باحث في الشأن الإقليمي: الضغط العسكري الأمريكي على إيران يهدف لإعادة تغيير بعض بنود مذكرة التفاهم

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الحدث من سبوتنيك
إنفانتينو... كيف سيتعامل مع مطالب استقالته من رئاسة الـ "فيفا"؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
أوروبا بين حرب إيران وصدمة الصين... وفرنسا هل تُصلح القطاع المصرفي السوري؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
الخميس، الساعة 12:00 بتوقيت موسكو
09:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
تشكيل لجنة تحقيق دولية عاجلة في الانتهاكات المرتكبة بمدينة الأبيّض، واتصال أممي بحميدتي
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
12:33 GMT
14 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
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مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:35 GMT
12 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
حصاد الأسبوع
خبير: نخشى من الانزلاق إلى مواجهة شاملة في المنطقة العربية
17:00 GMT
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ملفات ساخنة
مفاعل الضبعة النووي أبرز صورها الشراكة المصرية الروسية
18:00 GMT
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صدى الحياة
هل تحولت الأسمدة إلى "نفط المستقبل" في معادلة الأمن الغذائي العالمي؟
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30 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
00:30 GMT
59 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
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مساحة حرة
الأفلام الوثائقية.. حفظٌ لذاكرة الشعوب وتوثيقٌ لقضاياها
08:30 GMT
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من الملعب
بعد وداع كأس العالم.. إشادة بالأداء المصري وانتقادات للتحكيم ودعوات للبناء على الإنجاز
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موزاييك
ثورة في علم الحفريات.. مصر توثق أول وجود للزواحف الطائرة قبل 95 مليون عام
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ملفات ساخنة
مفاعل الضبعة النووي أبرز صورها الشراكة المصرية الروسية
16:03 GMT
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مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
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عالم سبوتنيك
ترامب: إيران تواصلت مع ادارته وتريد إبرام اتفاق، الائتلاف الحاكم في إسرائيل مهدد بفقدان السلطة لصالح حزب "يشار"
17:00 GMT
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تيارات السحب... "قاتل صامت" يهدد المصطافين على الشواطئ المصرية
18:00 GMT
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https://sarabic.ae/20260710/باحث-في-الشأن-الإقليمي-الضغط-العسكري-الأمريكي-على-إيران-يهدف-لإعادة-تغيير-بعض-بنود-مذكرة-التفاهم-1115097911.html
باحث في الشأن الإقليمي: الضغط العسكري الأمريكي على إيران يهدف لإعادة تغيير بعض بنود مذكرة التفاهم
باحث في الشأن الإقليمي: الضغط العسكري الأمريكي على إيران يهدف لإعادة تغيير بعض بنود مذكرة التفاهم
سبوتنيك عربي
قال الباحث في الشأن الإقليمي من القدس، الدكتور فراس ياغي: إن "الحديث عن جهود دبلوماسية في الشرق الأوسط، هدفها وضع حد للتصعيد القائم بين إيران والولايات... 10.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-10T12:28+0000
2026-07-10T12:28+0000
حصري
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الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إسرائيل اليوم
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وأضاف ياغي، في حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "الدخول في معركة جديدة ليست في صالح دول الإقليم ولن تحقق النتائج التي يريدها الأمريكي، خاصة وأن الإيراني مصمم على مفهوم الالتزام مقابل الالتزام، وأنه صاحب الترتيبات في مضيق "هرمز"، بحسب البند الخامس في مذكرة التفاهم، لكن يبدو أن الأمريكي يريد فرض أمر واقع في المضيق".واستبعد ضيف "سبوتنيك"، بدء حرب أمريكية شاملة على إيران، لكن الضغط العسكري يهدف لإعادة تغيير بعض بنود مذكرة التفاهم، هما: مضيق "هرمز" ومنع إيران من امتلاك السلاح النووي، وبالتالي تريد مفاوضات تؤدي إلى إخراج اليورانيوم المخصب إلى وقف التخصيب، للقول إن الولايات المتحدة انتصرت في حربها على إيران، ولكن هذا لن يحصل".وأوضح ياغي، أن "التغيير الجيوسياسي داخل المنطقة لم يحدث حتى الآن بشكل واضح، ولا يزال هناك مخاض وصراع في هذه المسألة سوف تتحدد نتائجها بعد الاتفاق نهائيًا ما بين الأمريكي والإيراني، كما أن الدول العربية لا يوجد لديها مشروع قادر على مواجهة المشروع الإسرائيلي، وأي مشاريع أخرى في المنطقة، لكن أهمية تحرك هذه الدول في دور الوساطة لتفادي أي معركة قادمة قد تؤدي إلى تكبيدها خسائر كبيرة إن كان في الكويت والبحرين وقطر والإمارات والسعودية".وختم بالقول: إن "التشييع المهيب للمرشد الخامنئي، رسالة واضحة للأمريكي الذي كان يعتقد أن بإمكانه إسقاط النظام، كما أن الدول العظمى رأت أن هذا التشييع وهذه الشعارات التي ترفعها إيران، مؤشر إلى جاهزيتها لمواجهة الأمريكي حتى النهاية".وكانت وسائل إعلام إيرانية قد ذكرت، ليلة الخميس، أن دوي انفجارات سُمع في بوشهر وكونارك وتشوغاداك. وتزامن ذلك مع ما نقلته قناة "نيوز نيشن" عن مسؤول أمريكي، بأن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالسعي نحو تحقيق تسوية مع إيران.يُذكر أنه في ليلة الأربعاء الماضي، شنت القوات الأمريكية سلسلة من الضربات العنيفة على إيران، وأفادت القوات الإيرانية بتوجيه ضربات انتقامية إلى قواعد أمريكية في البحرين والكويت، بينما اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة إنهاء الأعمال العدائية.
https://sarabic.ae/20260710/إعلام-إسرائيل-تبلغ-واشنطن-بمعلومات-استخباراتية-حول-تخطيط-إيران-لاغتيال-ترامب-1115091894.html
https://sarabic.ae/20260710/الولايات-المتحدة-تلوح-باستئناف-الضربات-على-إيران-وسط-قائمة-أهداف-جاهزة-1115090769.html
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حصري, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم
حصري, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم

