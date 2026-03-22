علماء روس يتمكنون من "ترويض" البكتيريا للقيام بأعمال نافعة

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مرايا العلوم
هل تترك حرب إيران الشرق الأوسط بدون انترنت، ومسدس الجينات ثورة تقنية في عالم الهندسة الوراثية
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
الحرب على إيران وتأثيراتها على واقع العمالة الوافدة في دول الخليج
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
10:33 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:41 GMT
19 د
خطوط التماس
منطقتا العرقوب والبقاع الغربي خلال الحرب الاهلية في لبنان والاجتياح الإسرائيلي في العام 1982
14:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
15:03 GMT
8 د
من الملعب
أزمة نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 بين السنغال والمغرب.. وأهداف لا تتوقف في ليالي أبطال أوروبا!
15:11 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
15:41 GMT
19 د
نبض افريقيا
قمة ثلاثية في جيبوتي مع إثيوبيا والصومال تعزز التفاهمات بشأن ملفات التوتر
16:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:45 GMT
15 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
17:00 GMT
8 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
17:02 GMT
6 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
17:08 GMT
30 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
17:38 GMT
23 د
عالم سبوتنيك
وسط تحذيرات إيرانية، ترامب يدرس السيطرة على جزيرة خارك لإجبار إيران على فتح مضيق هرمز
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تتضرر العلاقات الأمريكية الأوروبية بعد هجوم ترامب على حلفاؤه في الناتو
19:00 GMT
30 د
صدى الحياة
القيمة الرمزية للنوروز والفرق بين طقوس النار في الثقافات
19:31 GMT
28 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
09:28 GMT
32 د
صدى الحياة
القيمة الرمزية للنوروز والفرق بين طقوس النار في الثقافات
10:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
من فلسطين إلى الأوسكار: رحلة فيلم "صوت هند رجب" ورسائله الإنساني
10:31 GMT
10 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:42 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
10:54 GMT
6 د
خطوط التماس
منطقتا العرقوب والبقاع الغربي خلال الحرب الاهلية في لبنان والاجتياح الإسرائيلي في العام 1982
14:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
14:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
15:00 GMT
21 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
15:21 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
15:50 GMT
11 د
مساحة حرة
الحرب على إيران وتأثيراتها على واقع العمالة الوافدة في دول الخليج
16:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:30 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
16:50 GMT
9 د
ملفات ساخنة
هل تتضرر العلاقات الأمريكية الأوروبية بعد هجوم ترامب على حلفاؤه في الناتو
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
17:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
17:43 GMT
16 د
عالم سبوتنيك
أمريكا تدرس إنهاء عملياتها ضد إيران.. القوات الإيرانية تستهدف ديمونا وعراد
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
مواجهة كبرى؟ خبير يكشف متى ستتدخل روسيا لحماية إيران
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
علماء روس يتمكنون من "ترويض" البكتيريا للقيام بأعمال نافعة
يقود باحثون روس جهودا رائدة في ابتكار طرق "لترويض" الكائنات الدقيقة "البكتيريا"، مستخدمين إياها لمكافحة الغبار في المدن، وترميم المنحوتات، وتعزيز مقاومة... 22.03.2026, سبوتنيك عربي
يقود باحثون روس جهودا رائدة في ابتكار طرق "لترويض" الكائنات الدقيقة "البكتيريا"، مستخدمين إياها لمكافحة الغبار في المدن، وترميم المنحوتات، وتعزيز مقاومة المحاصيل، وإنتاج مواد نانوية طبية، وصنع دعامات عظمية، ومكافحة مسببات الأمراض.

مكافحة الغبار في المدن والمناجم

طوّر علماء من جامعة نوفوسيبيرسك التقنية الحكومية مُثبّطا سائلا للغبار باستخدام ميكروبات التربة والبوليمرات الحيوية العضوية، وهو مثالي للطرق الحضرية ومواقع البناء ونقل الفحم.
يعمل هذا المُركّب على ربط جزيئات الغبار في طبقة رقيقة تحافظ عليها الميكروبات، تقاوم المطر والرياح والتجمد (من -40 درجة مئوية إلى +30 درجة مئوية)، وحتى رشّها بواسطة الطائرات المسيّرة، متفوقا بذلك على الماء العادي، كما أنه يعمل كسماد، حسب ما ورد في بوابة روسيا العلمية "ساينتيفيك.روسيا".
تشير آنا برونشينكو، قائدة المشروع، إلى أن المنتج غير سام، وأرخص بعشر مرات من المنتجات المستوردة، ومسجل لضمان السلامة، ويخضع حاليا لاختبارات على ملوثات أخرى مثل خلطات البناء.

