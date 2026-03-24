علماء روس يطورون لقاحين جديدين ضد السل
سبوتنيك عربي
2026-03-24T12:37+0000
https://sarabic.ae/20260322/علماء-روس-يتمكنون-من-ترويض-البكتيريا-للقيام-بأعمال-نافعة-1111791696.html
أعلنت طبيبة زائرة كبيرة متخصصة في مرض السل لدى وزارة الصحة الروسية، إيرينا فاسيلييفا، اليوم الثلاثاء، أنه يجري تطوير لقاحين جديدين ضد السل في روسيا، ويخضعان الآن لمراحل مختلفة من التجارب السريرية.
وقالت فاسيلييفا خلال مؤتمر صحفي في موسكو: "لدينا لقاح ضد السل، وهو يحمي من الأشكال الشديدة من السل، ولكنه لا يحمي تماما من المرض. لتعزيز تأثير هذا اللقاح، يطور مركزانا العلميان الرائدان، مركز غامالي ومعهد سمورودينتسيف للإنفلونزا، لقاحات معززة جديدة ويجري دراستها الآن في مراحل مختلفة من البحوث السريرية".
ووفقا لعرض فاسيليفا، فإن المرحلة الثالثة من الدراسات السريرية للقاح "GamTBvac" الوقائي جارية الآن وتم الانتهاء من الدراسات قبل السريرية للقاح "GamLTBvac" العلاجي. وتم تطوير هذين اللقاحين عن طريق الحقن في المركز الوطني للبحوث لعلم الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة "غامالي".
يقوم معهد أبحاث الأنفلونزا "سمورودينتسيف" أيضا بتطوير لقاح ناقل ضد السل. والآن تم الانتهاء من مرحلة "IIB" من التجارب السريرية، وسيتم إعطاء هذه اللقاحات عن طريق الأنف.