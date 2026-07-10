https://sarabic.ae/20260710/باحث-في-الشأن-الإقليمي-الضغط-العسكري-الأمريكي-على-إيران-يهدف-لإعادة-تغيير-بعض-بنود-مذكرة-التفاهم-1115097911.html
باحث في الشأن الإقليمي: الضغط العسكري الأمريكي على إيران يهدف لإعادة تغيير بعض بنود مذكرة التفاهم
باحث في الشأن الإقليمي: الضغط العسكري الأمريكي على إيران يهدف لإعادة تغيير بعض بنود مذكرة التفاهم
سبوتنيك عربي
قال الباحث في الشأن الإقليمي من القدس، الدكتور فراس ياغي: إن "الحديث عن جهود دبلوماسية في الشرق الأوسط، هدفها وضع حد للتصعيد القائم بين إيران والولايات... 10.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-10T12:28+0000
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وأضاف ياغي، في حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "الدخول في معركة جديدة ليست في صالح دول الإقليم ولن تحقق النتائج التي يريدها الأمريكي، خاصة وأن الإيراني مصمم على مفهوم الالتزام مقابل الالتزام، وأنه صاحب الترتيبات في مضيق "هرمز"، بحسب البند الخامس في مذكرة التفاهم، لكن يبدو أن الأمريكي يريد فرض أمر واقع في المضيق".واستبعد ضيف "سبوتنيك"، بدء حرب أمريكية شاملة على إيران، لكن الضغط العسكري يهدف لإعادة تغيير بعض بنود مذكرة التفاهم، هما: مضيق "هرمز" ومنع إيران من امتلاك السلاح النووي، وبالتالي تريد مفاوضات تؤدي إلى إخراج اليورانيوم المخصب إلى وقف التخصيب، للقول إن الولايات المتحدة انتصرت في حربها على إيران، ولكن هذا لن يحصل".وأوضح ياغي، أن "التغيير الجيوسياسي داخل المنطقة لم يحدث حتى الآن بشكل واضح، ولا يزال هناك مخاض وصراع في هذه المسألة سوف تتحدد نتائجها بعد الاتفاق نهائيًا ما بين الأمريكي والإيراني، كما أن الدول العربية لا يوجد لديها مشروع قادر على مواجهة المشروع الإسرائيلي، وأي مشاريع أخرى في المنطقة، لكن أهمية تحرك هذه الدول في دور الوساطة لتفادي أي معركة قادمة قد تؤدي إلى تكبيدها خسائر كبيرة إن كان في الكويت والبحرين وقطر والإمارات والسعودية".وختم بالقول: إن "التشييع المهيب للمرشد الخامنئي، رسالة واضحة للأمريكي الذي كان يعتقد أن بإمكانه إسقاط النظام، كما أن الدول العظمى رأت أن هذا التشييع وهذه الشعارات التي ترفعها إيران، مؤشر إلى جاهزيتها لمواجهة الأمريكي حتى النهاية".وكانت وسائل إعلام إيرانية قد ذكرت، ليلة الخميس، أن دوي انفجارات سُمع في بوشهر وكونارك وتشوغاداك. وتزامن ذلك مع ما نقلته قناة "نيوز نيشن" عن مسؤول أمريكي، بأن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالسعي نحو تحقيق تسوية مع إيران.يُذكر أنه في ليلة الأربعاء الماضي، شنت القوات الأمريكية سلسلة من الضربات العنيفة على إيران، وأفادت القوات الإيرانية بتوجيه ضربات انتقامية إلى قواعد أمريكية في البحرين والكويت، بينما اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة إنهاء الأعمال العدائية.
https://sarabic.ae/20260710/إعلام-إسرائيل-تبلغ-واشنطن-بمعلومات-استخباراتية-حول-تخطيط-إيران-لاغتيال-ترامب-1115091894.html
https://sarabic.ae/20260710/الولايات-المتحدة-تلوح-باستئناف-الضربات-على-إيران-وسط-قائمة-أهداف-جاهزة-1115090769.html
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حصري, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم
حصري, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم
باحث في الشأن الإقليمي: الضغط العسكري الأمريكي على إيران يهدف لإعادة تغيير بعض بنود مذكرة التفاهم
حصري
قال الباحث في الشأن الإقليمي من القدس، الدكتور فراس ياغي: إن "الحديث عن جهود دبلوماسية في الشرق الأوسط، هدفها وضع حد للتصعيد القائم بين إيران والولايات المتحدة، من خلال ضغط الوسطاء للتهدئة، حتى لا ينفجر الوضع من جديد".
