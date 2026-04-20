روسكوسموس: مركبة الشحن "بروغريس 32" تنفصل عن محطة الفضاء الدولية
سبوتنيك عربي
أعلنت مؤسسة "روسكوسموس"، اليوم الثلاثاء، أن مركبة الشحن "بروغريس إم.إس-32" انفصلت عن وحدة "زفيزدا" التابعة للجزء الروسي من محطة الفضاء الدولية، بعد إقامة استمرت لنصف عام في الفضاء.
2026-04-20T13:30+0000
https://sarabic.ae/20250705/المركبة-الروسية-بروغريس-إم-إس-31-ترسو-بنجاح-على-محطة-الفضاء-الدولية-1102394037.html
13:30 GMT 20.04.2026 (تم التحديث: 00:06 GMT 21.04.2026)
أعلنت مؤسسة "روسكوسموس"، اليوم الثلاثاء، أن مركبة الشحن "بروغريس إم.إس-32" انفصلت عن وحدة "زفيزدا" التابعة للجزء الروسي من محطة الفضاء الدولية، بعد إقامة استمرت لنصف عام في الفضاء.
وجاء في بيان نشرته "روسكوسموس" عبر قناتها على تطبيق "تلغرام": "انفصلت مركبة الشحن عن وحدة زفيزدا
التابعة للجزء الروسي من محطة الفضاء الدولية".
وأفادت المؤسسة الحكومية بأنه سيتم تشغيل نظام دفع المركبة لعملية الكبح عند الساعة 04:11 بتوقيت موسكو، مما سيعطيها الدفعة اللازمة للخروج من المدار، وبعد ذلك ستدخل "بروغريس إم.إس-32" الطبقات الكثيفة من الغلاف الجوي حيث ستتفكك.
وأشارت إلى أن البيانات الصادرة عن مركز التحكم في الرحلات التابع لمعهد "تسنيماش" تفيد بأن العناصر غير المحترقة من هيكل المركبة ستسقط في منطقة غير ملاحية في الجزء الجنوبي من المحيط الهادئ.
في 22 مارس/ آذار تمكّن رائد الفضاء الروسي سيرغي كود سفيرشكوف من إتمام عملية إرساء مركبة الشحن "بروغريس إم إس-33" بمحطة الفضاء الدولية بشكل يدوي، حيث قام من على متن المحطة، بالتحكم عن بعد بالمركبة التي تعطل هوائي نظام الالتحام الخاص بها
وبحسب ما أفاد به مراسل وكالة "سبوتنيك"، من مركز التحكم في الرحلات، فإن إحدى هوائيات نظام الالتحام الآلي "كورْس" لم تفتح، ما استدعى التحول إلى وضع التحكم اليدوي عن بعد (التلي-أوبيراتوري)، حيث قام رائد الفضاء بتوجيه المركبة من داخل المحطة.