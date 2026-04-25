https://sarabic.ae/20260425/نظام-كوكبي-غامض-يربك-العلماء-سلوك-غير-مسبوق-في-الفضاء-1112882343.html

نظام كوكبي غامض يربك العلماء... سلوك غير مسبوق في الفضاء

سبوتنيك عربي

أثار اكتشاف نظام كوكبي نادر حالة من الدهشة في الأوساط العلمية، بعد رصده عبر مركبة TESS التابعة لوكالة "ناسا"، إلى جانب مشروع ASTEP في القارة القطبية الجنوبية. 25.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-25T18:55+0000

علوم

الولايات المتحدة الأمريكية

ناسا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/06/1101381311_0:367:2080:1537_1920x0_80_0_0_3210631e04ff83b25b4b275f132b68e4.jpg

ويتمثل العنصر الأكثر إثارة في هذا النظام، الذي يدور حول النجم TOI-201، في التغير السريع لمدارات كواكبه، وهو سلوك تمكن العلماء من رصده في الزمن الحقيقي، في ظاهرة لم تُسجل من قبل، بحسب ما أورده موقع "سبيس. كوم". ويقع النظام على بعد نحو 370 سنة ضوئية من الأرض، فيما يتميز نجمه بكتلة وقطر يفوقان الشمس بنحو 1.3 مرة.تباين لافت بين الكواكبيضم النظام ثلاثة كواكب مختلفة بشكل كبير في خصائصها؛ أولها كوكب صخري فائق الكتلة يصنف ضمن فئة Super-Earth، تعادل كتلته ستة أضعاف الأرض ويدور حول نجمه خلال 5.8 أيام فقط. ويأتي الكوكب الثالث كعملاق غازي ضخم تصل كتلته إلى 16 ضعف كتلة المشتري، وتستغرق سنته نحو 7.9 سنوات أرضية.تفاعلات جاذبية غير اعتياديةوأشار باحثون من جامعة برمنغهام إلى أن هذا النظام يخالف الأنماط المعتادة، حيث لا تتشابه مدارات كواكبه، بل تتفاعل فيما بينها بشكل ديناميكي واضح. ورغم أن تغير المدارات ظاهرة معروفة، فإنها عادة ما تحدث على مدى ملايين السنين، بينما ترصد هنا خلال فترات زمنية قصيرة نسبيًا.ويشير العلماء إلى أن هذه التفاعلات قد تؤدي، خلال نحو 200 عام، إلى توقف اصطفاف الكواكب أمام نجمها.كل كوكب يسلك مسارًا مختلفًاوقال تريستان غييو، من مرصد كوت دازور، إن الكواكب في هذا النظام لا تتحرك في مستويات متقاربة كما هو الحال في النظام الشمسي، بل يتبع كل كوكب مسارًا مختلفًا، ما يشير إلى وجود عملية إعادة تنظيم مدارية نشطة.وقد رصدت مهمة TESS عبورًا نادرًا للكوكب الخارجي، فيما سجلت التلسكوبات الأرضية تأثير جاذبيته على النجم.كما لاحظ العلماء تأخرًا غير معتاد في عبور الكوكب TOI-201b، حيث بدأ العبور متأخرًا بنحو نصف ساعة عن التوقيت المتوقع، ما اعتُبر مؤشرًا مهمًا على قوة التفاعلات الجاذبية داخل النظام.ويؤكد الباحثون أن هذا الاكتشاف لم يكن ليتحقق لولا التلسكوبات الموجودة في القارة القطبية الجنوبية، التي توفر ظروف رصد استثنائية، ما يفتح آفاقًا جديدة لفهم تطور الأنظمة الكوكبية المشابهة لنظامنا الشمسي.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

