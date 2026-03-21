"روستيخ" تطور "فيروسات ذكية" بديلة للمضادات الحيوية في الطب والزراعة
تُطوّر شركة "روستيخ" الحكومية الروسية استخدام العاثيات البكتيرية (bacteriophages)، وهي فيروسات تُدمّر البكتيريا الضارة بشكل انتقائي، كبديل للمضادات الحيوية. 21.03.2026, سبوتنيك عربي
تُطوّر شركة "روستيخ" الحكومية الروسية استخدام العاثيات البكتيرية (bacteriophages)، وهي فيروسات تُدمّر البكتيريا الضارة بشكل انتقائي، كبديل للمضادات الحيوية.
وتُنتج شركة "ميكروجين"، التابعة لمجموعة "ناتسيمبيو" التابعة "لروستيخ"، وهي المُنتِج الروسي الوحيد لهذه العلاجات، حاليًا 14 دواءً قائمًا على العاثيات البكتيرية لعلاج حالات مثل التهاب الجيوب الأنفية، والتهاب الأذن، والتهاب المثانة، والسالمونيلا.
وعلى عكس المضادات الحيوية، تتميز العاثيات البكتيرية باستهدافها الدقيق، حيث تقضي على سلالات بكتيرية مُحددة دون الإخلال بالميكروبات الطبيعية في الجسم، وتظل فعّالة حتى ضد العدوى المقاومة للمضادات الحيوية.
ويستكشف متخصصو ميكروجين حاليًا استخدامات غير طبية للعاثيات، بما في ذلك الزراعة وتربية الحيوانات.
ووفقًا لستيبان توروبوف، كبير المتخصصين في قسم العاثيات البكتيرية، يُمكن أن تُساعد العلاجات القائمة على العاثيات في منع تلف المنتجات الزراعية من خلال تطهير مرافق التخزين أو معالجة المحاصيل مباشرةً.
وفي مجال الثروة الحيوانية، يُمكن أن تُقلّل هذه العوامل من انتشار الأمراض المعدية بين الحيوانات والدواجن.