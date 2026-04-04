مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
علماء روس يكتشفون منطقة جغرافية جديدة في القارة القطبية الجنوبية
أعلن علماء روس عن اكتشاف جغرافي جديد في القارة القطبية الجنوبية، حيث تم تحديد واحة على رأس بيركس، بعد دراسة شاملة لبحيرات لم يتم استكشافها سابقا. 04.04.2026, سبوتنيك عربي
مجتمع
روسيا
علوم
العالم
16:33 GMT 04.04.2026 (تم التحديث: 16:40 GMT 04.04.2026)
أعلن علماء روس عن اكتشاف جغرافي جديد في القارة القطبية الجنوبية، حيث تم تحديد واحة على رأس بيركس، بعد دراسة شاملة لبحيرات لم يتم استكشافها سابقا.
وقال المكتب الإعلامي لمركز سان بطرسبرغ الفيدرالي للأبحاث التابع للأكاديمية الروسية للعلوم (SPb FRC) في بيان لوكالة "سبوتنيك": "وصف باحثون من مركز سانت بطرسبرغ الفيدرالي للأبحاث التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، بالتعاون مع علماء من معهد أبحاث القطب الشمالي والقطب الجنوبي، معلما جغرافيا جديدا في غرب القارة القطبية الجنوبية، وهو واحة تقع عند رأس بيركس".

وتابع: "أظهرت دراسة شاملة لثمانية عشر بحيرة لم يسبق استكشافها في المنطقة أن هذه الواحة تشكل تكوينا مستقرا ومتكاملا على سطح الأرض".

وأوضحت الدراسة أن الواحة تغطي جبال ووديان، ويبلغ متوسط ​​درجة حرارة الهواء السنوية فيها نحو 12 درجة مئوية تحت الصفر، وتغطي المنطقة الخالية من الجليد نحو 2.2 كيلومتر مربع. وتضم الواحة حيوانات متنوعة، منها طيور البطريق والفقمات وطيور النوء القطبية الجنوبية، بالإضافة إلى أنواع أخرى من الطيور.

وقال أرتيم لابينكوف، الباحث الشاب في مركز سان بطرسبرغ الفيدرالي للأبحاث التابع للأكاديمية الروسية للعلوم: "في الماضي، كانت هذه الواحة تُعتبر نوناتاك، أي صخرة عادية بارزة من نهر جليدي. أما الآن، وبعد أن وصفنا بدقة عددا كبيرا من البحيرات ذات الظروف المتفاوتة، أصبح من الممكن تصنيفها رسميا كواحة".

وأكمل: "وبقرار من المجلس الأكاديمي لمعهد أبحاث القطب الجنوبي، تم إطلاق اسم المستكشف القطبي، أرنولد بودريتسكي، عليها، تكريما لإسهاماته في استكشاف المنطقة القطبية الجنوبية".
