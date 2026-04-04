https://sarabic.ae/20260404/علماء-روس-يكتشفون-منطقة-جغرافية-جديدة-في-القارة-القطبية-الجنوبية----1112285011.html
علماء روس يكتشفون منطقة جغرافية جديدة في القارة القطبية الجنوبية
أعلن علماء روس عن اكتشاف جغرافي جديد في القارة القطبية الجنوبية، حيث تم تحديد واحة على رأس بيركس، بعد دراسة شاملة لبحيرات لم يتم استكشافها سابقا.
مجتمع
روسيا
علوم
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/04/1112284852_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_a2aeb7d85e2d24d2f1eea3e8559314bc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/04/1112284852_173:0:2794:1966_1920x0_80_0_0_ddc777cd6de666df49f18b353b9c234f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
16:33 GMT 04.04.2026 (تم التحديث: 16:40 GMT 04.04.2026)
وقال المكتب الإعلامي لمركز سان بطرسبرغ الفيدرالي للأبحاث التابع للأكاديمية الروسية للعلوم (SPb FRC) في بيان لوكالة "سبوتنيك": "وصف باحثون من مركز سانت بطرسبرغ الفيدرالي للأبحاث التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، بالتعاون مع علماء من معهد أبحاث القطب الشمالي والقطب الجنوبي، معلما جغرافيا جديدا في غرب القارة القطبية الجنوبية، وهو واحة تقع عند رأس بيركس".
وتابع: "أظهرت دراسة شاملة لثمانية عشر بحيرة لم يسبق استكشافها في المنطقة أن هذه الواحة تشكل تكوينا مستقرا ومتكاملا على سطح الأرض".
وأوضحت الدراسة أن الواحة تغطي جبال ووديان، ويبلغ متوسط درجة حرارة الهواء السنوية فيها نحو 12 درجة مئوية تحت الصفر، وتغطي المنطقة الخالية من الجليد نحو 2.2 كيلومتر مربع. وتضم الواحة حيوانات متنوعة، منها طيور البطريق والفقمات وطيور النوء القطبية الجنوبية
، بالإضافة إلى أنواع أخرى من الطيور.
وقال أرتيم لابينكوف، الباحث الشاب في مركز سان بطرسبرغ الفيدرالي للأبحاث التابع للأكاديمية الروسية للعلوم: "في الماضي، كانت هذه الواحة تُعتبر نوناتاك، أي صخرة عادية بارزة من نهر جليدي. أما الآن، وبعد أن وصفنا بدقة عددا كبيرا من البحيرات ذات الظروف المتفاوتة، أصبح من الممكن تصنيفها رسميا كواحة".
وأكمل: "وبقرار من المجلس الأكاديمي لمعهد أبحاث القطب الجنوبي، تم إطلاق اسم المستكشف القطبي، أرنولد بودريتسكي، عليها، تكريما لإسهاماته في استكشاف المنطقة القطبية الجنوبية".