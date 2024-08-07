طريقة بسيطة لإزالة المواد البلاستيكية الدقيقة من المياه ومنع دخولها إلى جسمك

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
On air
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أنقذوا أطفالكم... لماذا يريدون زرع ثقافة المثلية الجنسية؟
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
تونس الخضراء.... تراكم النفايات في شوارعها ينذر بكارثة بيئية
09:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
السينما والحكاية الفلسطينية
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
جسيمات غريبة من المادة المضادة لفيزياء غير معروفة!
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: وجود شويغو في إيران يعني أن موسكو تقف لجانب طهران
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
بعد الهجوم على عين الأسد هل بدأت إيران ردها على اغتيال هنية
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
علاقة هرمون الحب بضغط الدم ودائرة الخوف في الدماغ!
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
08:17 GMT
18 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
08:36 GMT
24 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا ينتظر الشرق الأوسط على وقع المواجهة بين إسرائيل وإيران ؟
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف تختبر تأثيرات النسبية لأينشتاين في الحياة الواقعية؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
12:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20240807/طريقة-بسيطة-لإزالة-المواد-البلاستيكية-الدقيقة-من-المياه-ومنع-دخولها-إلى-جسمك--1091496941.html
طريقة بسيطة لإزالة المواد البلاستيكية الدقيقة من المياه ومنع دخولها إلى جسمك
طريقة بسيطة لإزالة المواد البلاستيكية الدقيقة من المياه ومنع دخولها إلى جسمك
سبوتنيك عربي
كشفت مجموعة من الباحثين في جامعة غوانغزو الطبية، وجامعة جينان في الصين، عن طريقة بسيطة لإزالة المواد البلاستيكية الدقيقة من المياه. 07.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-07T08:46+0000
2024-08-07T08:46+0000
مجتمع
علوم
الصحة
مياه
مياه شرب
مياه عذبة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/07/1091497992_0:271:3071:1998_1920x0_80_0_0_3df382e633e0628a50e1a700be5ed772.jpg
قام فريق البحث بإجراء اختبارات على كل من الماء العذب ومياه الصنبور، بإضافة جزيئات بلاستيكية نانوية، وجزيئات بلاستيكية دقيقة، قبل غلي السائل ثم تصفية أي رواسب.كشفت التجربة، أنه تمت إزالة نحو 90 في المئة من الجزيئات البلاستيكية النانوية عن طريق عملية الغليان والتصفية، على الرغم من أن الفعالية تختلف بناءً على نوع الماء، لكن الفائدة الكبيرة هي أن معظم الناس يمكنهم القيام بذلك في المنزل.عن طريق غليان المياه، تم إزالة كمية كبيرة من الملوثات العضوية الثابتة من عينات مياه الصنبور، والتي تشكل بشكل طبيعي تراكمًا من الترسبات الجيرية ( كربونات الكالسيوم). وعادة ما تُرى هذه الترسبات داخل غلايات المطبخ.حتى في المياه العذبة، حيث يتم إذابة كمية أقل من كربونات الكالسيوم، تم انتزاع ما يقرب من ربع الملوثات العضوية الثابتة من الماء عن تسخينه. ويضيف الباحثون أنه يمكن بعد ذلك إزالة أي قطع من البلاستيك أو الرواسب، من خلال مصفاة صغيرة كمصفاة الشاي.ويكتب الباحثون: "يبدو أن شرب الماء المغلي هو استراتيجية طويلة الأجل قابلة للتطبيق للحد من التعرض العالمي لجزيئات البلاستيك النانوية. ومع ذلك، يُنظر إلى شرب الماء المغلي غالبًا على أنه تقليد محلي ويسود فقط في مناطق قليلة".في حين أنه لا يزال من غير المؤكد مدى الضرر الذي يلحقه هذا البلاستيك بأجسامنا، لكن تم ربط البلاستيك بالفعل بالتغيرات في ميكروبيوم الأمعاء ومقاومة الجسم للمضادات الحيوية.وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، فإننا نحتاج إلى المزيد من الأبحاث حول كيفية قدرة الماء المغلي على إزالة المواد الاصطناعية عن أجسامنا، وربما مواجهة بعض التأثيرات المزعجة للجسيمات البلاستيكية الدقيقة التي تظهر."لا تحتاج لصيانة"... علماء عرب يطورون جهازا ثوريا يستخرج الماء من الهواء دراسة: كوكب الأرض يبطئ دورانه واليوم يزداد طولا بسبب "المياه"
https://sarabic.ae/20240731/علماء-روس-يبتكرون-مادة-معززة-بـالكائنات-الدقيقة-لتنقية-المياه-1091289097.html
https://sarabic.ae/20240729/المشروبات-الغازية-الدايت-أخطر-على-صحتك-تعرف-على-الأسباب-1091210657.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/07/1091497992_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_5d9a34a4bfc99cfac8477549e1032020.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم, الصحة, مياه, مياه شرب, مياه عذبة
علوم, الصحة, مياه, مياه شرب, مياه عذبة