مرممات منحوتات مجهرية

لأول مرة في روسيا، قام باحثون من جامعة جنوب الأورال الحكومية بترميم منحوتة تذكارية للحرب في بوروفسك باستخدام خرسانة ذاتية الترميم مشبعة ببكتيريا العصوية الرقيقة (Bacillus subtilis) ولاكتات الكالسيوم. تنتج هذه الميكروبات معادن تسد الشقوق الدقيقة أسرع بخمس مرات من الخرسانة العادية - بعد عشر دورات فقط من الترطيب والتجفيف - ما يعزز الكثافة ويمنع تسرب المياه.
تؤكد الاختبارات فوق الصوتية استمرار عملية التدعيم، مع إمكانية تطبيقها في الطرق وترميم المباني.

تعزيز المحاصيل ضد تملح التربة

ابتكر علماء الأحياء في جامعة الأورال الفيدرالية مبيدا حيويًا من بكتيريا جذور النباتات الملحية، المستخرجة من بحيرات سيبيريا المالحة.
اختار فريق أناستاسيا توغباييفا سلالات بكتيرية تُنتج هرمونات نباتية، ما يُحسّن امتصاص النيتروجين والفوسفات وتحمّل الملوحة في القمح والشعير، وبالتالي زيادة الكتلة الحيوية والمحاصيل في ظلّ ظروف الإجهاد الكبريتي، وتجري حاليًا تجارب ميدانية بدعم من المؤسسة الروسية للعلوم.
مصانع المواد النانوية البكتيرية

قام فريق بحثي، بتحليل سلالتي "Desulfovibrio sp. A2" و"Desulfosporosinus sp. OL" من النفايات الصناعية، حيث تُنتج هذه السلالات هياكل نانوية متوافقة حيويًا من الفيفيانايت والكبريت والفيريهيدريت.
تُناسب هذه الجسيمات القابلة للضبط المغناطيسي تطبيقات توصيل الأدوية الموجّه، والعلاج الحراري للأورام، واستخلاص الفوسفور من مياه الصرف الصحي لصناعة البطاريات والأسمدة، وهي طرق أرخص وأقل سمية من الطرق الكيميائية.

إعادة تدوير النفايات إلى هياكل عظمية

يستخدم مهندسو جامعة سيبيريا الفيدرالية البكتيريا لتحويل مخلفات الطعام، مثل زيت القلي وبقايا الأسماك، إلى بوليمرات حيوية من نوع بولي هيدروكسي ألكانوات تُستخدم في تصنيع هياكل عظمية مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.
تُطبع هذه الهياكل حسب الطلب بأشكال مسامية متنوعة (مثلثية، مربعة، سداسية)، وتُكلّف نصف تكلفة الواردات مع الحفاظ على نفس الجودة في حالات الكسور الشديدة، وتشمل الاستخدامات المستقبلية التغليف القابل للتحلل الحيوي.
البكتيريا في الدواجن

عزلت جامعة ألتاي الحكومية بكتيريا "Bacillus atrophaeus RCAM06423" من مخلفات الدجاج، والتي تُثبّط نمو الفطريات والميكروبات الممرضة، وتُنتج في الوقت نفسه إنزيمات هضم العلف.
تتميز هذه البكتيريا بحساسيتها للمضادات الحيوية ومقاومتها لدرجات الحرارة العالية، ما يُقلل من اعتماد المزارع على المضادات الحيوية، ويعزز الإنتاجية والسلامة.
تُجسّد هذه المشاريع تحوّل البكتيريا من كونها تهديدا إلى أدوات مُصممة خصيصا، حيث تمزج بين علم البيئة والتكنولوجيا الحيوية والصناعة لإيجاد حلول مستدامة.
