علماء أستراليون: عدد سكان الأرض يتجاوز قدرة الكوكب على التحمل
سبوتنيك عربي
أفاد موقع "ساينس أليرت"، نقلاً عن دراسة، أن علماء من أستراليا وجدوا أن عدد سكان الأرض وما يرتبط به من استهلاك للموارد قد تجاوز بالفعل قدرة الكوكب على التحمل. 07.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-07T13:42+0000
ويشير الباحثون، استنادًا إلى بيانات ديموغرافية تمتد لأكثر من قرنين، إلى أن فريقا بقيادة كوري برادشو من جامعة فليندرز الأسترالية وجد أن البشرية تعيش حياة تتجاوز بكثير ما يمكن لكوكبنا تحمله على المدى الطويل". ويشير العلماء إلى أن عدد سكان الأرض الحالي يبلغ نحو 8.3 مليار نسمة، بينما يبلغ العدد الأمثل، وفقًا للباحثين، 2.5 مليار نسمة فقط.وينقل الموقع عن برادشو، قوله: "لا تستطيع الأرض مواكبة استهلاكنا للموارد. فهي لا تستطيع تلبية الطلب الحالي دون تغييرات جذرية - تظهر أبحاثنا أننا نحمّل الكوكب ضغطًا يفوق طاقته".ويقول البروفيسور كوري برادشو من جامعة فلندرز، المؤلف الرئيسي للدراسة، إن الأرض لا تستطيع مواكبة طريقة استخدامنا للموارد، حتى مع الطلب الحالي. فالبشر يضغطون على الكوكب أكثر مما يحتمل.
https://sarabic.ae/20260404/علماء-روس-يكتشفون-منطقة-جغرافية-جديدة-في-القارة-القطبية-الجنوبية----1112285011.html
