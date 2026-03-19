علماء روس يبتكرون طريقة فريدة لتنقية مياه الشرب بكلفة منخفضة

سبوتنيك عربي

طور فريق من العلماء من جامعة كاباردينو-بالكاريا الحكومية (KBSU) مادة جديدة لتنقية مياه الشرب من الفيروسات والبكتيريا ونواتجها، وعلى عكس الأغشية الأخرى، تتميز... 19.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-19T15:06+0000

مجتمع

علوم

روسيا

جامعات روسية

دراسات

تنقية

مياه

مياه عذبة

مياه شرب

فلترة المياه

تفقد مرشحات المياه فعاليتها بمرور الوقت نتيجة لتكون طبقة بكتيرية والتصاق الكائنات الدقيقة بالأغشية.وأوضح إيليا بوريسوف، الباحث الرئيسي في مركز المواد المتقدمة والتقنيات المضافة في الجامعة أن : "المعالجة بالبخار تُعد من أبسط الطرق وأرخصها وأكثرها ملاءمةً للبيئة لمكافحة هذا النوع من التلوث السطحي، لكن لا توجد حاليًا أغشية بوليمرية في السوق مقاومة لهذا النوع من المعالجة، إذ يتسبب بخار الماء عند درجات الحرارة العالية في تآكل مرشحات البوليمر. ولذلك، تُستخدم مكوناتها باهظة الثمن إما لمرة واحدة أو تُعالج بمواد كيميائية قوية". وتتطلب آلية الترشيح الفائق باستخدام الغشاء الجديد جهدا ضئيلا لتوليد الضغط في النظام (من 1 إلى 3 بار)، وتُعد هذه التقنية فعالة بشكل خاص في المناطق التي تفتقر إلى محطات معالجة صناعية كبيرة. ويعتزم فريق البحث تحديد العمر الافتراضي للمنتجات التي تستخدم الغشاء الجديد بدقة من خلال ترشيح المياه على المدى الطويل وبدورات متعددة. طريقة بسيطة لإزالة المواد البلاستيكية الدقيقة من المياه ومنع دخولها إلى جسمك

