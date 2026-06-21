https://sarabic.ae/20260621/دراسة-تكشف-عن-ساعات-بيولوجية-مرتبطة-بعوامل-خفية-تسرع-الشيخوخة-1114564155.html
دراسة تكشف عن "ساعات بيولوجية" مرتبطة بعوامل خفية تسرع الشيخوخة
دراسة تكشف عن "ساعات بيولوجية" مرتبطة بعوامل خفية تسرع الشيخوخة
سبوتنيك عربي
توصل باحثون إلى نتائج جديدة تشير إلى أن سرعة الشيخوخة لا ترتبط بالعمر الزمني فقط، بل تتأثر بمجموعة من العوامل البيولوجية والسلوكية التي يمكن رصدها عبر ما يُعرف... 21.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-21T13:51+0000
2026-06-21T13:51+0000
2026-06-21T13:51+0000
مجتمع
علوم
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وأظهرت الدراسات، التي نقلتها مجلة "ساينس أليرت"، أن اضطراب الإيقاع اليومي للجسم، وعدم انتظام فترات النوم والنشاط، يرتبطان بتسارع الشيخوخة البيولوجية.كما تبين أن الأشخاص الذين يتمتعون بروتين يومي أكثر استقرارًا وانتظامًا يبدون مؤشرات أبطأ للتقدم في العمر مقارنة بغيرهم.في المقابل، يمكن للعادات الصحية، بما في ذلك ممارسة الرياضة بانتظام والنوم الجيد وإدارة التوتر، أن تسهم في إبطاء هذه العملية.ويرى العلماء أن تطوير الساعات البيولوجية يفتح آفاقًا جديدة لفهم آليات الشيخوخة والأمراض المرتبطة بها، إذ تسمح هذه التقنيات بتحديد العوامل الخفية التي تؤثر في صحة الإنسان على المدى الطويل، وقد تساعد مستقبلاً في تصميم استراتيجيات أكثر دقة لإطالة سنوات الحياة الصحية وتحسين جودة العمر. للمرة الأولى.. علماء يرصدون سحبا ملحية في الغلاف الجوي لكوكب عملاق خارج المجموعة الشمسية
https://sarabic.ae/20260620/لغز-الوعي-خارج-البشر-هل-يمكن-أن-توجد-عقول-واعية-بأجسام-لا-تشبهنا؟-1114539424.html
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علوم
دراسة تكشف عن "ساعات بيولوجية" مرتبطة بعوامل خفية تسرع الشيخوخة
توصل باحثون إلى نتائج جديدة تشير إلى أن سرعة الشيخوخة لا ترتبط بالعمر الزمني فقط، بل تتأثر بمجموعة من العوامل البيولوجية والسلوكية التي يمكن رصدها عبر ما يُعرف بـ"الساعات البيولوجية"، وهي أدوات علمية تقيس العمر الحقيقي للجسم استنادًا إلى مؤشرات جزيئية وخلوية.
وأظهرت الدراسات، التي نقلتها مجلة "ساينس أليرت
"، أن اضطراب الإيقاع اليومي للجسم، وعدم انتظام فترات النوم والنشاط، يرتبطان بتسارع الشيخوخة البيولوجية.
كما تبين أن الأشخاص الذين يتمتعون بروتين يومي أكثر استقرارًا وانتظامًا يبدون مؤشرات أبطأ للتقدم في العمر مقارنة بغيرهم.
كما كشفت الأبحاث أن عوامل مثل قلة النشاط البدني، والتدخين، والإفراط في تناول الكحول، وسوء التغذية، والضغوط النفسية المزمنة تؤدي إلى زيادة العمر البيولوجي للجسم، حتى وإن لم يتقدم العمر الزمني بالوتيرة نفسها.
في المقابل، يمكن للعادات الصحية، بما في ذلك ممارسة الرياضة بانتظام والنوم الجيد وإدارة التوتر، أن تسهم في إبطاء هذه العملية.
ويرى العلماء أن تطوير الساعات البيولوجية يفتح آفاقًا جديدة لفهم آليات الشيخوخة والأمراض المرتبطة بها، إذ تسمح هذه التقنيات بتحديد العوامل الخفية التي تؤثر في صحة الإنسان على المدى الطويل، وقد تساعد مستقبلاً في تصميم استراتيجيات أكثر دقة لإطالة سنوات الحياة الصحية وتحسين جودة العمر.