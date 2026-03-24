روسيا تعمل على بناء محطة بحثية في القطب الجنوبي
سبوتنيك عربي
يعتزم مجموعة من العلماء الروس البدء بأبحاثهم في جزيرة سمولينسك في القارة القطبية الجنوبية، في يناير/كانون الثاني 2027. 24.03.2026, سبوتنيك عربي
https://sarabic.ae/20260324/علماء-روس-يطورون-لقاحين-جديدين-ضد-السل-1111871976.html
وكان المستكشف فيودور كونيوخوف، والذي قد عاد من القارة القطبية الجنوبية، حيث أمضى 111 يومًا في محطة موسمية منفردة لدراسة تأثير الجزيئات البلاستيكية الدقيقة على القارة، التقى المستكشف بالصحفيين والروس المقيمين في الأرجنتين في السفارة الروسية.
قال كونيوخوف: "نريد إنشاء محطة قطبية ليتمكن الباحثون الشباب - الجيولوجيون، وعلماء الأنثروبولوجيا، وعلماء الأحياء - من العمل فيها".
أوضح أوسكار كونيوخوف، مدير مقر البعثة، أن هذا المشروع سيكون شراكة بين القطاعين العام والخاص، وسيتم تركيب وحدتين سكنيتين مستقلتين مزودتين بالكهرباء وألواح الطاقة الشمسية ومطبخ في جزيرة سمولينسك.
وقال أوسكار: "سيتم تسليم الوحدات في ديسمبر 2026، وسيتمكن العلماء من الانتقال إليها في يناير 2027".
وقد اختار فيودور كونيوخوف، الذي أمضى قرابة أربعة أشهر في الجزيرة، موقعًا مناسبًا محميًا من الرياح القوية للمحطة المستقبلية.
ومن المتوقع أن يبقى العلماء في سمولينسك لمدة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع، ثم يعودون إلى قاعدة بيلينغسهاوزن، حيث سيحل محلهم متخصصون آخرون.