمن كوكبة العذراء، حسب ما ذكر موقع "فيز" العلمي.
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وقد لفت أنظار العلماء بسبب خصائصه غير المألوفة وطيفه الضوئي الفريد مقارنة بالكواكب الغازية العملاقة الأخرى.

وقال الباحث في جامعة "نورث وسترن"، أنيش بابوراج، إن الفريق استخدم نماذج حاسوبية متطورة لمحاكاة الغلاف الجوي للكوكب واختبار عدة فرضيات تتعلق بتركيب السحب فيه.

وأضاف أن النتائج أظهرت أن النموذج القائم على وجود سحب مكونة من الأملاح المعدنية قدم أفضل توافق مع البيانات الرصدية، ما وفر تفسيراً علمياً للخصائص غير المعتادة التي يتميز بها الكوكب.
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وجاء هذا الاكتشاف اعتماداً على بيانات جمعها تلسكوب جيمس ويب الفضائي، الذي مكّن العلماء من دراسة الكوكب بدقة غير مسبوقة بفضل قدرته على رصد الأشعة تحت الحمراء.

ويُعد "GJ504b" من أبرد الكواكب العملاقة المعروفة خارج المجموعة الشمسية، إذ تبلغ درجة حرارته نحو 238 درجة مئوية تحت الصفر.

وكشفت التحليلات أن الغلاف الجوي للكوكب يحتوي على بخار الماء والميثان وأول أكسيد الكربون والأمونيا، إلى جانب سحب فريدة تتكون من بخار كلوريد البوتاسيوم وكبريتيد الزنك وأملاح معدنية أخرى.
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كما أسهمت البيانات الجديدة في تحسين تقديرات عمر الكوكب وكتلته، حيث تشير النتائج إلى أن عمره يتراوح بين 2.5 و4 مليارات سنة، وهو عمر قريب من عمر الأرض وبعض أجرام المجموعة الشمسية.
وأظهرت الدراسة أيضاً أن كتلة الكوكب تفوق كتلة المشتري بنحو 24 إلى 25 مرة، ما يجعله يقع ضمن فئة الأجسام الانتقالية بين الكواكب الغازية العملاقة والأقزام البنية، المعروفة أحياناً باسم "النجوم الفاشلة"، وهو ما يعزز أهميته العلمية ويجعله هدفاً رئيسياً للأبحاث الفلكية المستقبلية.
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