وأضاف ياغي، في حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "الدخول في معركة جديدة ليست في صالح دول الإقليم ولن تحقق النتائج التي يريدها الأمريكي، خاصة وأن الإيراني مصمم على مفهوم الالتزام مقابل الالتزام، وأنه صاحب الترتيبات في مضيق "هرمز"، بحسب البند الخامس في مذكرة التفاهم، لكن يبدو أن الأمريكي يريد فرض أمر واقع في المضيق
".
واستبعد ضيف "سبوتنيك"، بدء حرب أمريكية شاملة على إيران
، لكن الضغط العسكري يهدف لإعادة تغيير بعض بنود مذكرة التفاهم، هما: مضيق "هرمز" ومنع إيران من امتلاك السلاح النووي، وبالتالي تريد مفاوضات تؤدي إلى إخراج اليورانيوم المخصب إلى وقف التخصيب، للقول إن الولايات المتحدة انتصرت في حربها على إيران، ولكن هذا لن يحصل".
وتابع: "صحيح أن المسألة حتى الآن أمريكية خالصة، ولكن الإسرائيلي ينتظر الضوء الأخضر من الولايات المتحدة ليقوم بالهجوم بشكل منفرد، حتى على الداخل الإيراني، فالاتفاق ينعكس سلبًا على إسرائيل في مسألتين، الأولى تتعلق بوقف إطلاق النار في لبنان الذي فرض عليها، والثانية بمسألة الدور الإيراني على مستوى الإقليم، لأنه برأيها أن المذكرة حولت إيران إلى دولة إقليمية كبرى، وبالتالي إسرائيل تحرض الأمريكي باتجاه استئناف الحرب على طهران".
وأوضح ياغي، أن "التغيير الجيوسياسي داخل المنطقة لم يحدث حتى الآن بشكل واضح، ولا يزال هناك مخاض وصراع في هذه المسألة سوف تتحدد نتائجها بعد الاتفاق نهائيًا ما بين الأمريكي والإيراني، كما أن الدول العربية لا يوجد لديها مشروع قادر على مواجهة المشروع الإسرائيلي، وأي مشاريع أخرى في المنطقة
، لكن أهمية تحرك هذه الدول في دور الوساطة لتفادي أي معركة قادمة قد تؤدي إلى تكبيدها خسائر كبيرة إن كان في الكويت والبحرين وقطر والإمارات والسعودية".
وختم بالقول: إن "التشييع المهيب للمرشد الخامنئي، رسالة واضحة للأمريكي الذي كان يعتقد أن بإمكانه إسقاط النظام، كما أن الدول العظمى رأت أن هذا التشييع وهذه الشعارات التي ترفعها إيران، مؤشر إلى جاهزيتها لمواجهة الأمريكي حتى النهاية".
وكانت وسائل إعلام إيرانية قد ذكرت، ليلة الخميس، أن دوي انفجارات سُمع في بوشهر وكونارك وتشوغاداك. وتزامن ذلك مع ما نقلته قناة "نيوز نيشن" عن مسؤول أمريكي، بأن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالسعي نحو تحقيق تسوية مع إيران.
يُذكر أنه في ليلة الأربعاء الماضي، شنت القوات الأمريكية
سلسلة من الضربات العنيفة على إيران، وأفادت القوات الإيرانية بتوجيه ضربات انتقامية إلى قواعد أمريكية في البحرين والكويت، بينما اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة إنهاء الأعمال العدائية.