طريقة بسيطة لإزالة المواد البلاستيكية الدقيقة من المياه ومنع دخولها إلى جسمك

08:46 GMT 07.08.2024
© Photo / unsplash/ Ioann-Mark Kuznietsov مياه مغلية
مياه مغلية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2024
© Photo / unsplash/ Ioann-Mark Kuznietsov
تابعنا عبر
كشفت مجموعة من الباحثين في جامعة غوانغزو الطبية، وجامعة جينان في الصين، عن طريقة بسيطة لإزالة المواد البلاستيكية الدقيقة من المياه.
قام فريق البحث بإجراء اختبارات على كل من الماء العذب ومياه الصنبور، بإضافة جزيئات بلاستيكية نانوية، وجزيئات بلاستيكية دقيقة، قبل غلي السائل ثم تصفية أي رواسب.
كشفت التجربة، أنه تمت إزالة نحو 90 في المئة من الجزيئات البلاستيكية النانوية عن طريق عملية الغليان والتصفية، على الرغم من أن الفعالية تختلف بناءً على نوع الماء، لكن الفائدة الكبيرة هي أن معظم الناس يمكنهم القيام بذلك في المنزل.

كتب الباحثون في ورقتهم البحثية: "إن استراتيجية الماء المغلي البسيطة هذه يمكنها "تطهير" مياه الصنبور المنزلية من الملوثات العضوية الثابتة ولديها القدرة على التخفيف من تناول البشر للملوثات العضوية الثابتة من خلال استهلاك المياه".

قطرة ماء - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2024
مجتمع
علماء روس يبتكرون مادة معززة بـ"الكائنات الدقيقة" لتنقية المياه
31 يوليو, 14:06 GMT
عن طريق غليان المياه، تم إزالة كمية كبيرة من الملوثات العضوية الثابتة من عينات مياه الصنبور، والتي تشكل بشكل طبيعي تراكمًا من الترسبات الجيرية ( كربونات الكالسيوم). وعادة ما تُرى هذه الترسبات داخل غلايات المطبخ.
حتى في المياه العذبة، حيث يتم إذابة كمية أقل من كربونات الكالسيوم، تم انتزاع ما يقرب من ربع الملوثات العضوية الثابتة من الماء عن تسخينه. ويضيف الباحثون أنه يمكن بعد ذلك إزالة أي قطع من البلاستيك أو الرواسب، من خلال مصفاة صغيرة كمصفاة الشاي.
مياه غازية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2024
مجتمع
المشروبات الغازية "الدايت" أخطر على صحتك... تعرف على الأسباب
29 يوليو, 07:29 GMT
ويكتب الباحثون: "يبدو أن شرب الماء المغلي هو استراتيجية طويلة الأجل قابلة للتطبيق للحد من التعرض العالمي لجزيئات البلاستيك النانوية. ومع ذلك، يُنظر إلى شرب الماء المغلي غالبًا على أنه تقليد محلي ويسود فقط في مناطق قليلة".
في حين أنه لا يزال من غير المؤكد مدى الضرر الذي يلحقه هذا البلاستيك بأجسامنا، لكن تم ربط البلاستيك بالفعل بالتغيرات في ميكروبيوم الأمعاء ومقاومة الجسم للمضادات الحيوية.
وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، فإننا نحتاج إلى المزيد من الأبحاث حول كيفية قدرة الماء المغلي على إزالة المواد الاصطناعية عن أجسامنا، وربما مواجهة بعض التأثيرات المزعجة للجسيمات البلاستيكية الدقيقة التي تظهر.
"لا تحتاج لصيانة"... علماء عرب يطورون جهازا ثوريا يستخرج الماء من الهواء
دراسة: كوكب الأرض يبطئ دورانه واليوم يزداد طولا بسبب "المياه"
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Новоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:44 GMTЮг Израиля недалеко от границы с сектором Газа, после авиаударов Израиля - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. قتلى وجرحى جراء الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة في غزةأمس, 21:05 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала