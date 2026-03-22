علماء روس يتمكنون من "ترويض" البكتيريا للقيام بأعمال نافعة

سبوتنيك عربي

يقود باحثون روس جهودا رائدة في ابتكار طرق "لترويض" الكائنات الدقيقة "البكتيريا"، مستخدمين إياها لمكافحة الغبار في المدن، وترميم المنحوتات، وتعزيز مقاومة... 22.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-22T19:44+0000

مكافحة الغبار في المدن والمناجم طوّر علماء من جامعة نوفوسيبيرسك التقنية الحكومية مُثبّطا سائلا للغبار باستخدام ميكروبات التربة والبوليمرات الحيوية العضوية، وهو مثالي للطرق الحضرية ومواقع البناء ونقل الفحم.يعمل هذا المُركّب على ربط جزيئات الغبار في طبقة رقيقة تحافظ عليها الميكروبات، تقاوم المطر والرياح والتجمد (من -40 درجة مئوية إلى +30 درجة مئوية)، وحتى رشّها بواسطة الطائرات المسيّرة، متفوقا بذلك على الماء العادي، كما أنه يعمل كسماد، حسب ما ورد في بوابة روسيا العلمية "ساينتيفيك.روسيا". تشير آنا برونشينكو، قائدة المشروع، إلى أن المنتج غير سام، وأرخص بعشر مرات من المنتجات المستوردة، ومسجل لضمان السلامة، ويخضع حاليا لاختبارات على ملوثات أخرى مثل خلطات البناء. مرممات منحوتات مجهرية لأول مرة في روسيا، قام باحثون من جامعة جنوب الأورال الحكومية بترميم منحوتة تذكارية للحرب في بوروفسك باستخدام خرسانة ذاتية الترميم مشبعة ببكتيريا العصوية الرقيقة (Bacillus subtilis) ولاكتات الكالسيوم. تنتج هذه الميكروبات معادن تسد الشقوق الدقيقة أسرع بخمس مرات من الخرسانة العادية - بعد عشر دورات فقط من الترطيب والتجفيف - ما يعزز الكثافة ويمنع تسرب المياه. تؤكد الاختبارات فوق الصوتية استمرار عملية التدعيم، مع إمكانية تطبيقها في الطرق وترميم المباني. تعزيز المحاصيل ضد تملح التربة ابتكر علماء الأحياء في جامعة الأورال الفيدرالية مبيدا حيويًا من بكتيريا جذور النباتات الملحية، المستخرجة من بحيرات سيبيريا المالحة.اختار فريق أناستاسيا توغباييفا سلالات بكتيرية تُنتج هرمونات نباتية، ما يُحسّن امتصاص النيتروجين والفوسفات وتحمّل الملوحة في القمح والشعير، وبالتالي زيادة الكتلة الحيوية والمحاصيل في ظلّ ظروف الإجهاد الكبريتي، وتجري حاليًا تجارب ميدانية بدعم من المؤسسة الروسية للعلوم. مصانع المواد النانوية البكتيرية قام فريق بحثي، بتحليل سلالتي "Desulfovibrio sp. A2" و"Desulfosporosinus sp. OL" من النفايات الصناعية، حيث تُنتج هذه السلالات هياكل نانوية متوافقة حيويًا من الفيفيانايت والكبريت والفيريهيدريت. تُناسب هذه الجسيمات القابلة للضبط المغناطيسي تطبيقات توصيل الأدوية الموجّه، والعلاج الحراري للأورام، واستخلاص الفوسفور من مياه الصرف الصحي لصناعة البطاريات والأسمدة، وهي طرق أرخص وأقل سمية من الطرق الكيميائية. إعادة تدوير النفايات إلى هياكل عظميةيستخدم مهندسو جامعة سيبيريا الفيدرالية البكتيريا لتحويل مخلفات الطعام، مثل زيت القلي وبقايا الأسماك، إلى بوليمرات حيوية من نوع بولي هيدروكسي ألكانوات تُستخدم في تصنيع هياكل عظمية مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد. تُطبع هذه الهياكل حسب الطلب بأشكال مسامية متنوعة (مثلثية، مربعة، سداسية)، وتُكلّف نصف تكلفة الواردات مع الحفاظ على نفس الجودة في حالات الكسور الشديدة، وتشمل الاستخدامات المستقبلية التغليف القابل للتحلل الحيوي. البكتيريا في الدواجن عزلت جامعة ألتاي الحكومية بكتيريا "Bacillus atrophaeus RCAM06423" من مخلفات الدجاج، والتي تُثبّط نمو الفطريات والميكروبات الممرضة، وتُنتج في الوقت نفسه إنزيمات هضم العلف. تتميز هذه البكتيريا بحساسيتها للمضادات الحيوية ومقاومتها لدرجات الحرارة العالية، ما يُقلل من اعتماد المزارع على المضادات الحيوية، ويعزز الإنتاجية والسلامة. تُجسّد هذه المشاريع تحوّل البكتيريا من كونها تهديدا إلى أدوات مُصممة خصيصا، حيث تمزج بين علم البيئة والتكنولوجيا الحيوية والصناعة لإيجاد حلول مستدامة.

https://sarabic.ae/20260321/روستيخ-تطور-فيروسات-ذكية-بديلة-للمضادات-الحيوية-في-الطب-والزراعة-1111766078.html

https://sarabic.ae/20260319/علماء-روس-يبتكرون-طريقة-فريدة-لتنقية-مياه-الشرب-بكلفة-منخفضة-1111671149.html