باحث في الشأن الإقليمي: الضغط العسكري الأمريكي على إيران يهدف لإعادة تغيير بعض بنود مذكرة التفاهم

12:28 GMT 10.07.2026
© AP Photo / Nathan Howard اجتماع ثلاثي بين طهران وواشنطن والدوحة في سويسرا
اجتماع ثلاثي بين طهران وواشنطن والدوحة في سويسرا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2026
© AP Photo / Nathan Howard
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حصري
قال الباحث في الشأن الإقليمي من القدس، الدكتور فراس ياغي: إن "الحديث عن جهود دبلوماسية في الشرق الأوسط، هدفها وضع حد للتصعيد القائم بين إيران والولايات المتحدة، من خلال ضغط الوسطاء للتهدئة، حتى لا ينفجر الوضع من جديد".
وأضاف ياغي، في حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "الدخول في معركة جديدة ليست في صالح دول الإقليم ولن تحقق النتائج التي يريدها الأمريكي، خاصة وأن الإيراني مصمم على مفهوم الالتزام مقابل الالتزام، وأنه صاحب الترتيبات في مضيق "هرمز"، بحسب البند الخامس في مذكرة التفاهم، لكن يبدو أن الأمريكي يريد فرض أمر واقع في المضيق".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2026
إعلام: إسرائيل تبلغ واشنطن بمعلومات استخباراتية حول تخطيط إيران لاغتيال ترامب
08:24 GMT
واستبعد ضيف "سبوتنيك"، بدء حرب أمريكية شاملة على إيران، لكن الضغط العسكري يهدف لإعادة تغيير بعض بنود مذكرة التفاهم، هما: مضيق "هرمز" ومنع إيران من امتلاك السلاح النووي، وبالتالي تريد مفاوضات تؤدي إلى إخراج اليورانيوم المخصب إلى وقف التخصيب، للقول إن الولايات المتحدة انتصرت في حربها على إيران، ولكن هذا لن يحصل".

وتابع: "صحيح أن المسألة حتى الآن أمريكية خالصة، ولكن الإسرائيلي ينتظر الضوء الأخضر من الولايات المتحدة ليقوم بالهجوم بشكل منفرد، حتى على الداخل الإيراني، فالاتفاق ينعكس سلبًا على إسرائيل في مسألتين، الأولى تتعلق بوقف إطلاق النار في لبنان الذي فرض عليها، والثانية بمسألة الدور الإيراني على مستوى الإقليم، لأنه برأيها أن المذكرة حولت إيران إلى دولة إقليمية كبرى، وبالتالي إسرائيل تحرض الأمريكي باتجاه استئناف الحرب على طهران".

وأوضح ياغي، أن "التغيير الجيوسياسي داخل المنطقة لم يحدث حتى الآن بشكل واضح، ولا يزال هناك مخاض وصراع في هذه المسألة سوف تتحدد نتائجها بعد الاتفاق نهائيًا ما بين الأمريكي والإيراني، كما أن الدول العربية لا يوجد لديها مشروع قادر على مواجهة المشروع الإسرائيلي، وأي مشاريع أخرى في المنطقة، لكن أهمية تحرك هذه الدول في دور الوساطة لتفادي أي معركة قادمة قد تؤدي إلى تكبيدها خسائر كبيرة إن كان في الكويت والبحرين وقطر والإمارات والسعودية".
حاملة طائرات أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2026
الولايات المتحدة تلوح باستئناف الضربات على إيران وسط قائمة أهداف "جاهزة"
07:57 GMT
وختم بالقول: إن "التشييع المهيب للمرشد الخامنئي، رسالة واضحة للأمريكي الذي كان يعتقد أن بإمكانه إسقاط النظام، كما أن الدول العظمى رأت أن هذا التشييع وهذه الشعارات التي ترفعها إيران، مؤشر إلى جاهزيتها لمواجهة الأمريكي حتى النهاية".
وكانت وسائل إعلام إيرانية قد ذكرت، ليلة الخميس، أن دوي انفجارات سُمع في بوشهر وكونارك وتشوغاداك. وتزامن ذلك مع ما نقلته قناة "نيوز نيشن" عن مسؤول أمريكي، بأن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالسعي نحو تحقيق تسوية مع إيران.
يُذكر أنه في ليلة الأربعاء الماضي، شنت القوات الأمريكية سلسلة من الضربات العنيفة على إيران، وأفادت القوات الإيرانية بتوجيه ضربات انتقامية إلى قواعد أمريكية في البحرين والكويت، بينما اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة إنهاء الأعمال العدائية.
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